2031 അവസാനത്തോടെ ഇന്ത്യയിലെ 5G വരിക്കാരുടെ എണ്ണം 110 കോടി കവിയും; പുതിയ പ്രവചനങ്ങളുമായി എറിക്സൺ മൊബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട്
ഉപയോക്താക്കൾ 5G നെറ്റ്വർക്കുകളിലേക്ക് കൂടുതലായി മാറുന്നതിനാൽ 4G സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുകൾ 2025-ൽ ഏകദേശം 570 ദശലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് 2031 ആകുമ്പോഴേക്കും ഏകദേശം 160 ദശലക്ഷമായി കുറയുമെന്നും പ്രവചനം.
By ANI
Published : June 16, 2026 at 3:04 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: 2031 അവസാനത്തോടെ ഇന്ത്യയിലെ 5G വരിക്കാരുടെ എണ്ണം 1.1 ബില്യൺ കവിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ചൊവ്വാഴ്ച പുറത്തിറങ്ങിയ എറിക്സൺ മൊബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട്. ഇതിൽ 81 ശതമാനം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നിരക്കിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിൽ താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിൽ 5G-പ്രാപ്തമാക്കുകയും 5G ഫിക്സഡ് വയർലെസ് ആക്സസ് (FWA) സേവനങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായ വ്യാപനത്തെക്കുറിച്ചും എല്ലാ ജില്ലകളിലും വ്യാപിച്ച 5G നെറ്റ് വർക്കിൻ്റെ വേഗതയെ കുറിച്ചും റിപ്പോർട്ടിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു.
4G ഉപയോഗത്തിൽ ഇടിവ്
5G നെറ്റ്വർക്കുകൾ പ്രബലമാകുന്നതോടെ 4G ഉപയോഗത്തിൽ ഇടിവ് സംഭവിക്കുമെന്ന് എറിക്സൺ മൊബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട്. റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് 2025 അവസാനത്തോടെ ഇന്ത്യയിൽ 430 ദശലക്ഷം 5G സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് മുഴുവന് മൊബൈൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുകളുടെ 35 ശതമാനമാണ്.
46 ശതമാനം വിഹിതത്തോടെ 4G പ്രബല സാങ്കേതികവിദ്യയായി തുടരുമ്പോൾ അടുത്ത ആറ് വർഷത്തിനുള്ളിൽ 4G ഉപയോഗത്തിൽ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടാകുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് പ്രവചിക്കുന്നു. ഉപയോക്താക്കൾ 5G നെറ്റ്വർക്കുകളിലേക്ക് കൂടുതലായി മാറുന്നതിനാൽ 4G സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുകൾ 2025-ൽ ഏകദേശം 570 ദശലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് 2031 ആകുമ്പോഴേക്കും ഏകദേശം 160 ദശലക്ഷമായി കുറയുമെന്നാണ് പ്രവചനം.
സ്മാർട്ട്ഫോണിലൂടെ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യമെന്ന സ്ഥാനം ഇന്ത്യ നിലനിർത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. നിലവിൽ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിന് ശരാശരി പ്രതിമാസ മൊബൈൽ ഡാറ്റ ഉപയോഗം 37 ജിബി ആണ്. 2031 ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് 70 ജിബിയായി ഉയരുമെന്നും ഈ കാലയളവിൽ ഇത് ഇരട്ടിയാകുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
രാജ്യത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ ഭൂപ്രകൃതിയെ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നുവെന്ന് നിതിൻ ബൻസാൽ
ഇന്ത്യയുടെ അതിവേഗം വളരുന്ന 5G ആവാസവ്യവസ്ഥ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ ഭൂപ്രകൃതിയെ പുനർനിർമ്മിക്കുകയാണെന്നും മെച്ചപ്പെടുത്തിയ മൊബൈൽ ബ്രോഡ്ബാൻഡും 5G FWAയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ അതിവേഗം വളരുന്ന 5G സ്വീകാര്യതയും ഉപഭോക്തൃ അനുഭവങ്ങളെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തലുകളെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എറിക്സൺ ഇന്ത്യയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ നിതിൻ ബൻസാൽ പറഞ്ഞു.
ആഗോളതലത്തിൽ, 2026 ൻ്റെ ആദ്യ പാദത്തിൽ 5G സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുകൾ മൂന്ന് ബില്യൺ കടന്ന് 3.1 ബില്യൺ ഉപയോക്താക്കളിലെത്തി. 2031 അവസാനത്തോടെ ഈ കണക്ക് ഇരട്ടിയിലധികം വർദ്ധിച്ച് 6.4 ബില്യണിലെത്തുമെന്ന് എറിക്സൺ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഭാവിയിലെ കണക്റ്റിവിറ്റി ആവശ്യങ്ങൾ കൃത്രിമബുദ്ധിയുടെ ഉയർച്ചയാൽ രൂപപ്പെടുമെന്ന് എറിക്സണിലെ ചീഫ് ടെക്നോളജി ഓഫീസറും എറിക്സൺ മൊബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പ്രസാധകനുമായ എറിക് എകുഡെൻ പറഞ്ഞു. മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്കുകൾ ഇനി ഏറ്റവും മികച്ച കണക്റ്റിവിറ്റി നൽകുന്നതിന് മാത്രമല്ലെന്നും വൈവിധ്യമാർന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന നിർണായകവും ബുദ്ധിപരവുമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളായി മാറുകയാണെന്നും എകുഡെൻ പറഞ്ഞു.
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