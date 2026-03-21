നിയമവിരുദ്ധ വാതുവെപ്പും ചൂതാട്ടവും; 300 ആപ്പുകൾക്കും വെബ്സൈറ്റുകൾക്കും പൂട്ടിട്ട് കേന്ദ്രം
ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് നടപടി. ഇതിനകം 8,400 നിയമവിരുദ്ധ വെബ്സൈറ്റുകളും ആപ്പുകളും സർക്കാർ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Published : March 21, 2026 at 9:30 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: നിയമവിരുദ്ധ വാതുവെപ്പും ചൂതാട്ടവും നടത്തുന്ന 300-ലധികം വെബ്സൈറ്റുകളും ആപ്പുകളും നിരോധിച്ച് കേന്ദ്രം. ഓൺലൈൻ സ്പോർട്സ് വാതുവെപ്പ്, കാസിനോ ഗെയിമുകൾ, റൗലറ്റ് ലൈവ് ഡീലർ ടേബിളുകൾ, പിയർ-ടു-പിയർ വാതുവെപ്പ് എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ, റിയൽ-മണി കാർഡ് ഗെയിമുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്കാണ് സർക്കിർ വിലങ്ങിട്ടത്. നിയമവിരുദ്ധമായ ഓൺലൈൻ വാതുവെപ്പും ചൂതാട്ടവും തടയുന്നതിനുള്ള ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് നടപടി.
കേന്ദ്രസർക്കാർ നേരത്തെ തന്നെ ഇത്തരം വെബ്സൈറ്റുകൾക്കും ആപ്പുകൾക്കുമെതിരെ ശക്തമായി നടപടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ആകെ 8,400 നിയമവിരുദ്ധ വെബ്സൈറ്റുകളും ആപ്പുകളുമാണ് സർക്കാർ ഇതുവരെ നിരോധിച്ചത്. ഇവയിൽ ഭൂരിഭാഗവും, ഏകദേശം 4,900 എണ്ണവും ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ് നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതിനുശേഷമാണ് തടഞ്ഞത്.
കഴിള്ള വർഷം (2025) ആണ് ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ് ആക്ട് പാർലമെന്റിൽ പാസാക്കുകയും, രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമുവിന്റെ അംഗീകാരത്തിന് ശേഷം നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തത്. ഓൺലൈൻ മണി ഗെയിമുകൾക്ക് പൂർണ്ണമായും നിരോധനമേർപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം, ഇ-സ്പോർട്സിനെയും സോഷ്യൽ ഗെയിമുകളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് പുതിയ നിയമം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ലഭിക്കുക കർശന ശിക്ഷ
ഏതൊരു ഓൺലൈൻ മണി ഗെയിമും അനുവദിക്കാനാകില്ലെന്ന് നിയമം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇത്തരം ഗെയിമുകളുടെ പരസ്യം, പ്രമോഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയും നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാങ്കുകളെയും പേയ്മെന്റ് സംവിധാനങ്ങളെയും അത്തരം ഇടപാടുകൾക്ക് സേവനം നൽകുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് താഴെ പറയുന്ന കർശനമായ ശിക്ഷകളും ലഭിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
- നിയമവിരുദ്ധ വാതുവെപ്പും ചൂതാട്ടവും നടത്തുന്നവർക്ക്, മൂന്ന് വർഷം വരെ തടവോ ഒരു കോടി രൂപ പിഴയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടിയോ ലഭിക്കാം.
- രണ്ടാമത്തെ തവണയും കുറ്റകൃത്യം ചെയ്താൽ, കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷം വരെ തടവും (അഞ്ച് വർഷം വരെ നീളാം) കുറഞ്ഞത് ഒരു കോടി രൂപ പിഴയും (രണ്ട് കോടി രൂപ വരെ നീളാം) ലഭിക്കും.
- ഇത്തരം ഗെയിമുകൾ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നവർക്ക് രണ്ട് വർഷം വരെ തടവോ 50 ലക്ഷം രൂപ വരെ പിഴയോ ലഭിക്കും.
- വീണ്ടും കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ, ശിക്ഷയും പിഴയും ഇനിയും വർധിച്ചേക്കാമെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഓൺലൈൻ ചൂതാട്ടത്തിന്റെ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിലൂടെ സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. യുവാക്കളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനായി പല പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും സെലിബ്രിറ്റികളെ ഉപയോഗിച്ച് വരെ പരസ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് പലപ്പോഴും സാമ്പത്തിക നഷ്ടം, മാനസിക സമ്മർദ്ദം, കുടുംബ കലഹം എന്നിവയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ ദുരുപയോഗം ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്കും സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുടെ സമഗ്രതയ്ക്കും വരെ ഭീഷണിയാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ കരുതുന്നു.
അതിനാലാണ് ഇത്തരം നിയമവിരുദ്ധ വാതുവെപ്പും ചൂതാട്ടവും നടത്തുന്നവർക്ക് കൃത്യമായ ശിക്ഷ നൽകുന്നതിനും, ഇതിനെ കുറിച്ച് ആളുകളെ അവബോധവാന്മാരാക്കുന്നതിനും സർക്കാർ മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നത്.
