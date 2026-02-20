ആഗോള സാങ്കേതിക രംഗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പാക്സ് സിലിക്ക തന്ത്രപരമായ ഒരു ചുവട് വയ്പ്
പാക്സ് സിലിക്കയിലേക്ക് കടന്നതോടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിശ്വാസ്യതയുള്ള ഒരു സാങ്കേതിക ശൃംഖല പരുവപ്പെടുത്താന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ചിപ്പുകള്, നിര്മ്മിത ബുദ്ധി, അപൂര്വ ധാതുക്കള് എന്നിവയില് ഒരു ഭൗമരാഷ്ട്രീയ മത്സരം നിലനില്ക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഈ നേട്ടം.
Published : February 20, 2026 at 7:55 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ന്യൂഡല്ഹിയില് നടന്ന നിര്മ്മിത ബുദ്ധി ഉച്ചകോടിയില് വച്ച് അമേരിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പാക്സ് സിലിക്ക സഖ്യത്തിലേക്ക് ഔദ്യോഗികമായി ഇന്ത്യയും അംഗമായതോടെ നമ്മുടെ സാങ്കേതിക- തന്ത്രപരമായ യാത്രയില് ഒരു നിര്ണായക ഘട്ടത്തിലേക്ക് നാം കടന്നിരിക്കുന്നു. നിര്മ്മിത ബുദ്ധി ഉച്ചകോടി നടക്കുന്ന ഭാരത് മണ്ഡപത്തില് നടന്ന പരിപാടിയില് വച്ചാണ് ഇന്ത്യ ഔദ്യോഗികമായി സഖ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായതെന്ന് അമേരിക്കന് നയതന്ത്രകാര്യാലയം അറിയിച്ചു.
കേവലമൊരു നയതന്ത്രതയ്ക്ക് അപ്പുറം ഇന്ത്യയെ സുരക്ഷിതവും സുസ്ഥിരവുമായ ആഗോള സാങ്കേതിക ശൃംഖലയിലെ വിശ്വസ്തനായ ഒരു പങ്കാളിയായി അമേരിക്ക അംഗീകരിക്കുക കൂടിയാണ് ഈ നടപടിയിലൂടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ സഖ്യത്തില് ഭാഗമായതോടെ ഇന്ത്യ കേവലം വലിയ ഒരു സാങ്കേതിക ഉപഭോക്താവ് എന്ന നിലയില് നിന്ന് ഭാവി സാങ്കേതികതയെ പരുവപ്പെടുത്തുന്ന ശില്പ്പികളില് ഒരാളായി സജീവ പങ്കാളിത്തത്തിലേക്ക് ചുവട് മാറ്റം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
പാക്സ് സിലിക്ക എന്നത് അമേരിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു രാജ്യാന്തര സഖ്യമാണ്. മെച്ചപ്പെട്ട സാങ്കേതികതകളുടെ-പ്രത്യേകിച്ച് സെമികണ്ടക്ടറുകള്, സിലിക്കണ് അധിഷ്ഠിത ഹാര്ഡ് വെയറുകള്, നിര്മ്മിത ബുദ്ധി അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്, അപൂര്വ ധാതുക്കള് തുടങ്ങിയവയുടെ ആഗോള വിതരണ ശൃംഖല മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും വിശ്വാസ്യത വര്ദ്ധിപ്പിക്കുകയുമാണ് ഉദ്ദേശ്യം. 2025 ഡിസംബറിലാണി ഇതിന് തുടക്കമായത്. ഒരു പറ്റം പങ്കാളികളുമായാണ് സഖ്യം തുടങ്ങിയത്. സുസ്ഥിരവും വിശ്വസനീയവുമായ സാങ്കേതിക ശൃംഖല ഉറപ്പാക്കുകയും ഏതെങ്കിലും ഒരൊറ്റ വിതരണക്കാരനെയോ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ ശത്രുവിനെയോ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നതില് നിന്ന് മോചനം നേടുകയോ ആയിരുന്നു ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം.
ഗ്രീസ്, ഓസ്ട്രേലിയ, ജപ്പാന്, ദക്ഷിണ കൊറിയ, ബ്രിട്ടന്, സിംഗപ്പൂര്, ഇസ്രയേല്, നെതര്ലന്ഡ്സ്, യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ്, ഖത്തര് എന്നീ രാജ്യങ്ങള് ഇതുവരെ ഇതിലംഗങ്ങളായിട്ടുണ്ട്.
