ഭാവി ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങൾക്ക് ചെലവ് കുറയും: പുനഃരുപയോഗ റോക്കറ്റുകൾക്ക് കരുത്തേകാൻ 'എവറസ്റ്റ്' എഞ്ചിനുമായി സ്വകാര്യ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്
ഭാവി ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങളുടെ ചെലവ് കുറച്ച് ബഹിരാകാശ മേഖലയുടെ ഭാവി തന്നെ മാറ്റിമറിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഫുൾ-ഫ്ലോ സ്റ്റേജ്ഡ് കംബഷൻ എഞ്ചിനാണ് ബെംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായുള്ള സ്വകാര്യ സ്റ്റാർട്ടപ്പായ ആസ്ട്രോബേസ് വികസിപ്പിച്ചത്.
By Anubha Jain
Published : August 9, 2026 at 3:53 PM IST
ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഒന്നാണല്ലോ റോക്കറ്റ്. കുതിച്ചുയരുന്ന റോക്കറ്റുകൾക്ക് കരുത്തേകുക അതിന്റെ എഞ്ചിനാണ്. പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന വിക്ഷേപണ വാഹനങ്ങൾക്കായി ഫുൾ ഫ്ലോ സ്റ്റേജ്ഡ് കംബഷൻ റോക്കറ്റ് എഞ്ചിൻ (FFSC) വികസിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യയ്ക്ക് അഭിമാനമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ബെംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായുള്ള സ്വകാര്യ സ്റ്റാർട്ടപ്പായ ആസ്ട്രോബേസ് സ്പേസ് ടെക്നോളജീസ്.
ദ്രവ ഓക്സിജനും മീഥെയ്നും ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന 'EVEREST' എന്നറിയപ്പെടുന്ന 800 kN FFSC എഞ്ചിനാണ് ഇത്. മീഡിയം-ലിഫ്റ്റ് വിക്ഷേപണ വാഹനങ്ങൾക്കായാണ് ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പൂർണ്ണ-എഞ്ചിൻ ഹോട്ട്-ഫയർ പരീക്ഷണവും വാഹന സംയോജന ഘട്ടങ്ങളും പരിക്രമണ വിക്ഷേപണ വികസനവും വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമേ പുതിയ എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിച്ച് റോക്കറ്റുകൾ വിക്ഷേപിക്കാനാകൂ. ആദ്യത്തെ പരിക്രമണ പറക്കലിന് മുമ്പ് ഏകദേശം 20 എഞ്ചിൻ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തും.
റോക്കറ്റ് എഞ്ചിൻ ഉയർത്താൻ ആവശ്യമായ ശക്തിയെ ആണ് എഞ്ചിൻ ത്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പുതുതായി വികസിപ്പിച്ച EVEREST എഞ്ചിന് 800 കിലോന്യൂട്ടൺ എഞ്ചിൻ ത്രസ്റ്റുണ്ട്. ശക്തമായ ഒരു മീഡിയം-ലിഫ്റ്റ് പ്രൊപ്പൽഷൻ സിസ്റ്റമാണ് ഇതിൽ ഉള്ളത്. ഫുൾ-ഫ്ലോ സ്റ്റേജ്ഡ് കംബഷൻ സൈക്കിൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കും. ശുദ്ധമായ ദ്രാവക ഓക്സിജനും ദ്രാവക മീഥെയ്നും ചേർന്നുള്ള മെത്തലോക്സ് എന്ന ഇന്ദൻ മിശ്രിതത്തിലാണ് EVEREST എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
പ്രൊപ്പൽഷൻ, നിർമ്മാണം, പരിശോധന, വിക്ഷേപണ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന സംയോജിത വിക്ഷേപണ ആവാസവ്യവസ്ഥയിലേക്കുള്ള ആസ്ട്രോബേസിന്റെ പ്രവേശനത്തെയാണ് EVEREST അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ 100 ടൺ വിക്ഷേപണ ശേഷി പിന്തുണയ്ക്കാനാണ് പദ്ധതി. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ 1,000 ടണ്ണിൽ കൂടുതൽ പേലോഡുകൾ പരീക്ഷിക്കും. പ്രതിവർഷം 50 എഞ്ചിനുകൾ വരെ ഉത്പാദിപ്പിക്കാനാണ് കമ്പനി പദ്ധതിയിടുന്നത്.
