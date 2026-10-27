യൂട്യൂബിനെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം: 90 മിനിറ്റോളം ദൈർഘ്യമേറിയ വീഡിയോകൾ വീണ്ടും പരീക്ഷിക്കുന്നു
'ഫീച്ചേഴ്സ്' എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന സവിശേഷത അമേരിക്കയിലെ ചില ക്രിയേറ്റർമാർക്കായി പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
Published : October 27, 2026 at 4:12 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: യൂട്യൂബിന് വെല്ലുവിളി ഉയർത്താൻ ദൈർഘ്യമേറിയ വീഡിയോകൾ ചെയ്യാനുള്ള പുതിയ ഫീച്ചർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പരീക്ഷിക്കുന്നതായി സൂചന. 'ദി ഹോളിവുഡ് റിപ്പോർട്ടർ' നൽകുന്ന വിവരമനുസരിച്ച്, മെറ്റയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഫോട്ടോ-വീഡിയോ പങ്കിടൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം തെരഞ്ഞെടുത്ത ഉപയോക്താക്കൾക്കായി ഈ ഫീച്ചർ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയിലെ ചില ക്രിയേറ്റർമാർക്കായി 90 മിനിറ്റ് വരെ ദൈർഘ്യമുള്ള വീഡിയോകൾ പരീക്ഷിച്ചുതുടങ്ങി.
ഫോൺ തിരശ്ചീനമായി (വിലങ്ങനെ) പിടിച്ച് കാണാവുന്ന രീതിയിലാണ് വീഡിയോ ദൃശ്യമാവുക. 'ഫീച്ചേഴ്സ്' എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന സവിശേഷത ഇപ്പോൾ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ലഭ്യമാവുക. പ്രധാനമായും പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ, കോമഡി ഷോകൾ എന്നിവ ചെയ്യുന്നവരെ മുന്നിൽക്കണ്ടാണ് ഈ ഫീച്ചർ കൊണ്ടുവരുന്നത്.
റീൽസിൽ നിന്ന് ദൈർഘ്യമേറിയ വീഡിയോകളിലേക്ക്
ഹ്രസ്വമായ റീൽസ് വീഡിയോകളിൽ നിന്ന് പ്രേക്ഷകരെ മുഴുവൻ വീഡിയോകളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ഇതിലുണ്ടാകും. ക്രിയേറ്റർമാർക്കായി വലിയ വീഡിയോകളെ റീൽസുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടാകുമെന്ന് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ പ്രൊഡക്റ്റ് വിഭാഗം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടെസ്സ ലിയോൺസ് ദി ഹോളിവുഡ് റിപ്പോർട്ടറിനോട് പ്രതികരിക്കവെ വ്യക്തമാക്കി. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ ചെറിയ ഭാഗം റീൽസിൽ കാണുമ്പോൾ, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മുഴുവൻ വീഡിയോയും കാണാൻ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സാധിക്കും.
ഇത്തരം ദീർഘദൈർഘ്യമുള്ള വീഡിയോകൾ 'എക്സ്പ്ലോർ' പേജിലും മറ്റ് ഇടങ്ങളിലും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടും. പോഡ്കാസ്റ്റ് അവതാരകയും 'സ്കിംസ് സഹസ്ഥാപകയുമായ എമ്മ ഗ്രേഡ്, ബ്യൂട്ടി-ഫാഷൻ ക്രിയേറ്റർ മോനെറ്റ് മക്മൈക്കിൾ, ഫുട്ബോൾ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർ ഡൊണാൾഡ് ഡി ലാ ഹേ, അമേരിക്കൻ സ്ട്രീറ്റ് ഇന്റർ വ്യൂവർ പ്രെസ്റ്റൺ റാക്കോവ്സ്കി എന്നിവർ ഈ പുതിയ പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്.
ഇത്തരം ദൈർഘ്യമുള്ള വീഡിയോകൾക്കായി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം നേരത്തെയും ഒരു സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. 'IGTV' എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ സംവിധാനം പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു. പിന്നീടാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റീൽസിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതും IGTV പിൻവലിക്കുന്നതും. എങ്കിലും അക്കാലത്ത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പ്രധാനമായും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഫോട്ടോകൾ പങ്കുവെക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാധ്യമമായിട്ടാണ്. എങ്കിലും ഇന്ന് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ വീഡിയോ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ കൂടുതലായി കാണുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ ഉപയോക്താക്കൾ ദൈർഘ്യമേറിയ വീഡിയോകളും കാണാൻ തയ്യാറായേക്കാം എന്നാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
നിലവിൽ പല ക്രിയേറ്റർമാരും തങ്ങളുടെ പോഡ്കാസ്റ്റുകളുടെയും സ്റ്റാൻഡ്-അപ്പ് കോമഡി പരിപാടികളുടെയും ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾ റീൽസിലൂടെ പങ്കുവെച്ച് കൊണ്ട് പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിനുള്ളിൽ തന്നെ ആളുകൾക്ക് ദൈർഘ്യമേറിയ വീഡിയോ കാണാൻ എന്തുകൊണ്ട് അവസരമൊരുക്കിക്കൂടാ എന്ന ചിന്തയാണ് ദൈർഘ്യമുള്ള വീഡിയോകളുടെ ഒരു ശേഖരം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ലക്ഷ്യമിടുന്നതിന് പിന്നിൽ.
അതേസമയം, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന്റെ എതിരാളിയായ യൂട്യൂബ് ഹ്രസ്വ വീഡിയോകൾക്കും വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഹോം പേജിലും സെർച്ച് ഫലങ്ങളിലും ഇവ മുൻനിരയിൽ തന്നെ യൂട്യൂബ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട്. യൂട്യൂബിൽ എന്തെങ്കിലും തിരയുമ്പോൾ ഹ്രസ്വ വീഡിയോകൾ വേണോ എന്ന് ഓരോ തവണയും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാനാകും.
ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ ഫീച്ചറുകൾ മൊബൈലിൽ ലഭ്യമാകുമെന്നും, പിന്നീട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോർ ടിവിയിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും ദി ഹോളിവുഡ് റിപ്പോർട്ടർ പറയുന്നു. സാംസങ്, ഫയർ ടിവി, ഗൂഗിൾ ടിവി എന്നിവയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ആരംഭിച്ച 'ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോർ ടിവി', ഇപ്പോൾ ആപ്പിൾ ടിവിയിലേക്കും വിപുലീകരിക്കുകയാണ്. നീളമേറിയതും തിരശ്ചീനവുമായ കണ്ടന്റുകൾ കാണാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യം വലിയ, തിരശ്ചീനമായ സ്ക്രീനുകളാണെന്ന് ലിയോൺസ് ദി ഹോളിവുഡ് റിപ്പോർട്ടറിനോട് പറഞ്ഞു.
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