സാങ്കേതിക വിതരണ ശൃംഖല വൈവിധ്യവത്ക്കരിക്കുക എന്നതാണ് സഖ്യത്തിന്റെ സുപ്രധാന ലക്ഷ്യം. പ്രത്യേകിച്ച് സെമികണ്ടക്ടറുകളുടെയും അപൂര്വ ധാതുക്കളുടെയും കാര്യത്തില്. ഒപ്പം നിര്മ്മിത ബുദ്ധി അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിലും ഹാര്ഡ് വെയറുകളിലും നിലവാരവും സഹകരണവും ഉറപ്പാക്കുക, ആഗോള സാങ്കേതിക വാണിജ്യ രംഗത്ത് അധീശത്വവും ആശ്രയത്വവും കുറയ്ക്കുക, വിശ്വസനീയായ നൂതന പാരിസ്ഥിതിക സംവിധാനം എല്ലാ പങ്കാളിത്ത രാഷ്ട്രങ്ങളിലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ് ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങള്.
പാക്സ് സിലിക്കയുടെ ഭാഗമായതോടെ ഇന്ത്യ കേവലമൊരു ഉപരിപ്ലവമായ പങ്കാളിയില് നിന്ന് ഭാവി സാങ്കേതിക ഭരണ ചട്ടക്കൂട് രൂപപ്പെടുത്തുന്നതില് സജീവ പങ്കാളിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. മുന് കാലങ്ങളില് ഇന്ത്യ ഇത്തരം സുരക്ഷാകേന്ദ്രീകൃതസഖ്യങ്ങില് നിന്ന് അകന്ന് നിന്നിരുന്നു എന്ന ചീത്തപ്പേര് ഇതോടെ ഒഴിവായിരിക്കുകയാണ്.
നമ്മള് സ്വന്തം സെമികണ്ടക്ടറുകളും നിര്മ്മിതബുദ്ധി ഉപകരണങ്ങളും ആഭ്യന്തരമായി ദ്രുതഗതിയില് വികസിപ്പിക്കുന്ന വേളയിലാണ് ഈ സഖ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഒപ്പം ചിപ്പ് നിര്മ്മിതിയിലും നിര്മ്മിത ബുദ്ധി ഉപകരണ വികസനത്തിലും സര്ക്കാര് പിന്തുണയും വര്ദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാക്സ് സിലിക്കയുടെ ഭാഗമാകുന്നതോടെ നമുക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ചിപ് സാങ്കേതികത വളരെയെളുപ്പത്തില് ലഭ്യമാകും. ഒപ്പം മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള സഹകരണവും ഇന്ത്യന് കമ്പനികള്ക്ക് ആഗോള വിതരണ ശൃംഖലയില് മെച്ചപ്പെട്ട സ്ഥാനവും ലഭിക്കും. ഒപ്പം വലിയ വിദേശ നിക്ഷേപവും സഹകരിച്ചുള്ള വികസന അവസരങ്ങളും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കല്, ഉത്പാദനം, നിര്ണായക സാങ്കേതികതകള് ലഭ്യമാകല് എന്നിവയ്ക്ക് എല്ലാം ഇത് സഹായകമാകും.
കേവലമൊരു പരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിനുമപ്പുറം സെമികണ്ടക്ടര് മൂല്യ ശൃംഖലയില് സുപ്രധാന കേന്ദ്രമാകുക എന്ന നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തെയും ഇത് പിന്തുണയ്ക്കും.
