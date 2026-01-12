ETV Bharat / technology

ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ ചോർന്നിട്ടില്ല, അക്കൗണ്ടുകൾ പൂർണ്ണമായും സുരക്ഷിതം: സുരക്ഷാ ലംഘനം നിഷേധിച്ച് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം

ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ ചോർന്നിട്ടില്ലെന്നും അക്കൗണ്ടുകൾ പൂർണ്ണമായും സുരക്ഷിതമാണെന്നും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം. 1.75 കോടി ഉപയോക്താക്കളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ചോർന്നതായുള്ള മാൽവെയർബൈറ്റ്സ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പാടെ തള്ളുകയാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം.

January 12, 2026

ഹൈദരാബാദ്: കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ചയിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉപയോക്താക്കൾക്കും അവരുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത ഇമെയിൽ വിലാസങ്ങളിലേക്ക് പാസ്‌വേഡ് പുനഃസജ്ജീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇത് പലരിലും സുരക്ഷാ വീഴ്‌ചയെ കുറിച്ച് പരിഭ്രാന്തി ഉയർത്തി. നിരവധി ഉപയോക്താക്കൾ അവരുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടുകൾ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടതായി സംശയിച്ചു.

ഏകദേശം 17.5 ദശലക്ഷം (1.75 കോടി) ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉപയോക്താക്കളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ഡാർക്ക് വെബ്ബിൽ വിൽപ്പനയ്‌ക്കുണ്ടെന്നായിരുന്നു സൈബർ സുരക്ഷാ സ്ഥാപനമായ മാൽവെയർബൈറ്റ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തത്. ഹാക്കർ ഫോറങ്ങളിൽ നിന്ന് ചോർന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം ഉപയോക്താക്കളുടെ യൂസർനെയിം, ഫുൾ നെയിം, ഇമെയിൽ വിലാസം, ഫോൺ നമ്പർ, ഭാഗിക ഫിസിക്കൽ വിലാസങ്ങൾ, ബന്ധപ്പെടാനുള്ള മറ്റ് വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ചോർന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പ്രചരിച്ചത്. എന്നാൽ ഈ അവകാശവാദങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് മെറ്റയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം.

പാസ്‌വേഡ് റീസെറ്റ് ഇമെയിലുകൾ സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നം കാരണം
ഡാറ്റകൾ ചോർന്നിട്ടില്ലെന്നും ഉപയോക്താക്കളുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ പൂർണ്ണമായും സുരക്ഷിതമാണെന്നും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അറിയിച്ചു. ഞായറാഴ്‌ച സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഇതുസംബന്ധിച്ച് പ്രസ്‌താവന പുറത്തിറക്കി. അതേസമയം സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നം കാരണം ഒരു ബാഹ്യകക്ഷിക്ക് ചില ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പാസ്‌വേഡ് റീസെറ്റ് ഇമെയിലുകൾ അയയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം തങ്ങളുടെ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിലൂടെ അറിയിച്ചു. ഇത്തരം ഇ മെയിലുകൾ അവഗണിക്കണമെന്നും, സുരക്ഷാ ലംഘനം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വ്യക്തമാക്കി.

ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ വിവരം ചോർന്നതായി അവകാശവാദങ്ങൾ
2026 ജനുവരി ആദ്യവാരമാണ് ഇത്തരത്തിൽ വിവരങ്ങൾ ചോർന്നതായി സൈബർ സുരക്ഷാ വിദഗ്‌ധർ കണ്ടെത്തിയത്. സൈബർ കുറ്റവാളികൾ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ചോർത്തുന്നത് കണ്ടെത്താൻ ഡാർക്ക് വെബ്‌ തുടർച്ചയായി സ്‌കാൻ ചെയ്യുന്ന സേവനമാണ് മാൽവെയർബൈറ്റ്സിന്‍റെ ഡാർക്ക് വെബ് മോണിറ്ററിങ്. ഡാർക്ക് വെബ് നിരീക്ഷണ ശ്രമങ്ങൾക്കിടെയാണ് സുരക്ഷാ ലംഘനം കണ്ടെത്തിയത്.

ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഏകദേശം 17.5 ദശലക്ഷം (1.75 കോടി) ഉപയോക്താക്കളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ചോർന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവിട്ടത്. ആൾമാറാട്ട തട്ടിപ്പുകൾ, മോഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയ്‌ക്കായി സൈബർ കുറ്റവാളികൾ ചോർന്ന ഡാറ്റ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയേക്കാമെന്നും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉപയോക്താക്കളുടെ ഡാറ്റ മോഷ്‌ട്ടിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന വ്യക്തമായ തെളിവുകളൊന്നും മാൽവെയർബൈറ്റ്സിന്‍റെ ഈ പോസ്റ്റ് നൽകിയില്ല.

ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ സുരക്ഷാ ലംഘനം ഉണ്ടായില്ലെന്ന് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പ്രസ്‌താവന പുറത്തിറക്കിയത്. അതേസമയം നിരവധി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പാസ്‌വേഡ് റീസെറ്റ് ഇമെയിലുകൾ ലഭിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ ഉപയോക്താക്കളുടെ ഇ മെയിലിലേക്ക് ബാഹ്യകക്ഷി ആപ്പുകൾ, പാസ്‌വേർഡ് റീസെറ്റ് മെയിൽ അയക്കാനുണ്ടായ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നം എന്തെന്ന് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

അതേസമയം ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്‌തവരോട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആപ്പ് വഴി ഉടൻ തന്നെ പാസ്‌വേഡ് മാറ്റാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ഇത് അപകടസാധ്യത ഒഴിവാക്കാനാണോ എന്നും വ്യക്തമല്ല. ഉപയോക്തൃ ഡാറ്റ പൂർണ്ണമായും സുരക്ഷിതമാണെന്നും ഡാറ്റാ ലംഘനം നടന്നിട്ടില്ലെന്നും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, കമ്പനി സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നമാണെന്ന് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ, വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ സുരക്ഷിതമാണെന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന്‍റെ അവകാശവാദം ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നത്തെക്കുറിച്ച് ഉപയോക്താക്കളെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പരസ്യമായി അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

