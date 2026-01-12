EXCLUSIVE: "രാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ചയിൽ ഉപഗ്രഹ ഡാറ്റ നിർണായകം, ബഹിരാകാശ മേഖലയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകണം"; ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ സുബ്ബ റാവു പാവുലൂരി
ഇന്ത്യയുടെ സ്വപ്നമായ 'വികസിത് ഭാരത്' ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ ഉപഗ്രഹ ഡാറ്റ നിർണായകം. രാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കായി ബഹിരാകാശ മേഖലയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകണമെന്ന് സുബ്ബ റാവു പാവുലൂരി ഇടിവി ഭാരതിന് നൽകിയ എക്സ്ക്ലൂസിവ് അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു.
Published : January 12, 2026 at 7:06 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയുടെ വിക്സിത് ഭാരത് സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിൽ ഉപഗ്രഹ ഡാറ്റയുടെ ശരിയായ ഉപയോഗം വളരെയധികം സഹായിക്കുമെന്നതിനാൽ തന്നെ ബഹിരാകാശ മേഖലയെ മുൻഗണനാ മേഖലയായി അംഗീകരിക്കണമെന്ന് പ്രശസ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞനും ബഹിരാകാശ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധനുമായ സുബ്ബ റാവു പാവുലൂരി. ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വകാര്യ എയ്റോസ്പേസ്, പ്രതിരോധ സാങ്കേതികവിദ്യ നിർമ്മാതാവായ അനന്ത് ടെക്നോളജീസിന്റെ സ്ഥാപകനും ചെയർമാനുമാണ് സുബ്ബ റാവു. ഇടിവി ഭാരതിന് നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
"രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ത്വരിതഗതിയിലുള്ള വികസനത്തിന് ഉപഗ്രഹ ഡാറ്റ ഇൻപുട്ടുകൾ ആവശ്യമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഫലപ്രദമായ നഗര ആസൂത്രണത്തിന് നമുക്ക് അത്തരം വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ, കാർഷിക പ്രവചനത്തിലും ആസൂത്രണത്തിലും ഉപഗ്രഹ ഡാറ്റയ്ക്ക് പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കാൻ കഴിയും," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തെ കാര്യമായി സ്വാധീനിക്കുമെന്നും പുരോഗതി വേഗത്തിലാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അനന്ത് ടെക്നോളജീസിന്റെ സ്ഥാപകനെന്ന നിലയിൽ ഒരു ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രജ്ഞനിൽ നിന്ന് ബഹിരാകാശ സംരംഭകനിലേക്കുള്ള തന്റെ യാത്രയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുമ്പോൾ, 1991ൽ ഐഎസ്ആർഒ ഇന്ത്യൻ റിമോട്ട് സെൻസിങ് (ഐആർഎസ്) ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിച്ചതും, ഉപഗ്രഹം നൽകിയ ഡാറ്റ വികസന സംരംഭങ്ങളിൽ എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായിരുന്നുവെന്നും പാവുലൂരി ഓർത്തെടുത്തു.
"ഐആർഎസ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ പ്രോഗ്രാമിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരു സെമിനാർ നടത്തിയതായി ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപഗ്രഹ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ശുപാർശകൾ ലഭിച്ചത്. അങ്ങനെ, അന്ന് ലഭിച്ച സൂചനയുടെ പുറത്ത് ഈ മേഖലയിലെ ഒരു സംരംഭകനാകാമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 1992-ൽ സ്ഥാപിതമായ അനന്ത് ടെക്നോളജീസ് 2024-ൽ ജിയോസിൻക്രണസ് ഓർബിറ്റ് (ജിഎസ്ഒ) കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് സേവനങ്ങൾ വിക്ഷേപിച്ച ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഉപഗ്രഹ ഓപ്പറേറ്ററായി.
ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ മേഖലയിലെ സ്വകാര്യപങ്കാളിത്തം
ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര ബഹിരാകാശ പര്യവേഷണത്തിലേക്കുള്ള സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടെ കടന്നുവരവിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നുവെന്ന ചോദ്യത്തിന്, ഗ്രഹ ദൗത്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണത്തിലും വികസനത്തിലും പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് ഇസ്രോ തുടരുമെങ്കിലും, സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിക്ഷേപിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പാവുലൂരി പറഞ്ഞു. കാരണം ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിന് നിർണായകമായ വിവരങ്ങൾ നൽകും.
