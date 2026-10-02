നൂറിലധികം പേലോഡും വഹിച്ച് കുതിച്ചുയർന്ന് 'ഫാൽക്കൺ 9': സ്പേസ്എക്സ് റോക്കറ്റിൽ ബഹിരാകാശത്തെത്തിയത് മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ
2026 ഒക്ടോബർ 1ന് കാലിഫോർണിയയിലെ വാൻഡൻബെർഗ് സ്പേസ് ഫോഴ്സ് ബേസിൽ നിന്നാണ് സ്പേസ്എക്സിന്റെ ഫാൽക്കൺ 9 റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിച്ചത്. ആകെ 130 പേലോഡുകൾ ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു.
Published : October 2, 2026 at 9:08 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: മൂന്ന് സ്വകാര്യ ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ കമ്പനികളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യകളുമായി സ്പേസ്എക്സിന്റെ 'ട്രാൻസ്പോർട്ടർ-18' ദൗത്യം ബഹിരാകാശത്തെത്തി. സ്പേസ്എക്സിന്റെ ഫാൽക്കൺ 9 റോക്കറ്റിൽ ഇന്ന് (ഒക്ടോബർ 2) പുലർച്ചെ ഇന്ത്യൻ സമയം 12:02 ഓടെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഉൾപ്പെടെ 130 പേലോഡുകൾ വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചത്. 2026 ഒക്ടോബർ 1ന് കാലിഫോർണിയയിലെ വാൻഡൻബെർഗ് സ്പേസ് ഫോഴ്സ് ബേസിൽ നിന്നാണ് സ്പേസ്എക്സിന്റെ ഫാൽക്കൺ 9 റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിച്ചത്.
ഒരൊറ്റ റോക്കറ്റിൽ വിവിധ കമ്പനികളുടെ ചെറിയ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വിക്ഷേപിക്കുന്ന റൈഡ്ഷെയർ ദൗത്യമാണ് ഇത്. ആകെ 130 പേലോഡുകളുമായാണ് ഈ ഫാൽക്കൺ 9 വിമാനം കുതിച്ചുയർന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ സ്വകാര്യ ബഹിരാകാശ മേഖലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു സുപ്രധാന ദിവസമാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ സ്പേസ് പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് ഓതറൈസേഷൻ സെന്റർ (IN-SPACe) ചെയർമാൻ പവൻ കുമാർ ഗോയങ്ക അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. IN-SPACeന്റെ അനുമതിയോടെയുള്ള രണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഉപഗ്രഹങ്ങളും ഒരു ഇന്ത്യൻ പേലോഡുമാണ് ദൗത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
Liftoff of Transporter-18! pic.twitter.com/VAEHM1NG9K— SpaceX (@SpaceX) October 1, 2026
Genuinely big day for India's private space sector. SpaceX's Transporter 18 is carrying two Indian satellites and an Indian hosted payload into orbit, all authorised by IN-SPACe.— Pawan K Goenka (@GoenkaPk) October 1, 2026
Among them, @satleolabs TAPAS-1, India's first commercial thermal imaging payload built by a private…
ധ്രുവ സ്പേസിന്റെ LEAP-2 ഉപഗ്രഹം
ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ധ്രുവ സ്പേസ് തങ്ങളുടെ LEAP-2 ഉപഗ്രഹം സ്പേസ്എക്സിന്റെ 'ട്രാൻസ്പോർട്ടർ-18' ദൗത്യത്തിൽ വിക്ഷേപിച്ചു. കമ്പനിയുടെ P-30 പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. 'Launching Expeditions for Aspiring Payloads' (ലക്ഷ്യബോധമുള്ള പേലോഡുകൾക്കായുള്ള വിക്ഷേപണ ദൗത്യങ്ങൾ) എന്നതിന്റെ ചുരുക്കപ്പേരാണ് LEAP. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, മറ്റ് കമ്പനികൾക്ക് അവരുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ധ്രുവയുടെ ഉപഗ്രഹത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ച് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് വിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സേവനമാണിത്. ധ്രുവ സ്പേസിന്റെ ണ്ടാമത്തെ വാണിജ്യ ദൗത്യമാണിതെന്ന പ്രത്യേകതയും ഉണ്ട്. ആകെ നാല് പേലോഡുകളാണ് ഇതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ധ്രുവ സ്പേസ് നൽകുന്ന വിവരമനുസരിച്ച്, ഒക്ടോബർ 2-ന് ഇന്ത്യൻ സമയം പുലർച്ചെ 1ന് ഈ ഉപഗ്രഹം വിജയകരമായി ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തി.
🛰️ Call it like you see it: Dhruva Space #LEAP2 separation confirmed. pic.twitter.com/39lDI5LAp3— Dhruva Space (@DhruvaSpace) October 1, 2026
ഇതിലെ ഒരു പേലോഡ് ഫ്രഞ്ച് കമ്പനിയായ സോഡേണിന്റെ 'സ്റ്റാർ ട്രാക്കർ' ആണ്. ഉപഗ്രഹം ഏത് ദിശയിലേക്കാണ് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നക്ഷത്രങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് സ്റ്റാർ ട്രാക്കർ. ഏരിയൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഫ്രഞ്ച് കമ്പനിയാണ് സോഡേൺ. LEAP-2-നെ Falcon 9 റോക്കറ്റുമായി സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ ജോലികളും നിർവഹിച്ചത് ധ്രുവ സ്പേസ് തന്നെയാണ്. നേരത്തെ, LEAP-1 ദൗത്യത്തിലും ഇത് തന്നെയാണ് സ്വീകരിച്ചത്.
