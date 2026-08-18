ശൂന്യാകാശത്ത് രണ്ടാം തവണയും നടത്തം: ആറര മണിക്കൂർ നീളുന്ന ദൗത്യത്തിന് തയ്യാറെടുത്ത് മലയാളി
പാതി മലയാളിയായ അനിൽ മേനോനൊപ്പം യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയുടെ ബഹിരാകാശ യാത്രികയായ സോഫി അഡെനോട്ടും ബഹിരാകാശ നടത്തം പൂർത്തിയാക്കും. ദൗത്യം ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകുന്നേരം 6:05ന്.
Published : August 18, 2026 at 3:28 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ കാലുകുത്തുന്ന ആദ്യ മലയാളിയെന്ന സുവർണ നേട്ടത്തിന് പിന്നാലെ രണ്ടാം തവണയും ബഹിരാകാശ നടത്തത്തിനൊരുങ്ങി നാസയുടെ ബഹിരാകാശ യാത്രികനായ അനിൽ മേനോൻ. ഏഴ് മണിക്കൂർ നീണ്ട ആദ്യ നടത്തത്തിന് പിന്നാലെ രണ്ടാം തവണയും ബഹിരാകാശ നടത്തം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് അനിൽ മേനോൻ. ഒപ്പം യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയുടെ ബഹിരാകാശ യാത്രികയായ സോഫി അഡെനോട്ട് ഉണ്ടാകും.
ഇന്ന് (ഓഗസ്റ്റ് 18) ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകുന്നേരം 6:05നാണ് ബഹിരാകാശ നടത്തത്തിന് പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ബഹിരാകാശ നിലയത്തിന് പുറത്ത് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രധാന ആശയവിനിമയ ആന്റിന മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതാണ് ഇരുവരുടെയും പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം. ഹ്യൂസ്റ്റണിലെ മിഷൻ കൺട്രോൾ സെൻ്ററിനും ബഹിരാകാശ നിലയത്തിനും ഇടയിൽ ഡാറ്റ കൈമാറുന്നതിനും അതിവേഗ ആശയവിനിമയത്തിനും നാസ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിർണായക സംവിധാനമാണിത്. ഏകദേശം ആറര മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിൽക്കുന്നതാണ് ദൗത്യം.
Tomorrow, two astronauts will be going on a spacewalk!— NASA (@NASA) August 17, 2026
Beginning at about 8:35am ET (1235 UTC), astronauts @Astro_Anil and @Soph_Astro will step outside the @Space_Station to replace a communications antenna. Tune in at 7am ET (1100 UTC): https://t.co/eAZp1LtgDB pic.twitter.com/Vw7Dm387PA
ചരിത്രത്തിലെ 97-ാമത് അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ നടത്തമായി ഇത് അടയാളപ്പെടുത്തും. ദൗത്യം വിജയകരമായാൽ ബഹിരാകാശ നടത്തം പൂർത്തിയാക്കുന്ന ആദ്യ ഫ്രഞ്ച് വനിതയെന്ന നേട്ടം സോഫി അഡെനോട്ടിനെ തേടിയെത്തും. മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യക്കാരനായ അനിലിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ബഹിരാകാശ നടത്തം വിജയകരമായാൽ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിമാനകരമായ നേട്ടമാണ്.
ബഹിരാകാശ നടത്തം എപ്പോൾ? എങ്ങനെ തത്സമയം കാണാം?
അനിൽ മേനോനും സോഫി അഡിനോട്ടും 2026 ഓഗസ്റ്റ് 18ന് (ഇന്ന്) ഈസ്റ്റേൺ സമയം രാവിലെ 8:35ന് (ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകുന്നേരം 6:05) ബഹിരാകാശ നടത്തം ആരംഭിക്കും. നാസയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി ലഭ്യമായ നാസ ടിവിയിൽ ഇരുവരുടെയും ബഹിരാകാശ നടത്തം സൗജന്യമായി തത്സമയം കാണാനാകും. ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകുന്നേരം 6:05 ന് നാസയുടെ ഔദ്യോഗിക യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഇത് തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യും. തത്സമയ പരിപാടി കാണാനുള്ള ലിങ്ക് ചുവടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ബഹിരാകാശ നടത്തത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ത്?
ഹ്യൂസ്റ്റണിലെ മിഷൻ കൺട്രോൾ സെൻ്ററിനും ബഹിരാകാശ നിലയത്തിനും ഇടയിൽ ഡാറ്റ കൈമാറുന്നതിനും അതിവേഗ ആശയവിനിമയത്തിനും നാസ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിർണായക സംവിധാനമാണ് സ്പേസ്-ടു-ഗ്രൗണ്ട് ആന്റിന (SGANT). ഈ പഴയ ഹൈ-സ്പീഡ് ഡാറ്റ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആന്റിന മാറ്റി ഓർബിറ്റൽ ഔട്ട്പോസ്റ്റിന്റെ Z1 ട്രസ് സെഗ്മെന്റിൽ ഒരു സ്പെയർ സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് പുതിയ ലക്ഷ്യം. ഇരുവരും ചേർന്ന് പഴയ ആന്റിന വിച്ഛേദിക്കുകയും,സ്പെയർ ഉപയോഗിച്ച് അത് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുകയും പുതിയ ആന്റിന സജീവമാക്കുന്നതിന് വൈദ്യുത, ഡാറ്റ കണക്ഷനുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും.
Live tomorrow: ESA astronaut @Soph_astro's first spacewalk, alongside NASA astronaut Anil Menon, to replace a crucial piece of equipment on the ISS.— European Space Agency (@esa) August 17, 2026
Watch from 12:00 BST / 13:00 CEST on ESA WebTV and YouTube.