നിർണായക സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ - പ്രത്യേകിച്ച് ചിപ്പ് നിർമ്മാണം, അപൂർവ ധാതുക്കള്, കമ്പ്യൂട്ടിങ്, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയിൽ - ചൈനയുടെ ആധിപത്യത്തെ സന്തുലിതമാക്കുന്നതിനുള്ള വിശാലമായ നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പാക്സ് സിലിക്കയെ പൊതുവെ കാണുന്നത്. ഇതിലൂടെ യുഎസുമായും മറ്റ് ജനാധിപത്യ പങ്കാളികളുമായും ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക, സാങ്കേതിക ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. വിശാലമായ ഭൗമ രാഷ്ട്രീയ മത്സരത്തിനിടയിൽ ഇത് കൂടുതൽ തന്ത്രപരമായ വിന്യാസത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആഗോള സാങ്കേതിക മാനദണ്ഡങ്ങളും രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഇന്ത്യയുടെ പങ്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഭൗമരാഷ്ട്രീയ പിരിമുറുക്കങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന വിതരണ ശൃംഖല തടസ്സങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഇന്ത്യയുടെ ഉൾപ്പെടുത്തൽ വിദേശനയത്തിലെ സൂക്ഷ്മമായ സന്തുലിതാവസ്ഥയെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു - പാശ്ചാത്യ സാങ്കേതിക പങ്കാളികളുമായി ആഴത്തിൽ ഇടപഴകുമ്പോൾ തന്ത്രപരമായ സ്വയംഭരണം നിലനിർത്തുന്നു.
ഭൗമരാഷ്ട്രീയ പ്രതീകാത്മകതയ്ക്കപ്പുറം, മറ്റ് വ്യക്തമായ നേട്ടങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ സെമികണ്ടക്ടർ ഫാബുകൾ, AI ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾ, ഹൈടെക് R&D ഹബുകൾ എന്നിവ ആഗോള നിക്ഷേപകർക്ക് കൂടുതൽ ആകർഷകമായി മാറുന്നു. ചിപ്പ് ഡിസൈൻ, നിർമ്മാണം, നൂതന നിര്മ്മിത ബുദ്ധി അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് എന്നിവയിൽ അറിവ് പങ്കിടൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പങ്കാളിത്തങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ആഭ്യന്തര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സുരക്ഷിത സാങ്കേതിക ആവാസവ്യവസ്ഥകൾക്കായുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്ന സഹകരണ ചട്ടക്കൂടുകളിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പങ്കാളിയാകാൻ കഴിയും. അടുത്ത തലമുറ സാങ്കേതികവിദ്യകളിലെ സാങ്കേതിക പരമാധികാരവും സാമ്പത്തിക മത്സരക്ഷമതയും സംബന്ധിച്ച ഇന്ത്യയുടെ നയ ലക്ഷ്യങ്ങളെ ഇത് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു.
ഇന്ത്യ AI ഇംപാക്ട് ഉച്ചകോടി 2026-ൽ ഈ സഖ്യത്തിൽ ചേരുന്നതിന്റെ സമയം - സാങ്കേതിക സഹകരണം ഇന്ത്യ-യുഎസ് ബന്ധങ്ങളുടെ കേന്ദ്ര സ്തംഭമായി മാറുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അടിവരയിടുന്നു, ഇത് വിശാലമായ തന്ത്രപരവും സാമ്പത്തികവുമായ സംഭാഷണങ്ങളെ പൂരകമാക്കുന്നു. ടെക് സഹകരണം ഇപ്പോൾ ദ്വികക്ഷി ബന്ധങ്ങൾക്കപ്പുറം ബഹുമുഖ ചട്ടക്കൂടുകളിലേക്ക് വ്യാപിക്കും. ആഗോള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കൂടുതൽ അടിത്തറ പാകുന്ന AI ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, സുരക്ഷിത സെമികണ്ടക്ടറുകൾ, വിശ്വസനീയമായ ടെക് നെറ്റ്വർക്കുകൾ തുടങ്ങിയ പങ്കിട്ട മുൻഗണനകളിൽ ഈ സഖ്യം ഘടനാപരമായ ഇടപെടൽ നൽകുന്നു. ഇത് ഒരു വിപണി എന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല, പങ്കാളിത്ത സാങ്കേതിക ഭാവിയുടെ സജീവ ശില്പി എന്ന നിലയിലും ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു.
