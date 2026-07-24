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ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഹൈഡ്രജൻ ട്രെയിൻ; 5 ദിവസത്തിൽ 900 കിലോമീറ്റർ പിന്നിട്ടു

അത്യാധുനിക ഹൈഡ്രജൻ റെയിൽ സാങ്കേതികവിദ്യ വിജയകരമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ലോകത്തെ ചുരുക്കം ചില രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇതോടെ ഇന്ത്യയും ഇടംപിടിച്ചു

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ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഹൈഡ്രജൻ ട്രെയിൻ (ANI)
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By ANI

Published : July 24, 2026 at 9:04 AM IST

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ജിന്ദ്: പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ റെയിൽ ഗതാഗതത്തിൻ്റെ പുതിയ അധ്യായം തുറന്ന ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഹൈഡ്രജൻ ബാറ്ററിയിലോടുന്ന ട്രെയിൻ ശ്രദ്ധേയ നേട്ടവുമായി മുന്നേറുന്നു. ജൂലൈ 17 ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌ത ജിന്ദ് സോനിപത് റൂട്ടിലെ ഹൈഡ്രജൻ ട്രെയിൻ വാണിജ്യ സർവീസ് ആരംഭിച്ച ആദ്യ അഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഏകദേശം 900 കിലോമീറ്റർ സർവീസ് പൂർത്തിയാക്കിയതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഈ നേട്ടത്തോടെ ഹൈഡ്രജൻ റെയിൽ സാങ്കേതികവിദ്യ വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കിയ ലോകത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത രാജ്യങ്ങളുടെ നിരയിൽ ഇന്ത്യയും സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

പരമ്പരാഗത ഡീസൽ എൻജിനുകൾക്ക് പകരം രണ്ട് അത്യാധുനിക 1,200 കിലോവാട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രിക് പ്രൊപ്പൽഷൻ സംവിധാനങ്ങളാണ് ട്രെയിനിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹൈഡ്രജനും ഓക്‌സിജനും തമ്മിലുള്ള രാസപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ബാറ്ററി ഇന്ധന സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ട്രെയിനിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷത. ഈ പ്രക്രിയയിൽ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നത് നീരാവിയും ചൂടും മാത്രമായതിനാൽ കാർബൺ മലിനീകരണം പൂർണമായും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുന്നു.

ടിക്കറ്റ് നിരക്കിൽ മാറ്റമില്ല, സാധാരണ യാത്രക്കാർക്കും പ്രയോജനം

ഹൈഡ്രജൻ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും യാത്രക്കാർക്ക് അധിക സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടാകില്ലെന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രത്യേകത. നിലവിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന ഡീസൽ മൾട്ടിപ്പിൾ യൂണിറ്റ് ട്രെയിനുകളുടെ അതേ നിരക്കായ 10 രൂപ മുതൽ 25 രൂപ വരെയുള്ള ടിക്കറ്റ് നിരക്കാണ് ഈ ട്രെയിനിലും ഈടാക്കുന്നത്. അതിനാൽ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഗതാഗതം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും എളുപ്പത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ വ്യക്തമാക്കി.

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10 കോച്ചുകളുള്ള ഈ ട്രെയിൻ ദിവസേന യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ കൂടുതൽ ശുദ്ധമായ യാത്രാ മാർഗമായി മാറുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഇന്ധന ഇറക്കുമതിയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാനും ഡീസൽ ഉപയോഗം ഗണ്യമായി ചുരുക്കാനും ഈ പദ്ധതി സഹായിക്കും.

ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ ദൗത്യത്തിന് കരുത്തായി പുതിയ ട്രെയിൻ

കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നാഷണൽ ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ മിഷൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കരുത്ത് പകരുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതി. ജിന്ദിൽ തന്നെ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച ഹൈഡ്രജൻ സംഭരണ-റീഫ്യൂവലിംഗ് കേന്ദ്രം സ്ഥാപിച്ചതോടെ ട്രെയിനിൻ്റെ ദീർഘകാല പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ജിന്ദ് സോനിപത് റൂട്ടിലെ ഈ വിജയകരമായ പരീക്ഷണം രാജ്യത്തിൻ്റെ മറ്റ് മേഖലകളിലേക്കും ഹൈഡ്രജൻ ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാതൃകയാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, ഇന്ധനച്ചെലവ് കുറയ്ക്കൽ, സാങ്കേതിക സ്വയംപര്യാപ്‌തത എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ മുന്നോട്ടുവയ്‌ക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഹരിത ഗതാഗത സംരംഭങ്ങളിലൊന്നായി ഈ പദ്ധതി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

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TAGGED:

HYDROGEN FUEL CELL POWERED TRAIN
INDIAS FIRST HYDROGEN TRAIN
JIND SONIPAT ROUTE
INDIAN RAILWAY
INDIA HYDROGEN TRAIN

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