🔗https://t.co/NQf3ZA92K1 pic.twitter.com/gU7D5PSQTj
ആദ്യ നടത്തവും വിജയകരം
2026 ഓഗസ്റ്റ് 6നാണ് അനിൽ മേനോൻ ആദ്യമായി ബഹിരാകാശ നടത്തം പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഒപ്പം ബഹിരാകാശ യാത്രികയായ ജെസീക്ക മേയറും ഉണ്ടായിരുന്നു. രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൻ്റെ ഊർജോത്പാദന ശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സോളാർ പാനൽ നവീകരണമായിരുന്നു പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം. പുതിയ സോളാർ പാനലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഹാർഡ്വെയർ ഘടിപ്പിക്കാനായി ക്വസ്റ്റ് എയർലോക്ക് ഗേറ്റ്വേ വഴിയാണ് ഇരുവരും പുറത്തിറങ്ങിയത്. ഓഗസ്റ്റ് 6ന് വൈകിട്ട് 6.03ന് ആരംഭിച്ച ദൗത്യം പിറ്റേ ദിവസം പുലർച്ചെ 12.30ന് പൂർത്തിയാക്കി.
അഭിമാനമായി അനിൽ മേനോൻ
പാലക്കാട് സ്വദേശിയായ കെ പി ശങ്കരൻ മേനോൻ്റെയും യുക്രെയ്ൻകാരിയായ എലിസബത്ത് സമോയ്ലെങ്കോയുടെയും മകനാണ് 49കാരനായ അനിൽ. 2024 സെപ്റ്റംബറിൽ സ്പേസ് എക്സിൻ്റെ പൊളാരിസ് ഡോൺ ദൗത്യത്തിലൂടെ അഞ്ച് ദിവസം ബഹിരാകാശ യാത്ര നടത്തിയ അന്ന വിൽഹെം ആണ് ഭാര്യ.
മലയാളി വേരുകളുള്ള അനിൽ ജനിച്ചതും വളർന്നതും അമേരിക്കയിലാണ്. യുഎസിലെ മിനിയാപൊളിസിലാണ് അനില് മേനോന് ജനിച്ചത്. എമർജൻസി മെഡിസിൻ ഫിസിഷ്യനും യുഎസ് സ്പേസ് ഫോഴ്സ് കേണലുമാണ് അനിൽ മേനോൻ. 2021 ഡിസംബറിലാണ് നാസയിലെ ബഹിരാകാശയാത്രികനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് 2022 മുതൽ പരിശീലനനം തേടി. നിലവിൽ യാത്രയ്ക്ക് മുന്നോടിയായുള്ള പരിശീലനത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്.
മസാച്യുസെറ്റ്സിലെ കേംബ്രിഡ്ജിലുള്ള ഹാർവാർഡ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ന്യൂറോബയോളജിയിൽ ബിരുദവും മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും കാലിഫോർണിയയിലെ സ്റ്റാൻഫോർഡ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് മെഡിക്കൽ ബിരുദവും നേടിയിട്ടുണ്ട്.
എക്സ്പെഡിഷൻ 75 ദൗത്യം
എക്സ്പെഡിഷൻ 75 ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ജൂലൈ 14ന് കസാക്കിസ്ഥാനിലെ ബൈക്കോണൂർ കോസ്മോഡ്രോമിൽ നിന്ന് അനിൽ അടങ്ങുന്ന മൂന്നംഗ സംഘം അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്നത്. റഷ്യയുടെ സോയൂസ് എംഎസ്-29 പേടകത്തിലാണ് ദൗത്യസംഘം സഞ്ചരിച്ചത്. അനിലിനൊപ്പം റഷ്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞരായ പ്യോട്ടർ ഡുബ്രോവ്, അന്ന കിക്കിന എന്നിവരും ഉണ്ട്.
എട്ട് മാസം നീളുന്നതാണ് ദൗത്യം. ചന്ദ്രനിലേക്കും ചൊവ്വയിലേക്കുമുള്ള ഭാവി ദൗത്യങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യരെ സജ്ജമാക്കുന്നതിനുള്ള മെഡിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് അനിൽ മേനോൻ യാത്ര തിരിച്ചത്. നിലവിൽ ദീർഘകാല ബഹിരാകാശ യാത്ര മൈക്രോഗ്രാവിറ്റിയിൽ കഴിയുന്ന യാത്രികരുടെ ആരോഗ്യത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് അനിൽ മേനോൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
മൈക്രോഗ്രാവിറ്റി സാഹചര്യത്തിൽ ബഹിരാകാശയാത്രികരുടെ രക്തപ്രവാഹം, സിര ഘടന, രക്ത ഘടന എന്നിവ എങ്ങനെയെന്ന് പഠനവിധേയമാക്കും. ഇതിനായുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ നടത്തിവരുകയാണ്. ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലെ കുടിവെള്ള സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് ഇൻട്രാവണസ് ദ്രാവകങ്ങൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പരീക്ഷിക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹം സഹായിക്കും. ബഹിരാകാശ യാത്രികരുടെ നിർജ്ജലീകരണം തടയുന്നതിന് ഇൻട്രാവണസ് ദ്രാവകങ്ങൾ സഹായിക്കും. ദ്രാവകങ്ങൾ ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ വച്ച് തന്നെ നിർമ്മിക്കാനായാൽ ഇത് ദീർഘകാല ദൗത്യങ്ങളിൽ സഞ്ചാരികളുടെ ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിന് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും. ഭാ
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