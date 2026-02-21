38 വർഷത്തെ സേവനത്തിനൊടുവിൽ ഫിൽ സ്പെൻസർ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ പടിയിറങ്ങുന്നു: ഇന്ത്യൻ വംശജ ആശ ശർമ്മ പുതിയ ഗെയിമിങ് മേധാവി
38 വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം വിരമിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ വംശജയായ ആശ ശർമ്മയാണ് കമ്പനിയുടെ ഗെയിമിങ് ഡിവിഷന്റെ പുതിയ സിഇഒ.
ഹൈദരാബാദ്: മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഗെയിമിങ് മേധാവി ഫിൽ സ്പെൻസർ നീണ്ട 38 വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം വിരമിക്കുന്നു. ഒരു കൺസോൾ ബ്രാൻഡിൽ നിന്ന് എക്സ്ബോക്സിനെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗെയിമിങ് ബിസിനസുകളിൽ ഒന്നാക്കി മാറ്റിയ വ്യക്തിയാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ പടിയിറങ്ങുന്നത്. ആശ ശർമ്മ ആണ് കമ്പനിയുടെ ഗെയിമിങ് ഡിവിഷന്റെ പുതിയ സിഇഒയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായി ചുമതലയേറ്റതെന്ന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അറിയിച്ചു.
മുൻപ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൽ എഐ മോഡലുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തിയാണ് ആശാ ശർമ്മ. "ഞങ്ങളുടെ എക്സ്ബോക്സ് ആരാധകർക്കും കളിക്കാർക്കുമായി വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക" എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ എക്സ്ബോക്സ് കൺസോളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമെന്ന് ആശ ശർമ്മ പറഞ്ഞു.
ആരാണ് ആശ ശർമ്മ
പുതിയ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഗെയിമിങ് മേധാവിയായി നിയമിക്കപ്പെട്ട ആശ ശർമ്മ ഇന്ത്യൻ വംശജയാണ്. ഇന്ത്യൻ-അമേരിക്കൻ വനിതയായ ഇവർ ജനിച്ചത് യുഎസിലെ വിസ്കോൺസിനിലാണ്. മൈക്രോസോഫ്റ്റിന് പുറമെ ഇവർ മുമ്പ് മെറ്റയിലും ഓൺലൈൻ ഗ്രോസറി ഡെലിവറി സ്ഥാപനമായ ഇൻസ്റ്റാകാർട്ടിലും ജോലി ചെയ്തിരുന്നു.
It’s rare in life to know when a chapter is closing, but after 38 years at Microsoft, that moment has arrived for me. I’ve made the decision to retire and begin the next chapter of my life. It’s a milestone that’s given me a chance to reflect on the incredible journey I’ve been…— Phil Spencer (@XboxP3) February 20, 2026
മൈക്രോസോഫ്റ്റ് താരിഫ് ചെലവുകൾ, ശക്തമായ മത്സരം, അനിശ്ചിതമായ ഉപഭോക്തൃ ചെലവ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള വെല്ലുവിളികൾ നേടിടുന്നുണ്ട്. ഇത് എക്സ്ബോക്സ് ഹാർഡ്വെയറിന്റെ വില വർധനവിന് കാരണമാകാറുണ്ട്. ഡിസംബറിന്റെ പാദത്തിൽ കമ്പനിയുടെ ഗെയിമിങ് വരുമാനം ഏകദേശം 9.5% കുറഞ്ഞുവെന്നും, ഡിവിഷനിൽ വെളിപ്പെടുത്താത്ത ഇംപെയർമെന്റ് ചാർജുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയെന്നും കഴിഞ്ഞ മാസം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.
2023ൽ "കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി" നിർമ്മാതാക്കളായ ആക്ടിവിഷൻ ബ്ലിസാർഡുമായുള്ള 69 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ കരാർ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അവസാനിപ്പിച്ചു. പിന്നാലെ വീഡിയോ ഗെയിമിങ് വിപണിയിൽ ഇത് കമ്പനിയുടെ നേട്ടം വർധിപ്പിച്ചു. സോണിയുടെ പ്ലേസ്റ്റേഷനാണ് കമ്പനിയുടെ പ്രധാന എതിരാളി.
വിരമിക്കുമെങ്കിലും പുതിയ സ്ഥാനത്തുള്ളവർക്ക് സുഗമമായ കൈമാറ്റം ഉറപ്പാക്കാൻ കുറച്ച് കാലം ഉപദേശക റോളിൽ തുടരുമെന്ന് സ്പെൻസർ പറഞ്ഞു. “കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ഫിൽ സ്പെൻസർ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ പിന്തുടർച്ചയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു,” മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സിഇഒ നഡെല്ല പറഞ്ഞു.
എക്സ്ബോക്സിന്റെ പ്രസിഡന്റും ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിങ് ഓഫീസറുമായ സാറാ ബോണ്ടും കമ്പനി വിടുകയാണെന്ന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അറിയിച്ചു. ഗെയിമിങ് ഡിവിഷനിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് പ്രസിഡന്റും ചീഫ് കണ്ടന്റ് ഓഫിസറുമായി മാറ്റ് ബൂട്ടി ചുമതലയേറ്റതായി കമ്പനി പറഞ്ഞു.
ബൂട്ടിയുടെ ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ പേജ് അനുസരിച്ച്, മുൻപ് അദ്ദേഹം മൈക്രോസോഫ്റ്റിലെ ഗെയിം കണ്ടന്റിന്റെയും സ്റ്റുഡിയോകളുടെയും പ്രസിഡന്റായിരുന്നു.