വിശാലമായ ആഗോള പ്രത്യാഘാതങ്ങളും ഉണ്ട്. ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങൾക്കും സമാന ചിന്താഗതിക്കാരായ പങ്കാളികൾക്കും ഇടയിൽ സഹകരണം വളർത്തിയെടുക്കുക, സാങ്കേതിക നിർബന്ധിത ആശ്രിതത്വം കുറയ്ക്കുക, നവീകരണത്തിനും വിതരണ ശൃംഖലയുടെ പ്രതിരോധശേഷിക്കും വേണ്ടി പങ്കിട്ട ചട്ടക്കൂടുകൾ നിർമ്മിക്കുക എന്നിവ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഒരു സഖ്യത്തെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രവേശനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു.
ഇത് ആഗോള സാങ്കേതിക ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ വിഘടനത്തെ ചെറുക്കുകയും സ്ഥിരതയുള്ള, നിയമങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സഹകരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.
ന്യൂഡൽഹി ആസ്ഥാനമായുള്ള ഇമാജി ഇന്ത്യ തിങ്ക് ടാങ്കിന്റെ പ്രസിഡന്റും നയതന്ത്രകാര്യ വിദഗ്ധനുമായ റോബിന്ദർ സച്ച്ദേവിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, സെമികണ്ടക്ടർ ചിപ്പുകളുടെയും ഹാർഡ്വെയറിന്റെയും ഒരു സംഭരണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കായി നെറ്റ്വർക്കുകളും വിതരണ ശൃംഖലകളും സോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിലും ഇന്ത്യ മുൻനിരയിലാണ്.
"ഇലക്ട്രോണിക്സ്, പ്രതിരോധം, എയ്റോസ്പേസ്, ഓട്ടോമൊബൈൽസ്, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, കമ്പ്യൂട്ടിങ്, പ്രോസസ്സിംഗ് ശക്തികൾക്കായി സെമികണ്ടക്ടർ ചിപ്പുകളെ ആശ്രയിക്കുന്ന മറ്റ് നിരവധി സാങ്കേതികവിദ്യകൾ എന്നിവയിലെ നിർണായക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് ഇവ ആവശ്യമാണ്," സച്ച്ദേവ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
രണ്ടാമതായി, സെമികണ്ടക്ടർ ചിപ്പുകൾ, നിർണായക ധാതുക്കൾ എന്നിവയ്ക്ക് ചൈനയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു ബദലിൽ ഇന്ത്യ ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ചൈന ഇന്ന് ആധിപത്യം പുലർത്തുകയും മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരായ തന്ത്രത്തിന് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും, അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പാക്സ് സിലിക്കയിൽ ചേരുന്നതിലൂടെ, ഇന്ത്യക്ക് ചൈനീസ് ആധിപത്യത്തിന്റെ ശ്വാസംമുട്ടൽ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് സച്ച്ദേവ് പറഞ്ഞു.
"പാക്സ് സിലിക്കയിൽ ചേരുന്നതിലൂടെ, ഇന്ത്യ സാങ്കേതിക കൈമാറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് നേട്ടമുണ്ടാക്കുകയും ചൈനയുടെ ആധിപത്യമില്ലാത്ത മറ്റ് നിരവധി വിതരണ ശൃംഖലകളുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി മാറുകയും ചെയ്യും," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വാസ്തവത്തിൽ, നിര്മ്മിതബുദ്ധി കഴിവുകൾക്കും സെമികണ്ടക്ടറുകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ആഗോള മത്സരം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, നിക്ഷേപങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും സാങ്കേതിക പ്രതിരോധശേഷിയിലെ മികച്ച രീതികൾ പങ്കിടുന്നതിനും, ധാതുക്കളുടെയും സംസ്കരണ ശേഷികളുടെയും സുരക്ഷിത ഉറവിടങ്ങൾ സംയുക്തമായി പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള ഒരു വേദിയായി പാക്സ് സിലിക്ക പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ പങ്കാളിത്തം ഭാവിയിലെ വ്യവസായ വിന്യാസങ്ങളെ വൈവിധ്യമാർന്നതും ഒന്നിലധികം പങ്കാളികളുള്ളതുമായ വിതരണ ശൃംഖലകൾക്ക് അനുകൂലമായി മാറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
സിലിക്കൺ സാങ്കേതികവിദ്യകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഈ വിതരണ ശൃംഖലകൾ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനുള്ള യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ സംരംഭമായ പാക്സ് സിലിക്കയിൽ ഇന്ത്യ ചേരുന്നത് വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ വളരെ നിർണായകമായ ഒരു സംഭവവികാസമാണെന്ന് ഉദയ്പൂർ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഉസാനാസ് ഫൗണ്ടേഷൻ തിങ്ക് ടാങ്കിന്റെ സ്ഥാപകനും ഡയറക്ടറും സിഇഒയുമായ അഭിനവ് പാണ്ഡ്യ പറഞ്ഞു.