One Satellite. Multiple Passengers.https://t.co/qZDrI00Lvm pic.twitter.com/uYOMhe4MqL— Dhruva Space (@DhruvaSpace) October 1, 2026
സാറ്റ്ലിയോ ലാബ്സിന്റെ TAPAS-1 ഉപഗ്രഹം
'Thermal Access Platform for Analytics & Solutions' എന്നതിന്റെ ചുരുക്കപ്പേരാണ് TAPAS-1. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമർപ്പിത വാണിജ്യ 'ക്യൂബ്സാറ്റ്' വിഭാഗത്തിലുള്ള തെർമൽ പേലോഡ് എന്നാണ് കമ്പനി ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഇൻഫ്രാറെഡ് സെൻസിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്ന, ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ വാണിജ്യ തെർമൽ ഇന്റലിജൻസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ആദ്യ ദൗത്യം കൂടിയാണിത്. സാധാരണ ക്യാമറകളുള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തുന്നുവെങ്കിൽ, തെർമൽ പേലോഡ് സാധാരണ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയാത്ത ഭൂതല താപനിലയിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. വിളകളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി, താപനില, കാട്ടുതീ, ദുരന്തനിവാരണം, കെട്ടിടങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്നിവ നിരീക്ഷിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. ബഹിരാകാശത്ത് തങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യയും ഡാറ്റാ പ്രോസസ്സിംഗ് ശേഷിയും പരീക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ഈ ദൗത്യത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് സാറ്റ്ലിയോ ലാബ്സ് പറയുന്നു.
ടേക്മിടുസ്പേസിന്റെ MOI-1A ഉപഗ്രഹം
ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായുള്ള TakeMe2Space ആണ് MOI-1A ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ 'ഓർബിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ്' ഉപഗ്രഹം എന്നാണ് കമ്പനി ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത്. 14 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഈ ഉപഗ്രഹത്തിൽ 117 TOPS ശേഷിയുള്ള എൻവിഡിയയുടെ Orin NX ചിപ്പ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. TOPS എന്നത് ഒരു ചിപ്പിന് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര ട്രില്യൺ ഗണിതക്രിയകൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ, 2TB സ്റ്റോറേജും ഒമ്പത്-ബാൻഡ് മൾട്ടിസ്പെക്ട്രൽ ഇമേജറും ഇതിലുണ്ട്.
ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഈ ഉപഗ്രഹത്തിൽ തങ്ങളുടെ എഐ മോഡലുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ബഹിരാകാശത്തുവെച്ചുതന്നെ ദൃശ്യങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യാനും ഫലങ്ങൾ മാത്രം ഭൂമിയിലേക്ക് അയയ്ക്കാനും കഴിയുന്ന സംവിധാനം ഇതിലുണ്ട്. ഇതുവഴി വലിയ അളവിലുള്ള 'റോ ഡാറ്റ' ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ലാതാകുന്നു. കൃഷി, ഖനനം, വിതരണ ശൃംഖല തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഇത് പ്രയോജനപ്പെടും. റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, 23 ഉപഭോക്താക്കൾ ഇതിനകം ഈ ദൗത്യത്തിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
Falcon 9 launches the 18th Transporter rideshare mission and delivers 130 payloads to orbit pic.twitter.com/VQd0RmbmA6— SpaceX (@SpaceX) October 1, 2026
2026 ജനുവരിയിൽ ഐഎസ്ആർഒയുടെ PSLV-C62 ദൗത്യത്തിൽ ഉപഗ്രഹം അയച്ചിരുന്നെങ്കിലും, റോക്കറ്റിന്റെ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലുണ്ടായ തകരാർ കാരണം MOI-1 ഉപഗ്രഹം നഷ്ടപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഇതിനു പിന്നാലെ സ്പേസ്എക്സിൽ ലഭ്യമായ ആദ്യത്തെ വിക്ഷേപണ അവസരത്തിൽ തന്നെ കമ്പനി ബുക്ക് ചെയ്തു. കമ്പനി നൽകുന്ന വിവരമനുസരിച്ച്, MOI-1A-യിൽ EON സ്പേസ് ലാബ്സെന്ന മറ്റൊരു സ്വകാര്യ കമ്പനിയുടെ MIRA ടെലിസ്കോപ്പും ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് വെറും 502 ഗ്രാം മാത്രമാണ് ഭാരം.
എന്നാൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, MOI-1A ഒരു ഓർബിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫർ വെഹിക്കി വഴിയാണ് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഉപഗ്രഹത്തെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ വിക്ഷേപിക്കുമെന്നതിനാൽ അതിന്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമത സംബന്ധിച്ച സ്ഥിരീകരണത്തിനായി കാത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒക്ടോബർ 8-ഓടെ ഉപഗ്രഹം ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ഐഎസ്ആർഒയുടെ PSLV ദൗത്യം പരാജയപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ വിദേശ വിക്ഷേപണങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്നതാണ് ഇത്തവണത്തെ സ്പേസ്എക്സ് ലോഞ്ചിലെ ശ്രദ്ദേയമായ കാര്യം. തെർമൽ ഇമേജിംഗ്, ഓൺബോർഡ് AI, ഹോസ്റ്റഡ് പേലോഡുകൾ എന്നീ മൂന്ന് മേഖലകളിലും ഇന്ത്യൻ സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്നതിന്റെ സൂചന കൂടിയാണിത്.
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