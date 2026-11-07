ബഹിരാകാശത്തുനിന്നും പ്രകൃതിയുടെ ദീപാവലി വിസ്മയം; ഭൂമിയുടെ ദൃശ്യം പങ്കുവെച്ച് ശുഭാംശു ശുക്ല
ദീപാവലി രാത്രിയിലെ നഗരങ്ങൾ പോലെ മിന്നൽ പിണരുകൾ മിന്നിമറയുന്നതാണ് ശുഭാംശു ശുക്ല പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത്.
Published : November 7, 2026 at 4:12 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: നാളെ (നവംബർ 8) രാജ്യമെമ്പാടും ദീപാവലി ആഘോഷിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. തിന്മയുടെ മേൽ നന്മ നേടുന്ന വിജയത്തെയും ഇരുളിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശത്തിന്റെ ഉത്സവമാണ് ദീപാവലി. ദീപാവലിക്ക് തൊട്ടുമുമ്പ്, ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി ശുഭാംശു ശുക്ല സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സിൽ ഒരു വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ബഹിരാകാശത്ത് നിന്നുള്ള ഭൂമിയുടെ മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയിലുള്ളത്. ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ മിന്നൽ പിണരുകൾ മിന്നിമറയുന്നത് വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമായി കാണാം. ദീപാവലി സമയത്ത് രാത്രിയിൽ ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങൾ ദീപാലങ്കാരങ്ങളാൽ പ്രകാശപൂരിതമായത് പോലെയാണ് ഇത് ദൃശ്യമാകുന്നത്.
ദീപാവലി പ്രിയപ്പെട്ട ആഘോഷം
തനിക്ക് എപ്പോഴും പ്രിയപ്പെട്ട ആഘോഷമാണ് ദീപാവലിയെന്നും ശുഭാംശു ശുക്ല പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു. വെളിച്ചത്തിന്റെയും തിളക്കത്തിന്റെയും പടക്കങ്ങളുടെയും മാന്ത്രികത കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ആനന്ദം നൽകിയിരുന്നെന്നും കഴിഞ്ഞ വർഷം ബഹിരാകാശത്തായിരുന്നപ്പോൾ പകർത്തിയതാണ് ഈ വീഡിയോ എന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
Diwali has always held a special place in my heart and has been my favourite festival for as long as I can remember. There is something about the magic of lights, the sparkle and the fireworks that fills me with a sense of wonder and joy. While in space, I captured this video and couldn’t help noticing the flashes of lightning dancing across the Earth below. Looking down from space, they reminded me of nature’s very own fireworks — a beautiful, unexpected reminder that the universe has its own way of celebrating light. It felt particularly special to come across this sight, and I couldn’t think of a more fitting day to share it. Wishing all my friends and their families a very Happy Dhanteras. May this festive season fill your homes and hearts with light, happiness, good health and prosperity. #shux #space #shubhanshushukla #india #axiom4— Shubhanshu Shukla (@gagan_shux) November 6, 2026
പ്രകൃതിയുടെ ആഘോഷം
ഭൂമിയിൽ മിന്നൽപ്പിണരുകൾ പാഞ്ഞുപോകുന്നത് ശുഭാംശു ശുക്ല ബഹിരാകാശത്ത് നിന്നെടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓരോ ആഘോഷങ്ങളും കൊണ്ടാടാൻ പ്രകൃതിക്ക് അതിന്റേതായ രീതി ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വീഡിയോയിലൂടെ ഓർമിപ്പിക്കുകയാണ്. ദീപാവലി സമയത്ത് പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്ന പോലെ 'പ്രകൃതിയുടെ സ്വന്തം പടക്കം' എന്നാണ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന മിന്നലിനെ അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചത്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
മിന്നൽപ്പിണരുകളെ കുറിച്ചുള്ള വാക്കുകൾ
വീഡിയോയിൽ മിന്നൽപ്പിണരുകൾ ദൃശ്യമായപ്പോൾ, ഇത് ഭൂമിയിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്നതുപോലെയാണ് തോന്നിയതെന്ന് ശുക്ല പറഞ്ഞു. ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ, അത് പ്രകൃതി തന്നെ ഒരുക്കിയ പടക്കങ്ങളെപ്പോലെയാണ് തോന്നിയതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പ്രപഞ്ചത്തിന് വെളിച്ചത്തെ ആഘോഷിക്കാൻ അതിന്റേതായ വഴികളുണ്ടെന്നതിന്റെ മനോഹരവും അപ്രതീക്ഷിതവുമായ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഈ കാഴ്ചയെന്ന് അദ്ദേഹം തന്റെ പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു. ഇത്തരമൊരു കാഴ്ച കാണാൻ സാധിച്ചത് വളരെ സവിശേഷമായ അനുഭവമാണെന്നും, ഇത് പങ്കുവെക്കാൻ ഇതിലും മികച്ചൊരു ദിവസം വേറെയുണ്ടാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വീഡിയോയ്ക്കൊപ്പം ധൻതേരാസിനും ദീപാവലിക്കും അദ്ദേഹം ആശംസകളും നേർന്നു. ഈ ആഘോഷകാലം എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിലും ഹൃദയങ്ങളിലും വെളിച്ചവും സന്തോഷവും നല്ല ആരോഗ്യവും സമൃദ്ധിയും നിറയ്ക്കട്ടെ എന്ന് അദ്ദേഹം ആശംസിച്ചു.
"ദീപാവലിയുടെ മാന്ത്രികതയെ പ്രകൃതിയുടെ സ്വന്തം പടക്കങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചതെത്ര മനോഹരമാണ്! ബഹിരാകാശത്ത് നിന്നുള്ള ശരിക്കും അവിസ്മരണീയമായ കാഴ്ച! നിങ്ങൾക്കും കുടുംബത്തിനും ധൻതേരാസ് ആശംസകൾ," ഒരു ഉപയോക്താവ് എക്സിൽ കുറിച്ചു.
മറ്റൊരു ഉപയോക്താവ് ഈ വീഡിയോയെ അതിമനോഹരമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയും, ബഹിരാകാശ ദൗത്യത്തിനിടയിൽ പകർത്തിയ ഈ "മനോഹരമായ കലാസൃഷ്ടി" പങ്കുവെച്ചതിന് ശുക്ലയ്ക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ദീപാവലി എന്നത് ആഘോഷവേളയിൽ ആളുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് മനോഭാവത്തെക്കുറിച്ചാണെന്നും, അതാണ് യഥാർത്ഥ സന്തോഷം നൽകുന്നതെന്നും മറ്റൊരു ഉപയോക്താവ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
എപ്പോഴാണ് വീഡിയോ പകർത്തിയത്?
അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴാണ് ശുക്ല ഈ വീഡിയോ പകർത്തിയത്. 2025 ജൂണിൽ 'ആക്സിയം-4' ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി മറ്റ് മൂന്ന് ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികൾക്കൊപ്പം 18 ദിവസത്തെ ബഹിരാകാശയാത്ര നടത്തിയപ്പോഴാണ് ഈ വീഡിയോ പകർത്തിയത്. ദൗത്യത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം.
അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയാണ് ശുക്ല. രാകേഷ് ശർമ്മയ്ക്ക് ശേഷം ബഹിരാകാശ യാത്ര നടത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനും അദ്ദേഹമാണ്. 2026 ജൂൺ 26നാണ് അദ്ദേഹം ബഹിരാകാശത്ത് ഇറങ്ങിയത്.
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