|ആസ്ട്രോബേസ് റോക്കറ്റ്: വിശദാംശങ്ങൾ
|എഞ്ചിൻ
|800 kN എഞ്ചിൻ ത്രസ്റ്റുള്ള EVEREST എഞ്ചിൻ, ദ്രാവക ഓക്സിജനും (LOX) മീഥേനും ചേർന്ന ഇന്ധനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഫുൾ-ഫ്ലോ സ്റ്റേജ്ഡ് കംബഷൻ (FFSC) സൈക്കിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു
|ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ
|പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന മീഡിയം-ലിഫ്റ്റ് വിക്ഷേപണ വാഹനങ്ങൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്
ഉൽപ്പാദനശേഷി
വിക്ഷേപണശേഷി
പ്രതിവർഷം 50 എഞ്ചിനുകൾ വരെ
ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ പ്രതിവർഷം 100 ടൺ വിക്ഷേപണ ശേഷി, രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ പ്രതിവർഷം 1,000 ടണ്ണിൽ കൂടുതൽ
|ടെസ്റ്റിങ് പുനരുപയോഗക്ഷമതയും
ആദ്യ പരിക്രമണ പറക്കലിന് മുമ്പ് ഏകദേശം 20 എഞ്ചിനുകൾ പരീക്ഷിക്കും
100-ലധികം തവണ ഉപയോഗിക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത എഞ്ചിൻ
|വികസനത്തിനുള്ള സമയക്രമം
|2026-ൽ പൂർണ്ണ എഞ്ചിൻ ഹോട്ട്-ഫയർ പരീക്ഷണം → വാഹന സംയോജനം → പരിക്രമണ വിക്ഷേപണ വികസനം; 2028 ഡിസംബറിൽ ആദ്യ വാഹന വിക്ഷേപണം
|സാങ്കേതികവിദ്യയും നിർമ്മാണവും
|പൂർണ്ണമായും രാജ്യത്ത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്, നിർണായകമായ പ്രൊപ്പൽഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യ, വിപുലമായ നിർമ്മാണ ശേഷി
ഇന്ത്യയിലെ സ്വകാര്യ ബഹിരാകാശ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന, സർക്കാരിന് കീഴിലുള്ള സ്വയംഭരണ സർക്കാർ ഏജൻസിയായ ഇൻ-സ്പേസിന്റെ (ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ സ്പേസ് പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് ഓതറൈസേഷൻ സെന്റർ) ടെക്നോളജി അഡോപ്ഷൻ ഫണ്ടിന്റെ ഗുണഭോക്താവാണ് സ്വകാര്യ കമ്പനിയായ ആസ്ട്രോബേസ്. ടെക്നോളജി അഡോപ്ഷൻ ഫണ്ടിന് കീഴിൽ പ്രാരംഭഘട്ട ബഹിരാകാശ ആശയങ്ങളെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് 500 കോടി രൂപ സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കും. തദ്ദേശീയവും പുനരുപയോഗിക്കാവുന്നതുമായ പ്രൊപ്പൽഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ബഹിരാകാശ യാത്രയുടെ ഭാവി തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുമെന്നതിനാലാണ് ഫുൾ-ഫ്ലോ സ്റ്റേജ്ഡ് കംബഷൻ എഞ്ചിൻ വികസിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് ആസ്ട്രോബേസ് സഹസ്ഥാപകൻ ദേവകുമാർ ടി പറഞ്ഞു.
നൂതനമായ പ്രൊപ്പൽഷൻ ആർക്കിടെക്ചറിലേക്ക് മാറുന്നതിലൂടെ വിദേശ സാങ്കേതികവിദ്യകളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുകയും ഭ്രമണപഥത്തിലേക്കുള്ള വിശ്വസനീയമായ പ്രവേശനത്തിനായി പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള ആവാസവ്യവസ്ഥ കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും ചെയ്യാം. ആഗോള ബഹിരാകാശ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയെ ഉയർന്ന തലത്തിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
2026ൽ അവശേഷിക്കുന്ന മാസങ്ങളിലായി ഒരു ഫുൾ-എഞ്ചിൻ ഹോട്ട്-ഫയർ പരീക്ഷണം ലക്ഷ്യമിടുന്നതായും ആസ്ട്രോബേസ് പറയുന്നു. 2028 ഡിസംബറോടെ ആദ്യ വാഹനം വിക്ഷേപിക്കാനാണ് പദ്ധതിയെന്ന് കമ്പനിയുടെ സഹസ്ഥാപകനും സിഇഒയുമായ നീരജ് ഖണ്ഡേൽവാൾ പറഞ്ഞു.
