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കടലിലെ മാന്ത്രികക്കപ്പൽ! ശത്രുക്കളുടെ കണ്ണുകൾ വെട്ടിച്ച് 'മഹേന്ദ്രഗിരി'യുടെ വരവ്; അറിയാം സവിശേഷതകൾ

ശത്രു അറിയാതെ അവരുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് ബ്രഹ്മോസ് തൊടുക്കും. റഡാറുകളെ വെട്ടിച്ച് 'മഹേന്ദ്രഗിരി' കടലിലേക്ക്. ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് ഉപരിതലത്തിലേക്കും വായുവിലേക്കും തൊടുക്കാവുന്ന അത്യാധുനിക മിസൈലുകൾ, ആധുനിക റഡാറുകൾ, അത്യാധുനിക ഇലക്ട്രോണിക് യുദ്ധ സംവിധാനങ്ങൾ ഇതില്‍ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

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തദ്ദേശീയ യുദ്ധക്കപ്പല്‍ ‘മഹേന്ദ്രഗിരി’ നാവികസേനയുടെ ഭാഗമാകുന്നു (X@indiannavy)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 11, 2026 at 7:27 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ സമുദ്രമേഖലയ്ക്ക് കാവലൊരുക്കാൻ അത്യാധുനിക ആയുധങ്ങളും പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളും സജ്ജമാക്കിയ തദ്ദേശീയ യുദ്ധക്കപ്പല്‍ ‘മഹേന്ദ്രഗിരി’ ഇന്ന് (ജൂലൈ 11) നാവികസേനയുടെ ഭാഗമാകും. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിശാഖപട്ടണത്ത് നടക്കുന്ന പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങിൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ് കപ്പൽ രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിക്കും. ഇന്ത്യയുടെ സമുദ്രതാത്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ പൂർണ്ണ സജ്ജമായ ‘കോംബാറ്റ് റെഡി’ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാണ് മഹേന്ദ്രഗിരിയെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ പ്രൊജക്റ്റ് 17A (Project 17A) പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നിർമ്മിച്ച ആറാമത്തെ നീലഗിരി-ക്ലാസ് യുദ്ധക്കപ്പലാണിത്. കിഴക്കൻ ഘട്ടത്തിലെ പ്രശസ്‌തമായ മഹേന്ദ്രഗിരി പർവതനിരയുടെ പേരാണ് കപ്പലിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മുംബൈയിലെ മാസഗോൺ ഡോക്ക് ഷിപ്പ് ബിൽഡേഴ്‌സ് ലിമിറ്റഡാണ് കപ്പൽ നിർമ്മിച്ച് നാവികസേനയ്ക്ക് കൈമാറിയത്.

തദ്ദേശീയ കരുത്തിൻ്റെ ഉദാത്ത മാതൃക

കപ്പൽ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിച്ച സാമഗ്രികളിൽ 75 ശതമാനത്തിലധികവും തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ്. ഇത് രാജ്യത്തിൻ്റെ 'ആത്മനിർഭർ ഭാരത്' വീക്ഷണത്തിൻ്റെയും ആഭ്യന്തര പ്രതിരോധ വ്യവസായങ്ങളുടെയും ഉജ്ജ്വലമായ വിജയമാണെന്ന് രാജ്‌നാഥ് സിങ് എക്സിൽ കുറിച്ചു. ഇൻഡോ-പസഫിക് മേഖലയുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ഈ കപ്പൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അത്യാധുനിക സവിശേഷതകൾ

ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് ഉപരിതലത്തിലേക്കും വായുവിലേക്കും തൊടുക്കാവുന്ന അത്യാധുനിക മിസൈലുകൾ, ആധുനിക റഡാറുകൾ, അത്യാധുനിക ഇലക്ട്രോണിക് യുദ്ധ സംവിധാനങ്ങൾ ഇതില്‍ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വായു, ഉപരിതല, അന്തർവാഹിനി വിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് പുറമെ ദുരന്തനിവാരണം, സുരക്ഷാ നിരീക്ഷണം, തിരച്ചിൽ-രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കും അനുയോജ്യമാണിത്. ശത്രുക്കളുടെ റഡാർ കണ്ണുകളിൽ പെടാത്ത വിധത്തിലുള്ള ആധുനിക സ്റ്റെൽത്ത് രൂപകൽപ്പനയും കപ്പലിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. കപ്പലിന് അതിവേഗവും ദീർഘദൂര സഞ്ചാരശേഷിയും നൽകുന്ന കംബൈൻഡ് ഡീസൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് (CODOG) സംവിധാനമുണ്ട്.

രൂപകൽപ്പനയും അളവുകളും

കപ്പലിന് ഏകദേശം 149 മീറ്റർ നീളവും 17.8 മീറ്റർ വീതിയുമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഭാരം ഏകദേശം 6,670 ടണ്ണാണ്.

