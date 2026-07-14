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വിണ്ണിലേക്ക് പടർന്ന് മലയാളി തിളക്കം; ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്ക് കുതിച്ചുയർന്ന് അനിൽ മേനോനും സംഘവും

കസാഖ്സ്ഥാനിലെ ബൈക്കനൂർ കോസ്മോഡ്രോമിൽ നിന്നാണ് വിക്ഷേപണം നടന്നത്. എട്ടു മാസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഈ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കി സംഘം അടുത്ത വർഷം ഏപ്രിലിലാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുക.

NDIAN ORIGIN NASA ASTRONAUT NASA INTERNATIONAL SPACE STATION ANIL MENON
NASA astronaut Anil Menon,Pyotr Dubrov,Anna Kikina, (NASA)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 14, 2026 at 8:20 PM IST

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Updated : July 14, 2026 at 8:46 PM IST

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ബൈക്കനൂർ: ഇന്ത്യൻ-ഉക്രേനിയൻ വംശജനും മലയാളി വേരുകളുമുള്ള നാസ ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡോ. അനിൽ മേനോൻ അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്കുള്ള (ഐഎസ്എസ്) തന്‍റെ ചരിത്രപരമായ യാത്ര ആരംഭിച്ചു. രണ്ട് റഷ്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷകർക്കൊപ്പം സോയൂസ് എംഎസ്-29 (Soyuz MS-29) പേടകത്തിലാണ് അദ്ദേഹം യാത്ര തിരിച്ചത്. കസാഖ്സ്ഥാനിലെ ബൈക്കനൂർ കോസ്മോഡ്രോമിൽ നിന്നാണ് വിക്ഷേപണം നടന്നത്. എട്ടു മാസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഈ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കി സംഘം അടുത്ത വർഷം ഏപ്രിലിലാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുക.

അമേരിക്കയിലെ മിനസോട്ടയിലുള്ള മിനിയാപൊളിസിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന അനിൽ മേനോന്‍റെ പിതൃകുടുംബം കേരളത്തിലെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലുള്ള ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശികളാണ്. ഇന്ത്യക്കാരനായ ശങ്കരൻ മേനോന്‍റെയും ഉക്രെയ്ൻ സ്വദേശിനിയായ എലിസബത്ത് സമോയ്‌ലെങ്കോയുടെയും മകനാണ് അദ്ദേഹം. പ്രശസ്ത ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയായ അന്ന മേനോനാണ് ഭാര്യ. ഇവർക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളുമുണ്ട്.

വൈദ്യശാസ്ത്രം, മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്, യുഎസ് സ്പേസ് ഫോഴ്സ് ഫ്ലൈറ്റ് സർജൻ, പൈലറ്റ് എന്നീ നിലകളിലെല്ലാം തന്‍റെ പ്രതിഭ തെളിയിച്ച ശേഷമാണ് അനിൽ മേനോൻ നാസയുടെ ബഹിരാകാശ സംഘത്തിന്‍റെ ഭാഗമാകുന്നത്. തന്‍റെ ആദ്യ ബഹിരാകാശ യാത്രയിൽ, ദീർഘകാലത്തെ ബഹിരാകാശ വാസം മനുഷ്യശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരോഗ്യപരമായ വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾക്കാണ് അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിന് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഭാവി ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങൾക്ക് ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ നിർണായകമാകും. റഷ്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷകരായ പ്യോട്ടർ ഡുബ്രോവ്, അന്ന കികിന എന്നിവരും ഈ ദൗത്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുണ്ട്.

അനിൽ മേനോന്‍റെ ഈ നേട്ടം പാലക്കാടിന്‍റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഒരു സുവർണ്ണ അധ്യായം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ്. തമിഴ്‌നാട് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രശസ്ത നടനുമായിരുന്ന എം.ജി. രാമചന്ദ്രൻ, പ്രമുഖ നയതന്ത്രജ്ഞനും എഴുത്തുകാരനും പാർലമെന്‍റ് അംഗവുമായ ശശി തരൂർ, കഥകളി ആചാര്യൻ കലാമണ്ഡലം രാമൻകുട്ടി നായർ തുടങ്ങിയ പ്രതിഭകളുടെ വേരുകൾ പാലക്കാടാണ്. കൂടാതെ, ഐഎസ്ആർഒയുടെ ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യോമസേനയിലെ എയർ കൊമഡോറും ഫ്ലൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ടറുമായ പ്രശാന്ത് ബാലകൃഷ്ണൻ നായരും പാലക്കാട് സ്വദേശിയാണ്.

വിക്ഷേപണത്തിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുൻപ് താൻ ദൗത്യത്തിന് പൂർണ സജ്ജനാണെന്ന് അനിൽ മേനോൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. നാസയോടും തന്‍റെ കുടുംബത്തോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും അദ്ദേഹം നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഡോ. അനിൽ മേനോൻ എയറോസ്പേസ് മെഡിസിൻ, എമർജൻസി മെഡിസിൻ എന്നീ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിലും ബോർഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നേടിയിട്ടുള്ള വിദഗ്ദ്ധനാണ്. ഹാർവാർഡ്, സ്റ്റാൻഫോർഡ് തുടങ്ങിയ ലോകോത്തര സർവകലാശാലകളിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ വിദ്യാഭ്യാസം. 1995-ൽ സെന്റ് പോൾ അക്കാദമി ആൻഡ് സമ്മിറ്റ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഹൈസ്കൂൾ ഡിപ്ലോമയും, 1999-ൽ ഹാർവാർഡ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ന്യൂറോബയോളജിയിൽ ബാച്ചിലർ ബിരുദവും നേടി. തുടർന്ന് സ്റ്റാൻഫോർഡ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് 2004-ൽ മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ മാസ്റ്റർ ബിരുദവും 2006-ൽ സ്റ്റാൻഫോർഡ് മെഡിക്കൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ ഓഫ് മെഡിസിൻ (എംഡി) ബിരുദവും കരസ്ഥമാക്കി.