‘ബഹിരാകാശത്തേക്കുള്ള പ്രവേശനം അടിസ്ഥാനപരം’: ശുഭാൻഷു ശുക്ല
എഞ്ചിന്റെ അനാച്ഛാദന ചടങ്ങിൽ ബഹിരാകാശയാത്രികൻ ശുഭാൻഷു ശുക്ലയുടെ സാന്നിധ്യവുമുണ്ടായിരുന്നു. ഇസ്രോയും സ്വകാര്യ കമ്പനികളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം രാജ്യത്തിന്റെ ബഹിരാകാശ ശേഷിയെയും തന്ത്രപരമായ സ്വയംഭരണത്തെയും ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കവെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
“ഒരു സ്ഥാപിത ബഹിരാകാശ പരിപാടിക്ക് മൂന്ന് പ്രധാന സ്തംഭങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊന്ന് ബഹിരാകാശത്തേക്കുള്ള പ്രവേശനം ആണ്. വ്യത്യസ്ത പേലോഡ് ശേഷിയുള്ള ഒന്നിലധികം വിക്ഷേപണ വാഹനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക, ആവശ്യാനുസരണം പ്രവേശനം അനുവദിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിലൂടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. സ്വാശ്രയ വിക്ഷേപണ വാഹനം ഇത് ഉറപ്പാക്കുന്നു.” ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ പ്രൊപ്പൽഷനിലെ പുരോഗതി ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ പദ്ധതിക്ക് എങ്ങനെ സംഭാവന നൽകുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കവെ ശുക്ല പറഞ്ഞു.
"ഒരു നക്ഷത്രസമൂഹത്തെ വിന്യസിക്കുന്നതായാലും, മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതായാലും, ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോകുകയായാലും, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചാലും ആദ്യം ബഹിരാകാശത്ത് എത്തേണ്ടതുണ്ട്. അവിടെയാണ് വിക്ഷേപണ വാഹനങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം. ഈ മുഴുവൻ ചട്ടക്കൂടിലേക്കുമുള്ള പാതയിൽ അത്യാവശ്യമായ ഭാഗമാണ് വിക്ഷേപണ വാഹനം.," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
“മുഴുവൻ ബഹിരാകാശ ആവാസവ്യവസ്ഥയും അതിവേഗം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് സ്വകാര്യ ബഹിരാകാശ കമ്പനികളായാലും ദേശീയ ബഹിരാകാശ ഏജൻസികളായാലും, ആത്യന്തിക ഗുണഭോക്താവ് ഇന്ത്യയാണ്. സർക്കാരും ഐഎസ്ആർഒയും അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതും. സാങ്കേതികവിദ്യ ആര് വികസിപ്പിച്ചെടുത്താലും, അത് ഇന്ത്യയുടെ കഴിവുകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു." നിർണായക സാങ്കേതികവിദ്യകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പങ്കിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച ശുക്ല പറഞ്ഞു,
"ബഹിരാകാശ മേഖലയിലെ പൊതു-സ്വകാര്യ സഹകരണം പ്രോത്സാഹജനകമാണ്. പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ അനുഭവം ഉള്ള ഐഎസ്ആർഒ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെയും സ്വകാര്യ കമ്പനികളെയും വളരാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഉപദേഷ്ടാവിന്റെ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. അതേസമയം, ഈ കമ്പനികൾ അസാധാരണമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു," അദ്ദേഹം തുടർന്നു പറഞ്ഞു.
