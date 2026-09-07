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വമ്പന്‍ പ്രഖ്യാപനവുമായി പിക്‌സൽ; സീരീസ് സി റൗണ്ടിൽ സമാഹരിച്ചത് 100 മില്യൺ ഡോളർ

ഇന്ത്യയിലെ ബഹിരാകാശ സാങ്കേതിക കമ്പനികിൽ ഏറ്റവും വലിയ തുക സമാഹരിച്ച കമ്പനിയായി പിക്‌സൽ മാറി. ഇതോടെ കമ്പനിയുടെ ആകെ ഫണ്ടിംഗ് 195 മില്യൺ ഡോളറായി.

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PIXXEL RAISES 100 MILLION (X@pixxelspace)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 7, 2026 at 4:29 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: സീരീസ് സി റൗണ്ടിൽ 100 മില്യൺ ഡോളർ സമാഹരിച്ച് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ സാങ്കേതിക സ്റ്റാർട്ടപ്പായ പിക്‌സൽ. ഇന്ത്യയിലെ ബഹിരാകാശ സാങ്കേതിക കമ്പനികിൽ ഏറ്റവും വലിയ തുക സമാഹരിച്ച കമ്പനിയായി പിക്‌സൽ മാറി. ഇതോടെ കമ്പനിയുടെ ആകെ ഫണ്ടിംഗ് 195 മില്യൺ ഡോളറായി.

സിംഗപ്പൂരിൻ്റെ സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള നിക്ഷേപക കമ്പനിയായ ടെമാസെക്കും ബ്രിട്ടീഷ് വെഞ്ച്വർ ക്യാപിറ്റൽ സ്ഥാപനമായ സെറാഫിമും ചേർന്നാണ് റൗണ്ടിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്. ഇവയ്ക്ക് പുറമേ, ബഹിരാകാശ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൻ്റെ നിലവിലുള്ള നിക്ഷേപകരിൽ റാഡിക്കൽ വെഞ്ച്വേഴ്‌സും ഗ്രോഎക്‌സ് വെഞ്ച്വേഴ്‌സും ഉൾപ്പെടുന്നു. പുതിയ നിക്ഷേപകരിൽ 360 വൺ അസറ്റ്, ഐഎംഎം ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെൻ്റ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇവയ്‌ക്കെല്ലാം പുറമേ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടെക് കമ്പനികളിലൊന്നായ ഗൂഗിളും പിക്‌സലിൻ്റെ നിക്ഷേപകരിൽപ്പെടുന്നു.

ഇന്ത്യയിലും അമേരിക്കയിലും ഉപഗ്രഹ നിർമ്മാണം വർധിക്കും

ഇന്ത്യയിൽ ഉടൻ തന്നെ ഒരു 'ഗിഗാപിക്‌സൽ' (Gigapixel) ഫാക്‌ടറി ആരംഭിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് പിക്‌സൽ. ഇതിലൂടെ കമ്പനിയുടെ വാർഷിക ഉപഗ്രഹ നിർമ്മാണ ശേഷി 25-ൽ നിന്ന് 100-ലേക്ക് ഉയർത്തും. ലോസ് ഏഞ്ചൽസിലുള്ള പിക്‌സൽ കമ്പനിയുടെ ലാബിൽ നിലവിൽ ഒരേസമയം ഒന്നോ രണ്ടോ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. പുതിയ ഫണ്ടിംഗ് ലഭിക്കുന്നതോടെ ഈ ശേഷി പ്രതിവർഷം 10 മുതൽ 15 വരെ ഉപഗ്രഹങ്ങളായി വർധിക്കും. ഇതിൽ അത്യാധുനിക 'ഹണിബീ' (Honeybee) ഇമേജിംഗ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമും ഉൾപ്പെടും.

കഴിഞ്ഞ വർഷം കമ്പനി തങ്ങളുടെ ആറ് 'ഫയർഫ്ലൈ' (Firefly) ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഭൂമിയോട് അടുത്തുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് വിക്ഷേപിച്ചു. ഏകദേശം 5 മീറ്റർ റെസല്യൂഷനിൽ, ദൃശ്യപ്രകാശമുള്ള സമീപ അപരക്ത കിരണങ്ങൾ (visible and near-infrared) തരംഗദൈർഘ്യങ്ങളിലായി 135 സ്പെക്ട്രൽ ബാൻഡുകൾ പകർത്താൻ ഈ ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നു.

മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഗ്രഹത്തിന് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനായി @Temasek, @seraphim_space എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 'സീരീസ് സി' (Series C) ഫണ്ടിംഗിലൂടെ 100 മില്യൺ ഡോളർ സമാഹരിച്ച വിവരം പങ്കുവെക്കുന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് പിക്‌സൽ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു. ഭൂമിയെ വ്യത്യസ്‌തമായ ഒരു കാഴ്‌ചപ്പാടിലൂടെ കാണുന്നത് മികച്ച തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെയാണ് ഏഴ് വർഷം മുമ്പ് പിക്‌സൽ സ്‌പേസ് ആരംഭിച്ചതെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

'ഫയർഫ്ലൈ'യിൽ നിന്നും 'ഹണിബീ'യിലേക്ക്

'ഫയർഫ്ലൈ'ക്ക് ശേഷം വരുന്ന അടുത്ത തലമുറയായ 'ഹണിബീ' ഉപഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതൽ മികച്ചതും നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യയുള്ളവയുമായിരിക്കും. ഇവയ്ക്ക് ഏകദേശം 200 കിലോഗ്രാം ഭാരമുണ്ടാകും. ഷോർട്ട്‌വേവ് ഇൻഫ്രാറെഡ് തരംഗദൈർഘ്യം വരെയുള്ളവയിൽ ചിത്രീകരണം നടത്താനും ഏകദേശം 250 സ്പെക്ട്രൽ ബാൻഡുകൾ ഉൾക്കൊള്ളാനും ഇവയ്ക്ക് സാധിക്കും.