"ഈ നിർണായക ഡാറ്റകൾ ഭൂമി നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ആശയവിനിമയവുമായും അത്തരം മറ്റ് മേഖലകളുമായും ബന്ധപ്പെട്ടതാകാം. ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് ധാരാളം അവസരങ്ങളുണ്ട്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിന്റെ വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരെപ്പോലും സഹായിക്കുന്ന 'ഡിജിറ്റൽ ഹൈവേകൾ' സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ബഹിരാകാശ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധൻ സംസാരിച്ചു.
ബഹിരാകാശ മേഖലയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത
മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ മേഖല എവിടെ നിൽക്കുന്നുവെന്ന ചോദ്യത്തിന് സുബ്ബറാവു പാവുലൂരി പറഞ്ഞു; "മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി ഇന്ത്യയെ താരതമ്യം ചെയ്യുകയെന്നത് അതിനുള്ള ശരിയായ മാർഗമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. നമ്മൾ രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിനായി ആണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഒരു വികസിത രാജ്യവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യണമെന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും, നമ്മുടെ വേഗത്തിലുള്ള വികസനത്തിന് ഉപഗ്രഹ ഡാറ്റയിൽ നിന്നോ ആശയവിനിമയത്തിൽ നിന്നോ വരുന്ന വിവരങ്ങൾ വളരെയധികം സഹായിക്കും. അതിനാൽ ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ബഹിരാകാശ മേഖലയെ ഒരു മുൻഗണനാ മേഖലയായി അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്."
യുഎസിലെ സ്പേസ്എക്സിനെക്കുറിച്ചും ആഗോള സ്വകാര്യ ബഹിരാകാശ വ്യവസായത്തിൽ അത് എങ്ങനെ സുപ്രധാന പങ്കാളിയായി തുടരുന്നുവെന്നും ഇന്ത്യയ്ക്ക് അത്തരമൊരു കമ്പനി ഉണ്ടാകുമോയെന്നും ആയിരുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം. സ്പേസ്എക്സിന് സർക്കാരിൽ നിന്ന് വലിയ പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നതായി പാവുലൂരി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
“കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിക്ഷേപിക്കുകയും പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന വിക്ഷേപണ വാഹനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് സ്പേസ്എക്സിന്റെ ലക്ഷ്യം. സർക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ അമേരിക്കൻ ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നും അവർക്ക് വേണ്ടത്ര പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിൽ നിന്നും സമാനമായ പിന്തുണ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, കാരണം ഈ രാജ്യത്തിന് നിരവധി ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്, ”അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ബഹിരാകാശ മേഖലയിൽ താത്പ്പര്യമുള്ളവർക്കും, ഈ മേഖലയിൽ സംരംഭകത്വം പിന്തുടരുന്നവർക്കും എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശം നൽകാനുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉപഗ്രഹ നിർമ്മാണമായാലും വലിയ വാഹന നിർമ്മാണമായാലും സൂപ്പർ കൊളീഷൻ ആയാലും, എല്ലാത്തിന്റെയും കാതൽ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതികവിദ്യയും ആണെന്നായിരുന്നു മറുപടി. രാജ്യത്തെ മറ്റെല്ലാ മേഖലകളെയും ബഹിരാകാശം ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതിനാൽ, അടിസ്ഥാനപരമായി എല്ലാവർക്കും ഈ മേഖലയിൽ പഠിക്കാൻ മികച്ച അവസരമുണ്ട്.” സുബ്ബ റാവു പാവുലൂരി പറഞ്ഞു.
Also Read:
- പിഎസ്എൽവി വീണ്ടും ലോഞ്ച് പാഡിലേക്ക്: 'അന്വേഷ'യെ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കും; സി62 ദൗത്യം ജനുവരി 12ന്
- ഉല്ക്കാവര്ഷങ്ങള്, ഗ്രഹണം, ഗ്രഹമാറ്റങ്ങള്..... ഇക്കൊല്ലം മാനം കാത്തുവച്ചിട്ടുള്ള വിസ്മയക്കാഴ്ചകള്
- ഹൈപ്പർസോണിക് മിസൈൽ പ്രോഗ്രാമിനായുള്ള സ്ക്രാംജെറ്റ് എഞ്ചിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് വിജയകരം; ഡിആർഡിഒയ്ക്ക് പ്രശംസ
- അഭിമാനം വാനോളം: 'സ്പേഡെക്സ്' മുതൽ 'ഗഗൻയാൻ' മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ വരെ, കുതിപ്പ് തുടർന്ന് ഐഎസ്ആർഒ; 2025ലെ സുപ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