പിന്നീട് 2009-ൽ സ്റ്റാൻഫോർഡ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് എമർജൻസി മെഡിസിനിൽ റെസിഡൻസിയും 2010-ൽ വൈൽഡർനസ് മെഡിസിനിൽ ഫെല്ലോഷിപ്പും പൂർത്തിയാക്കി. 2012-ൽ ടെക്സസ് സർവകലാശാലയുടെ മെഡിക്കൽ ബ്രാഞ്ചിൽ (UTMB) നിന്ന് എയറോസ്പേസ് മെഡിസിനിൽ റെസിഡൻസിയും പബ്ലിക് ഹെൽത്തിൽ മാസ്റ്റർ ബിരുദവും (MPH) അദ്ദേഹം നേടി.

ഹാർവാർഡിലെ പഠനകാലത്ത് ന്യൂറോബയോളജിയിലും ഹണ്ടിംഗ്ടൺസ് രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണങ്ങളിലും അദ്ദേഹം പങ്കാളിയായിരുന്നു. ലയൺസ് അല്ലെങ്കിൽ റോട്ടറി ക്ലബ്ബിന്‍റെ അംബാസഡർ സ്കോളറായി ഇന്ത്യയിലെത്തി പോളിയോ നിർമ്മാർജ്ജന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒരു വർഷം പങ്കാളിയായി. സ്റ്റാൻഫോർഡിൽ മെഡിസിൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് നാസയുടെ ആംസ് റിസർച്ച് സെന്ററിൽ സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യു മോഡലുകളുടെ കോഡിങ്ങിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. എമർജൻസി മെഡിസിൻ റെസിഡൻസി കാലയളവിൽ കാലിഫോർണിയ എയർ നാഷണൽ ഗാർഡിൽ ചേരുകയും ദുർഘടമായ സാഹസിക മത്സരങ്ങൾക്ക് മെഡിക്കൽ സഹായം നൽകുകയും ചെയ്തു.

തുടർന്ന് സൈനിക-വൈൽഡർനസ് ഫിസിഷ്യനായി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ 'ഓപ്പറേഷൻ എൻഡ്യൂറിംഗ് ഫ്രീഡം' ദൗത്യത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. ഹിമാലയൻ റെസ്ക്യൂ അസോസിയേഷനൊപ്പം എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിയിലെ പർവതാരോഹകർക്ക് അടിയന്തര ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാനും അദ്ദേഹം മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു. യുഎസ് എയർഫോഴ്സ് റിസർവ്സിന്‍റെ ഭാഗമായി ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങളുടെ വിക്ഷേപണ സമയത്തും ലാൻഡിങ് സമയത്തും ഉള്ള മെഡിക്കൽ മേൽനോട്ടം വഹിച്ചു.

2014-ലാണ് അനിൽ മേനോൻ നാസയിൽ ഫ്ലൈറ്റ് സർജനായി ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത്. സോയൂസ് 39, സോയൂസ് 43 ദൗത്യങ്ങളിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ക്രൂ സർജനായും സോയൂസ് 52 ദൗത്യത്തിൽ പ്രൈം ക്രൂ സർജനായും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അംഗമെന്ന നിലയിൽ ആരോഗ്യ പരിപാലന സംവിധാനങ്ങളുടെ വികസനത്തിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു. റഷ്യയിലെ സ്റ്റാർ സിറ്റിയിൽ ആറ് മാസത്തിലധികം താമസിച്ച് ജോലി ചെയ്ത പരിചയവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. 2022 ജനുവരിയിലാണ് അദ്ദേഹം നാസയുടെ ബഹിരാകാശ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുന്നത്.

2018-ൽ സ്‌പേസ് എക്‌സിൽ ചേർന്ന അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ മെഡിക്കൽ പ്രോഗ്രാമിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയും ആദ്യത്തെ മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ യാത്രകൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുകയും ചെയ്തു. അഞ്ച് വിക്ഷേപണങ്ങളിൽ ചീഫ് ഫ്ലൈറ്റ് സർജനായി പ്രവർത്തിച്ച അദ്ദേഹം സ്റ്റാർഷിപ്പ് പേടകത്തിന്‍റെ വികസനത്തിലും സ്വകാര്യ ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിലും പങ്കാളിയായി. നിലവിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ടെക്സസ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഡോക്ടറായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന അദ്ദേഹം എമർജൻസി, സ്പേസ് മെഡിസിൻ മേഖലകളിൽ ഇരുപതിലധികം ശാസ്ത്രീയ ലേഖനങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Last Updated : July 14, 2026 at 8:46 PM IST

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INDIAN ORIGIN NASA ASTRONAUT
NASA
INTERNATIONAL SPACE STATION
ANIL MENON
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