റോക്കറ്റ് പ്രൊപ്പൽഷനിലെ ഏറ്റവും സങ്കീർണ്ണമായ സാങ്കേതികവിദ്യകളിൽ ഒന്നായി ഫുൾ-ഫ്ലോ സ്റ്റേജ്ഡ് കംബഷനെ വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, തദ്ദേശീയ ഹൈ-ത്രസ്റ്റ് എഞ്ചിനുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ തന്ത്രപരമായ പ്രാധാന്യവും ശുക്ല എടുത്തുകാണിച്ചു. "ഫുൾ-ഫ്ലോ സ്റ്റേജ്ഡ് കംബഷൻ സൈക്കിൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ചുരുക്കം ചില കമ്പനികൾ മാത്രമേ വിജയകരമായി സാക്ഷാത്കരിച്ചിട്ടുള്ളൂ, ഇത് കൈവരിച്ച് നാലാമത്തെ സ്ഥാപനമായി മാറാൻ ആസ്ട്രോബേസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഈ ശ്രമം തന്നെ വലുതാണ്. വിജയിച്ചാൽ, ബഹിരാകാശ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നിർണായകവും തന്ത്രപരവുമായ കഴിവ് ലഭിക്കും," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പുനരുപയോഗക്ഷമതയുള്ള റോക്കറ്റ് എഞ്ചിനുകളിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി
ആഭ്യന്തരമായി നൂതന റോക്കറ്റ് പ്രൊപ്പൽഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യയുടെ സാങ്കേതിക സ്വാശ്രയത്വം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ചും നീരജ് ഖണ്ഡേൽവാൾ ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിച്ചു. അമേരിക്കയ്ക്ക് 11,000-ലധികവും ചൈനയ്ക്ക് 1,500-ലധികവും പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും, പരിക്രമണ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇന്ത്യ ഇപ്പോഴും വലിയ തടസ്സം നേരിടുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിദേശ സംവിധാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുകയും ആഭ്യന്തരമായി ഈ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഖണ്ഡേൽവാൾ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
"ഇന്ത്യയ്ക്ക് സമീപകാലങ്ങളിലായി ഏകദേശം 500 പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ഉപഗ്രഹങ്ങളും വരും വർഷങ്ങളിലേക്ക് കുറഞ്ഞത് 5,000 ഉപഗ്രഹങ്ങളും ആവശ്യമായി വരും. ആ പരിക്രമണ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം നിർമ്മിക്കുന്നതിന്, നമുക്ക് റോക്കറ്റുകൾ ആവശ്യമാണ്. ഒരു റോക്കറ്റിന്റെ ഏറ്റവും സങ്കീർണ്ണമായ ഭാഗം അതിന്റെ എഞ്ചിനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്കും ഇതുപോലുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകൾ നിർണായകമാകുന്നത്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"സ്വതന്ത്രമായി ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും ഉപയോഗിക്കാനുമുള്ള കഴിവ് ഇന്ത്യ തന്നെ വികസിപ്പിക്കണം. അത് ഒരു നാഗരികതയുടെ അനിവാര്യതയാണ്." അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ബഹിരാകാശ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിലെ വികസനം ആശയവിനിമയം, നാവിഗേഷൻ, കൃത്രിമബുദ്ധി, ഭാവിയിലെ ചാന്ദ്ര പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് കൂടുതൽ കരുത്ത് പകരുമെന്നും ഖണ്ഡേൽവാൾ വ്യക്തമാക്കി.
എഞ്ചിന്റെ വികസനഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായത് ടർബോപമ്പ് വികസിപ്പിക്കാനാണെന്ന് പ്രധാന സാങ്കേതിക വെല്ലുവിളികളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കവെ ഖണ്ഡേൽവാൾ പറഞ്ഞു. ഉയർന്ന സാന്ദ്രതയും ഉയർന്ന മർദ്ദവുമുള്ള ദ്രാവക ഓക്സിജൻ പരിതസ്ഥിതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം 5 മെഗാവാട്ടിന് തുല്യമായ വൈദ്യുതി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഇത് എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് വെല്ലുവിളിയുണ്ടാക്കുന്നു.
|എഞ്ചിൻ വികസനത്തിലെ വെല്ലുവിളികൾ
|ടർബോ പമ്പ്
|ഉയർന്ന സാന്ദ്രതയും ഉയർന്ന മർദ്ദവുമുള്ള ദ്രാവക ഓക്സിജൻ പരിതസ്ഥിതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം 5 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇത് എഞ്ചിൻ വികസനത്തിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളിലൊന്നായി മാറി.
|ടർബൈനുകളും ലോഹശാസ്ത്രവും
|ടർബൈനുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതും സങ്കീർണ്ണമായ ലോഹശാസ്ത്ര വെല്ലുവിളികളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതും ഏറ്റവും വലിയ തടസ്സങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു.
|ദ്രാവക ഓക്സിജൻ പരിസ്ഥിതി
|ഉയർന്ന റിയാക്ടീവ് ദ്രാവക ഓക്സിജൻ ഉയർന്ന മർദ്ദത്തിലും ഓക്സിജൻ സമ്പുഷ്ടമായ സാഹചര്യങ്ങളിലും ലോഹങ്ങൾക്ക് തീപിടിക്കാനും കത്താനും കാരണമാകും. അതിനാൽ സുരക്ഷിതമായ പ്രവർത്തനത്തിന് രൂപകൽപ്പന, വസ്തുക്കൾ, നിർമ്മാണം എന്നിവയിൽ പുരോഗതി ആവശ്യമാണ്.
ടർബൈനുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതും സങ്കീർണ്ണമായ മെറ്റലർജിക്കൽ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുന്നതും ഏറ്റവും വലിയ തടസ്സങ്ങളിലൊന്നായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഉയർന്ന റിയാക്ടീവ് ദ്രാവക ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ എഞ്ചിൻ ഉയർന്ന മർദ്ദമുള്ളതും ഓക്സിജൻ സമ്പുഷ്ടവുമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ലോഹങ്ങൾ കത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ അവസ്ഥകൾ സുരക്ഷിതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ഡിസൈൻ, മെറ്റീരിയലുകൾ, നിർമ്മാണം എന്നിവയിൽ പുരോഗതി ആവശ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
അന്താരാഷ്ട്ര മാനദണ്ഡങ്ങളുമായി എഞ്ചിൻ പൊരുത്തപ്പെടുമോ എന്നും ആഗോള ബഹിരാകാശ വ്യവസായത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനത്തിന് പുതിയ എഞ്ചിൻ വിന്യാസം എങ്ങനെ സഹായിക്കുമെന്നുമുള്ള ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി ഖണ്ഡേൽവാൾ പറഞ്ഞു, “ഇതാണ് റോക്കറ്റ് എഞ്ചിനുകളുടെ പുണ്യം. വിജയകരമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്താൽ, നൂതന ബഹിരാകാശ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ആഗോള നേതാക്കളിൽ ഇന്ത്യയെ ഉൾപ്പെടുത്തും. അതിലുപരി, നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന വിശ്വാസം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ പ്രചോദിപ്പിക്കും. ഇത്രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവിയിൽ ഗുണമുണ്ടാക്കും.”
പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന വിക്ഷേപണ സംവിധാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാവി ദൗത്യങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ഈ എഞ്ചിന് കഴിയുമെന്ന് ഖണ്ഡേൽവാൾ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ അഭിലാഷങ്ങൾക്ക് കരുത്തേകാൻ ഈ എഞ്ചിന് കഴിയും. "പ്രതിവർഷം 1,000 ടൺ വരെ പേലോഡ് പിന്തുണയ്ക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ എഞ്ചിൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വലിയ ഉപഗ്രഹ നക്ഷത്രസമൂഹങ്ങളെ വിന്യസിക്കുക, ബഹിരാകാശ അധിഷ്ഠിത അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക എന്നിവ മുതൽ മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ യാത്രയെയും ഭാവിയിലെ ചാന്ദ്ര ദൗത്യങ്ങളെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് വരെയുള്ള വിശാലമായ ദൗത്യങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ഇതിന് കഴിയും. അത്തരം കഴിവുകൾ നിലവിൽ വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ, ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതുൾപ്പെടെ സാധ്യതകൾ വളരെ വലുതാണ്."
വിക്ഷേപണ ദാതാക്കളുടെ മത്സരശേഷിയുടെ ഭാവി നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ പ്രൊപ്പൽഷൻ പോലെ തന്നെ പുനരുപയോഗക്ഷമതയും പ്രധാനമാണെന്ന് ഖണ്ഡേൽവാൾ പറഞ്ഞു. പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന റോക്കറ്റുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വിക്ഷേപണത്തിനും ഒരു പുതിയ വാഹനം നിർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ചെലവേറിയതും കാര്യക്ഷമമല്ലാത്തതുമാക്കുന്നു.
"അടുത്ത 10-15 വർഷത്തിനുള്ളിൽ, പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന വിക്ഷേപണ സംവിധാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്ന കമ്പനികൾക്ക് മത്സരക്ഷമത നിലനിർത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരു റോക്കറ്റ് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ, അതിന്റെ എഞ്ചിനും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കണം. ഈ എഞ്ചിൻ 100 തവണയിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തവയാണ്.," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പുതിയ എഞ്ചിൻ ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ മേഖലയുടെ ഭാവി അഭിലാഷങ്ങൾക്ക് കരുത്തേകും. പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന എഞ്ചിൻ ഭാവി ദൗത്യങ്ങൾ ചെലവ് കുറഞ്ഞതാക്കും. കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ റോക്കറ്റുകൾ വിക്ഷേപിക്കുന്നതോടെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വലിയ ശക്തിയാകാൻ രാജ്യത്തിന് കഴിയും.
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