ശത്രുക്കളുടെ കണ്ണുവെട്ടിക്കുന്ന 'സ്റ്റെൽത്ത്' മാന്ത്രികത

മഹേന്ദ്രഗിരിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത അതിൻ്റെ അത്യാധുനിക രൂപകൽപ്പനയാണ്. റഡാർ തരംഗങ്ങളെ ആഗിരണം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പ്രത്യേക കോട്ടിംഗും സവിശേഷമായ ആകൃതിയും ഇതിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശത്രുക്കളുടെ റഡാറുകൾക്കോ ഇൻഫ്രാറെഡ് സെൻസറുകൾക്കോ ഈ കപ്പലിൻ്റെ സാന്നിധ്യം എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താനാകില്ല. ശത്രു അറിയാതെ അവരുടെ തൊട്ടടുത്തെത്തി ആക്രമിക്കാൻ ഈ 'ലോ റഡാർ സിഗ്നേച്ചർ' സാങ്കേതികവിദ്യ കപ്പലിനെ സഹായിക്കുന്നു.

ആകാശവും ഭൂമിയും വിറപ്പിക്കുന്ന ആയുധശേഖരം

ഒരേസമയം വായുവിലും, കടലിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലും, ആഴക്കടലിലും ഒരേസമയം പോരാടാൻ മഹേന്ദ്രഗിരിക്ക് ശേഷിയുണ്ട്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ സൂപ്പർസോണിക് ക്രൂസ് മിസൈലായ ബ്രഹ്മോസ് ആണ് ഈ കപ്പലിൻ്റെ പ്രധാന ആയുധം. ആകാശത്ത് നിന്നുള്ള വിമാനങ്ങൾ, ഡ്രോണുകൾ, ശത്രു മിസൈലുകൾ എന്നിവയെ ദൂരത്തുനിന്നുതന്നെ തകർക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ദീർഘദൂര മിസൈൽ ബരാക്-8 സംവിധാനം ഇതിലുണ്ട്.

കടലിനടിയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ശത്രു അന്തർവാഹിനികളെ കണ്ടെത്തി തകർക്കാൻ തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച ടോർപ്പിഡോ ലോഞ്ചറുകളും ആധുനിക സോണാർ സംവിധാനങ്ങളും ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആകാശത്തുനിന്നും കടലിൽനിന്നുമുള്ള അടിയന്തിര ഭീഷണികളെ വെണ്ണീറാക്കാൻ 76-എംഎം മെയിൻ ഗണ്ണും, AK-630 റാപ്പിഡ്-ഫയർ ഗണ്ണും കപ്പലിൽ സജ്ജമാണ്.

അതിവേഗ കുതിപ്പും ഉയർന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയും

കപ്പലിന് മണിക്കൂറിൽ 28 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ (ഏകദേശം 52 കി.മീ) വേഗതയിൽ കുതിക്കാൻ ശേഷി നൽകുന്ന ഡീസൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് സംവിധാനമാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇത് കപ്പലിന് ദീർഘനാൾ കടലിൽ തങ്ങാനുള്ള കരുത്ത് നൽകുന്നു. കപ്പലിലെ ഭൂരിഭാഗം പ്രവർത്തനങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അത്യാധുനിക കംപ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത കമാൻഡ് സിസ്റ്റവും ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം മാനേജ്‌മെൻ്റ് സിസ്റ്റവുമാണ്. അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ രണ്ട് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ ഒരേസമയം വഹിക്കാനും കപ്പലിൻ്റെ ഡെക്കിൽ നിന്ന് അവ പറത്താനും സാധിക്കും.

"ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാരൻ"

ചടങ്ങിന് മുന്നോടിയായി സംസാരിച്ച പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ്, ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്ര മേഖലയിൽ സമാധാനവും സുസ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കുന്ന പ്രധാന രാജ്യം ഇന്ത്യയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികൾ വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നാവികസേന അതിർത്തികളും സമുദ്രപാതകളും ശക്തമായി സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ചടങ്ങിൽ നാവികസേനാ മേധാവി അഡ്മിറൽ കൃഷ്ണ സ്വാമിനാഥൻ, ഈസ്റ്റേൺ നേവൽ കമാൻഡ് ഫ്ലാഗ് ഓഫീസർ കമാൻഡിംഗ് ഇൻ ചീഫ് വൈസ് അഡ്മിറൽ സഞ്ജയ് ഭല്ല എന്നിവരുൾപ്പെടെ നിരവധി മുതിർന്ന നാവികസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പങ്കെടുത്തു. ഈ പരമ്പരയിലെ അഞ്ചാമത്തെ കപ്പലായ ‘ദുനാഗിരി’ ജൂൺ 21-നും, നാലാമത്തെ കപ്പലായ ‘താരാഗിരി’ ഏപ്രിൽ 3-നും കമ്മീഷൻ ചെയ്തിരുന്നു. മഹേന്ദ്രഗിരി കൂടി എത്തുന്നതോടെ ഇൻഡോ-പസഫിക് മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയുടെ തന്ത്രപ്രധാനമായ പ്രതിരോധ ശേഷി ഇരട്ടിയാകും.

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