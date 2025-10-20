ETV Bharat / technology

ഇൻ്റലിജൻസ് ഹബ്ബായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന 'സിറ്റി ബ്രെയിൻ'; കൊച്ചി എഐ ഹബ്ബ് ആവുന്നതെങ്ങനെ?, അറിയാം വിശദമായി

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ എഐ സിറ്റിയായിരിക്കുമിത്. ഒരു പരമ്പരാഗത ഐടി പാർക്കിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായി, ഇത് ഐടി സൗകര്യങ്ങളെ റെസിഡൻഷ്യൽ, കൊമേഴ്‌സ്യൽ ഇടങ്ങളുമായി സംയോജിപ്പിക്കും.

AI INFOPARK KOCHI P RAJEEV INDIAS FIRST AI CITY
Representative Image (Getty image)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 20, 2025 at 7:17 AM IST

2 Min Read
എഐ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു നഗരം. സ്‌മാർട് വീടുകൾ, സ്വയം നിയന്ത്രിത പൊതുഗതാഗതം, എഐ ഹെൽത്ത്കെയർ തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്‌മാർട്ട് സിറ്റി. സ്വപ്‌നമോ സിനിമാ കഥയോ അല്ല കേട്ടോ. സംഗതി സത്യമാണ്.

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ എഐ സിറ്റി യാഥാർഥ്യമാകാൻ പോകുകയാണ്. എവിടെയെന്ന് എന്നല്ലേ ചിന്തിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിലാണ് ആദ്യത്തെ ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇൻ്റലിജൻസ് നിയന്ത്രിത നഗരമായി വികസിപ്പിക്കുന്നത്. അതും കാക്കനാട് ഐടി ഹബ്ബായ ഇൻഫോപാർക്ക് കൊച്ചിയിൽ.

കൊച്ചി ഇനി എഐ ഹബ്ബ്

ഇൻഫോപാർക്ക് ഫേസ് ത്രീയുടെ പുതിയ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് വ്യവസായ മന്ത്രി പി രാജീവ്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് നിയന്ത്രിത നഗരം എന്ന നിലയിൽ ഈ പദ്ധതി വികസിപ്പിക്കുമെന്നും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാങ്കേതിക നവീകരണ ശ്രമങ്ങളിലെ ഒരു പ്രധാന ചുവടുവയ്‌പ്പാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഒക്‌ടോബർ 18-ന് ആയിരുന്നു ഫേസ് ത്രീയുടെ പദ്ധതികൾ മന്ത്രി അനാച്ഛാദനം ചെയ്‌തത്.

സിറ്റി ബ്രെയിൻ എന്ന നൂതന സംവിധാനം നഗരത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് കേന്ദ്ര ഇൻ്റലിജൻസ് ഹബ്ബായി പ്രവർത്തിക്കും. ഇത് സെൻസറുകളിൽ നിന്നും ക്യാമറകളിൽ നിന്നും ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുകയും, നഗര പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായി കൈകാര്യം ചെയ്‌ത് വിശകലനം നടത്തുകയും ചെയ്യും. വരും വർഷങ്ങളിൽ ഇവ മെച്ചപ്പെടുത്താനാണ് ലക്ഷ്യം.

സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാം

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ എഐ സിറ്റിയായിരിക്കുമിത്. ഒരു പരമ്പരാഗത ഐടി പാർക്കിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായി, ഇത് ഐടി സൗകര്യങ്ങളെ റെസിഡൻഷ്യൽ, കൊമേഴ്‌സ്യൽ ഇടങ്ങളുമായി സംയോജിപ്പിക്കും. എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും കൃത്രിമബുദ്ധിയിലൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യും. വീടുകൾ, സ്‌കൂളുകൾ, ആശുപത്രികൾ, ഒരു ആംഫി തിയേറ്റർ, മൾട്ടി-ലെവൽ പാർക്കിങ് എന്നിവയും നഗരത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും.

പ്രശ്‌നങ്ങൾ വേഗത്തിൽ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും പരിഹരിക്കുന്നതിനുമായി എല്ലാ സേവനങ്ങളുടെയും മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന ഒരു ഏകീകൃത ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ആയിരിക്കും ഇത്. ഗതാഗതം, മാലിന്യ നിർമാർജനം, മഴവെള്ള ശേഖരണം, ജല പുനരുപയോഗം എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും എഐ മുന്നിൽ കാണും. ഇനിമുതൽ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദപരവും കാർബൺ നെഗറ്റീവുമായ സിറ്റി കാണാം.

നൂതന നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കും. അതേസമയം എഐ അധിഷ്‌ഠിത സുസ്ഥിര വളർച്ച പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും നഗര വികസനം ഉറാപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും. വളരെ സിമ്പിളായി പറഞ്ഞാൽ ഇനി എല്ലാം എഐ നോക്കികൊള്ളും.

ജോലി സാധ്യതകൾ ഏറെ

ആഗോള സാങ്കേതിക കമ്പനികളെ കേരളത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. പ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആഗോള ശേഷി കേന്ദ്രങ്ങൾ (ജിസിസി) ടൗൺഷിപ്പിൽ താവളങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കും. ഏകദേശം 25,000 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. രണ്ട് ലക്ഷം നേരിട്ടുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങളും ആറ് ലക്ഷം പരോക്ഷ തൊഴിലവസരങ്ങളും ഈ സംവിധാനം ഉറപ്പാക്കും.

