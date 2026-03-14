നാവിക് പ്രതിസന്ധിയിൽ: ഒരു ഉപഗ്രഹം കൂടി പ്രവർത്തനരഹിതമായി
അവസാന യൂണിറ്റും പ്രവർത്തനരഹിതമായതിനാൽ IRNSS-1Fന് ഇനി നാവിഗേഷൻ സേവനങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നിരുന്നാലും പരിമിതമായ വൺ-വേ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് സന്ദേശമയയ്ക്കൽ നൽകുന്നത് തുടരും.
Published : March 14, 2026 at 4:37 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഗതിസ്ഥാന നിർണയ രംഗത്ത് ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച അത്യാധുനിക നാവിഗേഷൻ സംവിധാനമായ 'നാവിക്' (NaVIC) പ്രതിസന്ധിയിൽ. ഇതിന്റെ ഒരു ഉപഗ്രഹം കൂടി പ്രവർത്തനരഹിതമായതായി ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ സംഘടന (ഐഎസ്ആർഒ) അറിയിച്ചു. ഇതോടെ അമേരിക്കയുടെ ജിപിഎസിന് ബദൽ സംവിധാനമായി ഐഎസ്ആർഒ വികസിപ്പിച്ച പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് ആശങ്ക പടരുകയാണ്.
നാവിക് ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമായ നാല് പ്രധാന ഉപഗ്രഹങ്ങളിലൊന്നായ ഇന്ത്യൻ റീജിയണൽ നാവിഗേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം (IRNSS-1F) എന്ന ഉപഗ്രഹമാണ് നിശ്ചലമായത്. ഉപഗ്രഹത്തിലെ റുബീഡിയം ആറ്റോമിക് ക്ലോക്കുകൾ തകരാറിലായതാണ് ഇതിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.
നാവിഗേഷൻ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന്, നാവികിന് കുറഞ്ഞത് പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തനക്ഷമമായ നാല് തദ്ദേശീയ നാവിഗേഷൻ ഉപഗ്രഹങ്ങളെങ്കിലും ആവശ്യമാണ്. IRNSS-1F തകരാറിലായതിനാൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നിലവിൽ മൂന്ന് സജീവ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് നാവിഗേഷൻ സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പരിധിക്കും താഴെയാണ് വരുന്നത്. ഇത് നാവിക് സംവിധാനത്തിന് വലിയ തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ്.
2026 മാർച്ച് 10ന് ആയിരുന്നു IRNSS-1F അതിന്റെ 10 വർഷത്തെ ഡിസൈൻ ദൗത്യ ജീവിതം പൂർത്തിയാക്കിയത്. ആവർത്തനത്തിനായി ഉപഗ്രഹം മൂന്ന് ആറ്റോമിക് ക്ലോക്കുകൾ വഹിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണവും പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. അവസാന യൂണിറ്റും പ്രവർത്തനരഹിതമായതിനാൽ IRNSS-1Fന് ഇനി നാവിഗേഷൻ സേവനങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നിരുന്നാലും പരിമിതമായ വൺ-വേ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് സന്ദേശമയയ്ക്കൽ നൽകുന്നത് തുടരും.
നാവിക് സിസ്റ്റം നേരിട്ട തിരിച്ചടികൾ
2013 ജൂലൈയിൽ നാവിക് പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം, ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സംഘടന (ISRO) 11 നാവിഗേഷൻ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിക്ഷേപിച്ചു. വിദേശത്ത് നിന്നുണ്ടായ ആറ്റോമിക് ക്ലോക്കുകളിലെ പരാജയങ്ങളും പരിക്രമണ പ്രശ്നങ്ങളും കാരണം മിക്ക ഉപഗ്രഹങ്ങളും പ്രവർത്തനക്ഷമമായി. സ്ഥാനനിർണ്ണയം, നാവിഗേഷൻ, സമയക്രമം (PNT) തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങൾക്കായി സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമായ നാല് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമേ അവശേഷിച്ചിരുന്നുള്ളൂ.
നാവിക് നക്ഷത്രസമൂഹത്തിലെ IRNSS-1E മാറ്റിസ്ഥാപിക്കേണ്ട NVS-02 വിക്ഷേപണമാണ് ഏറ്റവും അവസാനമായി ഉണ്ടായത്. ഇത് 2025 ജനുവരി 29ന് ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ഓക്സിഡൈസർ പ്രവാഹത്തിന് കാരണമായ പൈറോ വാൽവിലെ പരാജയവും, ഉപഗ്രഹം ജിയോസ്റ്റേഷണറി ട്രാൻസ്ഫർ ഓർബിറ്റിൽ (GTO) കുടുങ്ങിപ്പോയതും കാരണം ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥാനത്ത് എത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല.
"ഇപ്പോൾ 11 ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിച്ചു. അവയിൽ ചിലത് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. നിലവിൽ, നാല് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ പൊസിഷൻ, നാവിഗേഷൻ, ടൈമിങ് (പിഎൻടി) സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നു. നാല് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വൺ-വേ സന്ദേശ പ്രക്ഷേപണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിൽ ഒരു ഉപഗ്രഹം അതിന്റെ അവസാന സേവനത്തിന് ശേഷം ഡീകമ്മീഷൻ ചെയ്തു. രണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച ഭ്രമണപഥത്തിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല."കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂലൈയിൽ, ലോക്സഭയിൽ ഒരു മറുപടി പ്രസംഗത്തിൽ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സഹമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിങ് പറഞ്ഞു.
നാല് ഉപഗ്രഹങ്ങളുള്ള നക്ഷത്രസമൂഹം ISRO പൂർത്തിയാക്കുന്നതുവരെ, നാവിക് സിസ്റ്റം പ്രവർത്തനരഹിതമായിരിക്കും. സ്വതന്ത്ര ഉപഗ്രഹ അധിഷ്ഠിത നാവിഗേഷൻ സംവിധാനം നിലനിർത്താനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഈ വികസനം ഒരു പ്രധാന വെല്ലുവിളിയായിരിക്കും. NavIC ഉപഗ്രഹങ്ങളായ NVS-03, NVS-04, NVS-05 എന്നിവയുടെ വിക്ഷേപണ പദ്ധതികളിൽ നിന്നുള്ള വ്യതിയാനത്തെത്തുടർന്ന്, രണ്ടാം തലമുറ NavIC ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്കായി ഭാവിയിൽ ഒരു തീയതി ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയാണ് ഐഎസ്ആർഒ.