അടുത്ത വർഷം ആറ് 'ഫയർഫ്ലൈ' ഉപഗ്രഹങ്ങൾ കൂടി വിക്ഷേപിച്ച് കമ്പനി 'റിവിസിറ്റ് റേറ്റ്' (ഒരേ സ്ഥലത്ത് വീണ്ടും നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നതിനുള്ള ഇടവേള കുറയ്ക്കുന്ന സംവിധാനം) വർധിപ്പിക്കും. അതിനുശേഷം കമ്പനി പൂർണ്ണമായും 'ഹണിബീ' ഉപഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് മാറും. 2027-ലെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസത്തിൽ ആദ്യത്തെ 'ഹണിബീ' ഉപഗ്രഹം ബഹിരാകാശത്തേക്ക് കുതിക്കും. തുടർന്ന്, 2028-ഓടെ അഞ്ച് 'ഹണിബീ' ഉപഗ്രഹങ്ങൾ കൂടി ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയക്കും.

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എണ്ണ-വാതകം, ഖനനം, കൃഷി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ സർക്കാർ, വാണിജ്യ ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഈ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റും. ആദ്യത്തെ 'ഹണിബീ' ഉപഗ്രഹം അമേരിക്കയിലായിരിക്കും നിർമ്മിക്കുക. കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഭോക്താക്കളിൽ അമേരിക്കയും ഉൾപ്പെടുന്നു.

പിക്‌സലിന് ഇതിനകം തന്നെ രണ്ട് യുഎസ് സർക്കാർ കരാറുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാസയുടെ 'കൊമേഴ്‌സ്യൽ സ്‌മോൾസാറ്റ് ഡാറ്റ അക്വിസിഷൻ പ്രോഗ്രാം' (Commercial SmallSat Data Acquisition Program), നാഷണൽ റീകോണൈസൻസ് ഓഫീസിൻ്റെ 'സ്ട്രാറ്റജിക് കൊമേഴ്‌സ്യൽ എൻഹാൻസ്‌മെൻ്റ്സ്' (Strategic Commercial Enhancements) എന്നിവയാണ് ഈ കരാറുകൾ. വാണിജ്യപരമായ ഹൈപ്പർസ്‌പെക്ട്രൽ ഡാറ്റയുടെ (hyperspectral data) മൂല്യനിർണ്ണയവും സംയോജനവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പേരുകൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത മറ്റ് ചില ഏജൻസികളുമായും കമ്പനി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭൗമ വിവരബുദ്ധിയിലേക്ക്

ബെംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായുള്ളതും ഗൂഗിൾ പിന്തുണയുള്ളതുമായ ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ സാങ്കേതിക സ്റ്റാർട്ടപ്പായ പിക്‌സലിൻ്റെ സിഇഒയും സഹസ്ഥാപകനുമായ അവായിസ് അഹമ്മദ്, ഹൈപ്പർസ്പെക്ട്രൽ ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് കമ്പനി ആരംഭിച്ചത്. ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തെക്കുറിച്ച് സാധാരണ ഇമേജിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് കഴിയാത്ത വിവരങ്ങൾ ഈ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഇപ്പോൾ കമ്പനി അറോറ എന്ന പേരിൽ ഭൗമ വിവരബുദ്ധിക്കായി ഒരു സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമും സൃഷ്‌ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇതോടൊപ്പം വാണിജ്യ പരമാധികാര ദൗത്യങ്ങൾക്കായി കമ്പനി ഉപഗ്രഹ സംവിധാനങ്ങളും വികസിപ്പിക്കുന്നു. കമ്പനി ഇതിനെ പ്ലാനറ്ററി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്‌ചർ വിഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇതിൽ, സെൻസറുകൾ, സോഫ്റ്റ്‌വെയർ, ബഹിരാകാശ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ സംയോജിപ്പിച്ച് ഭൂമിയിലെ ഡാറ്റ ഉപയോഗയോഗ്യമായ ഇൻ്റലിജൻസാക്കി മാറ്റുന്നു.

പിക്‌സലിൽ നിന്നുള്ള പുതിയ ധനസഹായത്തോടെ, 'ഹണിബീ'സാറ്റലൈറ്റ് ശൃംഖലയുടെയും ഹൈ-റെസല്യൂഷൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജിംഗ് സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെയും വിപുലീകരണം കൂടുതൽ മികച്ച രീതിയിൽ നടക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് 'അറോറ' (Aurora) പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും തുടർന്നും നടക്കും. ഇന്ത്യയുടെ സ്വകാര്യ ബഹിരാകാശ മേഖലയുടെ വളർച്ചാ വേഗതയാണ് പിക്‌സലിൻ്റെ ഈ വിജയം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

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SPACE STARTUP RAISES 100 MILLION
PIXXEL RAISED 100 MILLION DOLLAR
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