"ഒന്നാമതായി, ട്രംപിന് ഇത് ഒരു വലിയ നയതന്ത്ര വിജയമാണ്, കാരണം അതിന്റെ വലിയ ജനസംഖ്യയുള്ള ഇന്ത്യ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് ഒരു വലിയ വിപണിയാണ്," പാണ്ഡ്യ പറഞ്ഞു. "ബ്രിക്സ് (ബ്രസീൽ, റഷ്യ, ഇന്ത്യ, ചൈന, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക) ബ്ലോക്കിലെ ഒരു മുൻനിര അംഗം കൂടിയാണ് ഇന്ത്യ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭൗമ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലും ഭൗമ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിലും ഇന്ത്യ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ഇന്ത്യ പാക്സ് സിലിക്കയിൽ ചേരുമ്പോൾ, തീർച്ചയായും ഇത് യുഎസിന് ഒരു വലിയ തന്ത്രപരമായ വിജയമാണ്. സാങ്കേതികവിദ്യയെച്ചൊല്ലി, പ്രത്യേകിച്ച് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, സെമികണ്ടക്ടറുകൾ തുടങ്ങിയ നിർണായകവും ഉയർന്നുവരുന്നതുമായ സാങ്കേതികവിദ്യകളെച്ചൊല്ലി യുഎസും ചൈനയും തമ്മിൽ വലിയ മത്സരം ഉണ്ട്."
ഇസ്രയേൽ, യുഎഇ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളും നിരവധി യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും ഈ എലൈറ്റ് ക്ലബ്ബിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: "തീർച്ചയായും, ഇന്ത്യ ഈ ക്ലബ്ബിൽ ഇരിക്കുന്നത് ലോക തലത്തിൽ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക, നയതന്ത്ര സ്വാധീനം പ്രകടമാക്കുന്നു."
അതേസമയം, സാങ്കേതിക വിഷയങ്ങളിൽ യുഎസും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ഭൗമ രാഷ്ട്രീയ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ ഒരു കരുക്കളായി മാറരുതെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
"ഇത് അമേരിക്കൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഒരു പ്രശ്നമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് നൂതന സാങ്കേതിക സെമികണ്ടക്ടര് ചിപ്പുകള് പാണ്ഡ്യ പറയുന്നു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇന്ത്യന് സാങ്കേതിക വിപണിയെ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു മാര്ഗമാണ്. നമ്മള് അതീവ കരുതല് പുലര്ത്തേണ്ടതുണ്ട്.
ഇന്ത്യ പാക്സ് സിലിക്കയില് ചേരുന്നതിന് ബഹുമുഖ മാനങ്ങളുണ്ട്. സുരക്ഷിത സാങ്കേതികവിദ്യയിലും AI ആവാസവ്യവസ്ഥയിലും ഇന്ത്യയുടെ തന്ത്രപരമായ പങ്കിനുള്ള അംഗീകാരം, പ്രധാനപ്പെട്ട ആഗോള സാങ്കേതിക വിതരണ ശൃംഖലകളിലേക്കുള്ള മെച്ചപ്പെട്ട പ്രവേശനവും സംയോജനവും, വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാങ്കേതിക മത്സരങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്തൽ, ആഭ്യന്തര സാങ്കേതിക വ്യവസായ വളർച്ചയുടെയും മത്സരശേഷിയുടെയും ത്വരിതപ്പെടുത്തൽ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധശേഷിയുള്ളതും സുരക്ഷിതവുമായ നവീകരണത്തിനായുള്ള സഹകരണ ചട്ടക്കൂടുകളുടെ പുരോഗതി എന്നിങ്ങനെ ഒന്നിലധികം മാനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ പാക്സ് സിലിക്കയിൽ ചേരുന്നത് പ്രധാനമാണ്.