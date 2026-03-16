ചാറ്റ് ജിപിടിയെ കടത്തിവെട്ടി ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ; പ്ലേ സ്റ്റോറിലും ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും ടോപ്പ്, നാല് ദശലക്ഷത്തിലധികം ഡൗണ്ലോഡുകള്
ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ വൺ ആപ്പ് ടോപ്പിലേക്ക്, ഡൗണ്ലോഡ് ചെയ്തത് നാല് ദശലക്ഷത്തിലധികം ആളുകള്,
Published : March 16, 2026 at 8:21 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ചാറ്റ്ജിപിടിയെ മറികടന്ന് എൽപിജി സിലിണ്ടർ ബുക്കിങ് ആപ്പ് ആയ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ വൺ ആപ്പ് ടോപ്പിലെത്തി. ഇന്ത്യയിലെ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിലും ആപ്പിൾ ആപ്പ് സ്റ്റോറിലുമാണ് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ വൺ ടോപ്പിലെത്തിയത്. ഇതോടെ ചാറ്റ് ജിപിടിയുടെ തട്ട് താണു. പശ്ചിമേഷ്യന് യുദ്ധത്തിന് പിന്നാലെയുണ്ടായ ഊര്ജ്ജവിതരണ തടസമാണ് ഇതിന് കാരണമായത്. 2026 മാർച്ച് 15 ഞായറാഴ്ചയോടെയാണ് ഇന്ത്യന് ഓയില് വണ് ടോപ്പിലേക്ക് എത്തിയത്.
ലോകത്തിലെ ഓയില് വിതരണ മേഖലയായ ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചതോടെയാണ് ഇന്ത്യന് ഓയില് ആപ്പിൻ്റെ ഡൗണ്ലോഡ് കുതിച്ച് ഉയര്ന്നത്. കടലിടുക്ക് പൂട്ടിയതോടെ രാജ്യത്ത് എല്പിജിക്ക് വന് ക്ഷാമം അനുഭവപ്പെട്ടു. തുടര്ന്നുണ്ടയ എല്പിജി ബുക്കിങ് നിയന്ത്രണങ്ങള് ആളുകള് കൂടുതലായി ഇന്ത്യന് ഓയില് ആപ്പ് ഡൗണ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു.
Updates on LPG Supply!— PIB India (@PIB_India) March 16, 2026
🔰 Decline in #LPG bookings, with about 77 lakh bookings recorded on 14th March 2026 compared to 88.8 lakh bookings on 13th March 2026
🔰 Online LPG cylinder bookings increased from 84% to about 87%
❌ No reported dry-outs at LPG distributorships
എല്പിജി വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങള്ക്ക് മുമ്പില് സമീപ ദിവസങ്ങളിലായി നീണ്ട ക്യൂവാണ് കാണപ്പെട്ടത്. അതേസമയം, വിതരണത്തിൽ കുറവും വില കുത്തനെ ഉയര്ന്നതും റസ്റ്റോറൻ്റുകളും ഭക്ഷണശാലകളും ഭാഗീകമായി അടയ്ക്കുന്നതിനും മെനുവില് മാറ്റം വരുത്തുന്നതിലേക്കും നയിച്ചു.
എണ്ണ, വാതക പ്രതിസന്ധി എൽപിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ കരിഞ്ചന്തയും പൂഴ്ത്തിവെപ്പും വർധിക്കാൻ കാരണമായി. ഇതോടെ ഇന്ത്യൻ ഉപഭോക്താക്കൾ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്ക്ടോപ്പുകളും പാചക വാതകത്തിന് മറ്റ് വൈദ്യുത ബദലുകളിലേക്കും തിരിയുന്നതിന് കാരണമായി. കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഇ കൊമേഴ്സ് ആപ്പുകളില് മറ്റ് ബദലുകള് സംവിധാനങ്ങള് തിരഞ്ഞത്.
ഇന്ത്യ എൽപിജിയും പൈപ്പ്ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് (പിഎൻജി) പാചക ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിലവിൽ രാജ്യത്ത് 33.4 കോടിയിലധികം കുടുംബങ്ങൾക്ക് എൽപിജി കണക്ഷനുകളുണ്ട്, ഏകദേശം 1.5 കോടി പേർക്ക് പിഎൻജിയുമായി ബന്ധമുണ്ട്. ഡിമാൻഡ് വർധനവിൻ്റെ തോത് സർക്കാർ ഡാറ്റയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നു.
പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി സുജാത ശർമ്മയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ഏപ്രിൽ-ഫെബ്രുവരി കാലയളവിൽ പ്രതിദിനം ശരാശരി ഗാർഹിക എൽപിജി ബുക്കിങ് 55.7 ലക്ഷം സിലിണ്ടറുകളായിരുന്നു. എല്പിജിക്ക് ക്ഷാമം വന്നതോടെ 2026 മാർച്ച് 12 വ്യാഴാഴ്ചയോടെ എല്പിജി ബുക്കിങ് 35 ശതമാനത്തിലധികം വർധിച്ച് 75.7 ലക്ഷമായെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ വൺ എന്താണ്
ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (ഐഒസിഎൽ) വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ആപ്പ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ വൺ. എൽപിജി സിലിണ്ടറുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാനും, ഡെലിവറികൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും, പുതിയ കണക്ഷനുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാനും, വിതരണക്കാരെ മാറ്റാനും മറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സൗജന്യ ആപ്പ് ആണിത്. ഡൈനാമിക് സെർച്ച് ഫീച്ചർ വഴി സമീപത്തുള്ള പെട്രോൾ സ്റ്റേഷനുകളെയോ എൽപിജി വിതരണക്കാരെയോ കണ്ടെത്താനും ആപ്പ് ഉപയോക്താക്കളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ വൺ ആപ്പ് നാല് ദശലക്ഷത്തിലധികം ഡൗൺലോഡുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയെന്ന് ആപ്പ് അനലിറ്റിക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ സെൻസർടവർ പറയുന്നു.
ആഭ്യന്തര എൽപിജി സിലിണ്ടർ ബുക്കിങുകള് റെക്കോർഡിലെത്തി
ഇന്ധനക്ഷാമം രൂക്ഷമായതോടെ മാര്ച്ച് 14 ന് എല്പിജി സിലിണ്ടര് ബുക്കിങ് റെക്കോർഡിങ്ങിലെത്തി. മാർച്ച് 13-ന് 88.8 ലക്ഷം ബുക്കിങുകള് നടന്നു. "ഓൺലൈൻ എൽപിജി സിലിണ്ടർ ബുക്കിങുകൾ 84 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 87 ശതമാനമായി വർധിച്ചു, എൽപിജി വിതരണക്കാരിൽ ഒരു തകരാറും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല" പിഐബി എക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു.
പൂഴ്ത്തിവയ്പ്പും കരിഞ്ചന്തയും പരിശോധിക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാനങ്ങളിലുടനീളം റെയ്ഡുകൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ 22 സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും (യുടി) കൺട്രോൾ റൂമുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പിഐബി വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം പരിഭ്രാന്തരാകണ്ടെന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ വാങ്ങി സ്റ്റോര് ചെയ്യരുതെന്നും, ഡിജിറ്റൽ ബുക്കിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഉപയോഗിക്കാനും എൽപിജി വിതരണക്കാരെ അനാവശ്യമായി സന്ദർശിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും ഉപഭോക്താക്കളോട് പിഐബി അഭ്യർഥിച്ചു.
ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ മുൻഗണന നൽകുന്നുണ്ടെന്നും തടസ്സമില്ലാത്ത എൽപിജി വിതരണം ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ടെന്നും പെട്രോളിയം, പ്രകൃതി വാതക മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ച് വീടുകളിലും ആശുപത്രികൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ മുന്ഗണന മേഖലയാണെന്നും കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
എന്നിരുന്നാലും വാണിജ്യ എൽപിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പ്രസ്താവനയിൽ ഒരു അപ്ഡേറ്റും ഇല്ല. വീടുകൾക്കും അവശ്യ മേഖലകൾക്കും മതിയായ എൽപിജി ലഭ്യത നിലനിർത്താൻ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായതിനാൽ പരിഭ്രാന്തരാകരുതെന്ന് പൗരന്മാരോട് മന്ത്രാലയം നിര്ദേശിച്ചു. ഐവിആർഎസ് കോളുകൾ, എസ്എംഎസ് ബുക്കിങ്, വാട്ട്സ്ആപ്പ് ബുക്കിംഗ്, ഒഎംസികളുടെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഒന്നിലധികം ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വഴി എൽപിജി സിലിണ്ടറുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാം.
സുഗമമായ വിതരണം സാധ്യമാക്കുന്നതിനായി ഒഎംസികൾ ഡിജിറ്റൽ ബുക്കിങുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ബുക്കിങുകൾ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുക ചെയ്യണമെന്നും മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു. നിലവിലുള്ള ഭൂരാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് എൽപിജി വിതരണം നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
Also Read:പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷം; ഇന്ത്യന് കര്ഷകര് കണ്ണീരില്, കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ചരക്ക്