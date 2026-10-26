ലിവിങ് റൂമിലിരുന്ന് വലിയ സ്ക്രീനിൽ റീലുകൾ ആസ്വദിക്കാം: ആപ്പിൾ ടിവിയിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആപ്പ് അവതരിപ്പിച്ച് മെറ്റ
tvOS 26.0 അല്ലെങ്കിൽ അതിനു ശേഷമുള്ള പതിപ്പുകളോ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ആപ്പിൾ ടിവിയിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആപ്പ് ലഭ്യമാകും.
Published : October 26, 2026 at 7:32 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ആപ്പിൾ ടിവിയിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആപ്പ് അവതരിപ്പിച്ച് മെറ്റ. കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർമാരുടെ വീഡിയോകളും ലൈവ് ഷോകളും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ടിവിയിൽ എളുപ്പത്തിൽ കാണാനുള്ള അവസരമാണ് ആപ്പിൾ ഇതിലൂടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മുതൽ ഇത് ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. tvOS 26.0 അല്ലെങ്കിൽ അതിനു ശേഷമുള്ള പതിപ്പുകളോ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ആപ്പിൾ ടിവിയിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആപ്പ് ലഭ്യമാകും.
ഏകദേശം 660.9 എംബിയോളം വരുന്ന ഈ ആപ്പ് സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ബാഡ്ജുകൾ, മെറ്റ വെരിഫൈഡ് തുടങ്ങിയവ ആപ്പിനുള്ളിൽ പണം നൽകി വാങ്ങാനുള്ള സൗകര്യവും ഇതിലുണ്ട്. 13 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ആപ്പിൽ ഉപയോക്താക്കളുടെ പ്രായം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും രക്ഷാകർതൃ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഒരേ വീഡിയോ വിവിധ ഉപകരണങ്ങളിൽ കാണാം
ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷത 'ക്രോസ്-ഡിവൈസ് പ്ലേബാക്ക്' പിന്തുണയാണ്. അതായത്, ഒരു ഉപയോക്താവ് ടിവിയിൽ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് കരുതുക. പിന്നീട് പാതിവഴിയിൽ നിർത്തേണ്ടി വന്നാൽ പോലും ബാക്കി ഭാഗം ഫോണിലോ മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളിലോ കാണാം. ക്രിയേറ്റർമാരെയും മറ്റ് ഉപയോക്താക്കളെയും തിരയാനുള്ള സൗകര്യവും ആപ്പിലുണ്ട്.
ടിവി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിനെ വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് മെറ്റ ആരംഭിച്ചത്. ആദ്യം ആമസോൺ ഫയർ ടിവി പോലുള്ള ഉപകരണങ്ങളിലാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആപ്പ് പരീക്ഷിച്ചത്. ഡിസംബറിൽ, യുഎസിൽ ഫയർ ടിവി സ്റ്റിക്ക് HD, ഫയർ ടിവി സ്റ്റിക്ക് 4K പ്ലസ്, ഫയർ ടിവി 4-സീരീസ്, ഫയർ ടിവി ഓമ്നി QLED സീരീസ് തുടങ്ങിയ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉപകരണങ്ങളിൽ മെറ്റ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ലഭ്യമാക്കി. തുടർന്ന് 2026 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഗൂഗിൾ ടിവിയിലും ജൂണിൽ സാംസങ് സ്മാർട്ട് ടിവികളിലും പരീക്ഷണം നടത്തി. ഇപ്പോൾ ആപ്പിൾ ടിവിയിലേക്കും വ്യാപിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
തങ്ങളുടെ ഹ്രസ്വ വീഡിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിനെ മൊബൈൽ ആപ്പിൽ മാത്രം ഒതുക്കിനിർത്താതെ, ടിവിയിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് ഇതിലൂടെ മെറ്റ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിലൂടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സേവനം ലഭ്യമാക്കാനും, അതുവഴി കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനും കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
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