'ഐഫോണും സാംസങ്ങും വഴിമാറും'; ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം സ്മാർട്ഫോൺ വരുന്നു; പ്രഖ്യാപനവുമായി കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രി
ഇന്ത്യന് ബ്രാന്ഡ് സ്മാര്ട്ട് ഫോണുകള് നിര്മ്മിക്കാനുള്ള പാതിയിലെന്ന് കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രി, ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു ആപ്പിൾ, സാംസങ് നിമിഷം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതികരണം.
Published : October 24, 2026 at 6:20 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ആഗോളതലത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള തദ്ദേശീയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ബ്രാൻഡുകൾ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള പാതയിലാണ് ഇന്ത്യയെന്ന് കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ്. തദ്ദേശീയമായി രൂപകല്പന ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ 2028-ഓടെ വിപണിയിലെത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ദേശതലസ്ഥാനത്ത് നടന്ന എൻഡിടിവി വേൾഡ് സമ്മിറ്റിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
സ്മാർട്ട്ഫോൺ വ്യവസായത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു ആപ്പിൾ, സാംസങ് നിമിഷം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് നിർമാണ യാത്രയിലെ സുപ്രധാന ചുവടുവെപ്പായിരിക്കും ഇതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. "ഇന്ന് 2026 ഒക്ടോബർ 23 ആണ്. ഈ തീയതി ഓർമ്മിച്ചുവെക്കുക: 2028 ഒക്ടോബർ 23. അന്ന്, ഇന്ത്യയിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്ത, ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ നിങ്ങളുടെ കൈകളിലുണ്ടാകും" മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
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ഒരു സ്മാർട്ട്ഫോൺ പൂർണമായും പുതുതായി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിലെ സാങ്കേതിക വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. രൂപകൽപ്പനയുടെ സങ്കീർണത വിശദീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിനെ ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയും ചെയ്തു. റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ, ആൻ്റിനകൾ, പ്രോസസറുകൾ, മെമ്മറി, ക്യാമറ മൊഡ്യൂളുകൾ, ഡിസ്പ്ലേകൾ, പവർ മാനേജ്മെൻ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി അത്യാധുനിക ഘടകങ്ങൾ വളരെ ഒതുക്കമുള്ള ഒരു രൂപത്തിനുള്ളിൽ സംയോജിപ്പിച്ചാണ് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ നിർമ്മിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
"വളരെ ചെറിയൊരു ഇടത്തിനുള്ളിൽ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആൻ്റിന, കമ്പ്യൂട്ടിങ് യൂണിറ്റ്, മെമ്മറി, വിവിധ ഘടകങ്ങൾ, ക്യാമറ മൊഡ്യൂൾ, ഡിസ്പ്ലേ, പവർ മാനേജ്മെൻ്റ് സംവിധാനം എന്നിവയെല്ലാം ഈ ചെറിയ ഉപകരണത്തിനുള്ളിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം. ഭാരം നിയന്ത്രിക്കുന്നതും, പവർ മാനേജ്മെൻ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതുമെല്ലാം ഈ ചെറിയ രൂപഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നത് അങ്ങേയറ്റം സങ്കീർണമായ ഒരു പ്രക്രിയയാകുന്നത്" അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് പറഞ്ഞു.
സ്മാര്ട്ട്ഫോണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുമ്പോൾ ഭാരം, ഊർജ്ജക്ഷമത, വിവിധ ഘടകങ്ങളുടെ സംയോജനം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ തമ്മിൽ കൃത്യമായ സന്തുലിതാവസ്ഥ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഉപഭോക്തൃ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേഖലയിലെ ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ എഞ്ചിനീയറിങ് ദൗത്യങ്ങളിലൊന്നാണ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ വികസനം എന്ന് മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ 'മദർബോർഡ്' ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രിൻ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് (പിസിബി) രൂപകൽപന ചെയ്യാൻ സർക്കാർ ശ്രമങ്ങൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ആരംഭിച്ചിരുന്നുവെന്ന് അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് പറഞ്ഞു. "മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഡിസൈനർമാർക്ക് ഒരു വെല്ലുവിളി നൽകിയിരുന്നു: മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ മദർബോർഡ് ആയ പിസിബി നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തുകൂടാ?" അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
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