ETV Bharat / technology

ഭൂമിയിലെ ബാക്‌ടീരിയ ചൊവ്വയിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ നടത്താൻ സഹായിക്കുമോ? സുപ്രധാന കണ്ടെത്തലുമായി ഗവേഷകർ

ബെംഗളൂരൂവിലെ മണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ ബാക്‌ടീരിയകളെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഗവേഷകർ കരുത്തേറിയ ഇഷ്‌ടിക നിർമിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശയാത്രികൻ ശുഭാംശു ശുക്ലയും പഠനത്തിന്‍റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്.

SHUBHANSHU SHUKLA MARS BRICKS SPACE BIOCEMENTATION
Shubhanshu Shukla (left) and Swati Dubey (right) in the lab (Image Credit: Aloke Lab, IISc)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 4, 2026 at 9:29 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ഭൂമിക്കപ്പുറം മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങൾ വാസയോഗ്യമാണോ എന്നറിയാനുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളും ദൗത്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞ പതിറ്റാണ്ടുകളായി നടന്നുവരികയാണ്. ഇത്തരം പഠനങ്ങൾ കൂടുതലായി നടക്കുന്ന ഗ്രഹമാണ് ചൊവ്വ. എന്നാൽ ഇവിടെ മനുഷ്യവാസം സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ നിർമ്മിതികൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നതാണ് ചോദ്യം. ഇതിനുള്ള വസ്‌തുക്കൾ ഭൂമിയിൽ നിന്നെത്തിക്കുക എന്നത് പ്രായോഗികമല്ല.

ഇതിനുള്ള പരിഹാനമെന്നോണം ഭാവിയിൽ പ്രയോജനപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന പുതിയ കണ്ടെത്തലുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ബെംഗളൂരുവിലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിലെ ഗവേഷകർ. ചൊവ്വയുടെ മണ്ണിൽ നിർമിതികളുണ്ടാക്കാൻ ഭൂമിയിലെ ബാക്‌ടീരിയകൾ എങ്ങനെ സഹായിക്കുമെന്നതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു പഠനം. ആക്‌സിയം 4 ദൗത്യത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ ദിവസങ്ങളോളം ചെലവഴിച്ച ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശയാത്രികൻ ശുഭാംശു ശുക്ലയും പഠനത്തിന്‍റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്.

ഭൂമിയിലെ ബാക്‌ടീരിയകൾ ചൊവ്വയിലെ സാഹചര്യങ്ങളുമായി എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നുവെന്ന വിഷയമാണ് പഠനവിധേയമാക്കിയത്. നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്കായി ഭൂമിയിലെ മണ്ണിലെ ബാക്‌ടീരിയയും മറ്റ് ഘടകങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ഇഷ്‌ടികകളാക്കി മാറ്റാവുന്ന രീതിയാണ് ശുഭാംശുവും സംഘവും വികസിപ്പിച്ചത്. കാർബൺ പോലുള്ള രാസവസ്‌തുക്കൾ കൊണ്ട് നിർമിക്കുന്ന സിമന്‍റിന് പകരമായി പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ മാർഗമാണിത്.

ചൊവ്വയിലെ മണ്ണിലും ബാക്‌ടീരിയയുടെയും മറ്റ് ഘടകങ്ങളുടെയും സഹായത്തോടെ ബയോസിമെന്‍റേഷൻ എന്ന പ്രക്രിയ സാധ്യമാകുമെന്നാണ് പഠനം മുന്നോട്ട് വെയ്‌ക്കുന്നത്. ജേണൽ പ്ലോസ് വണ്ണിൽ ഈ പഠനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ചൊവ്വയിലെ നിർമിതി
ഭാവിയിൽ ചൊവ്വയിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ ആവശ്യം വന്നാൽ പോലും ഇതിനാവശ്യമായ ഇഷ്‌ട്ടികയോ, സിമന്‍റോ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എത്തിക്കുകയെന്നത് അപ്രായോഗികമാണ്. ഇത് വളരെ ചെലവേറിയ കാര്യമാണ്. ഇവിടെയാണ് പുതിയ പഠനം പ്രയോജനം ചെയ്യുക. ചൊവ്വയിലെ മണ്ണ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ കെട്ടിട നിർമ്മാണങ്ങൾക്കും മറ്റുമുള്ള ഇഷ്‌ട്ടിക നിർമിക്കാനായാൽ അത് ശാസ്‌ത്ര ലോകത്ത് വലിയ ഗുണം ചെയ്യും.

"ഭാവിയിൽ ചൊവ്വയിലെ ലാൻഡിങ് ദൗത്യങ്ങൾ സുഗമമാക്കാൻ ഇത്തരം സാങ്കേതികവിദ്യകൾ സഹായിക്കും. റോഡുകൾ, ലോഞ്ച് പാഡുകൾ, റോവർ ലാൻഡിംഗ് സൈറ്റുകൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കാൻ ഇത് പ്രയോജനപ്പെടും". ജേണൽ പ്ലോസ് വണ്ണിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനത്തിന്‍റെ സഹരചയിതാവ് കൂടിയായ ശുഭാംശു ശുക്ല പറഞ്ഞു. കഴിയുന്നത്രയും ചൊവ്വയിലെ വിഭവങ്ങൾ തന്നെ വിനിയോഗിക്കുക എന്നതാണ് ആശയമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒന്നും കൊണ്ടുപോകേണ്ടതില്ല. ചൊവ്വയിലെ വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനും നിർമ്മിതികൾ ഉണ്ടാക്കാനും കഴിയും. ഇത് നിശ്ചിത കാലയളവിനുള്ളിൽ എളുപ്പത്തിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സഹായിക്കും" ശുഭാംശു കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പഠനത്തെ കുറിച്ച്
പഠനത്തിനായി ബെംഗളൂരൂവിലെ മണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ ബാക്‌ടീരിയകളെയാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ഭൂമിയിൽ തഴച്ചുവളരുന്ന ഇത്തരം ബാക്‌ടീരിയകൾ ചൊവ്വയുടെ മണ്ണിൽ നിലനിൽക്കുന്നില്ലെന്ന് പഠനം പറയുന്നു. എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ ഈ ബാക്‌ടീരിയകൾക്ക് ഇഷ്‌ട്ടിക നിർമിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇവിടെ തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് ചൊവ്വയിലെ മണ്ണിൽ കാണപ്പെടുന്ന പെർക്ലോറേറ്റ് ആണ്. ഇത് വിഷലിപ്‌തമായ ക്ലോറിൻ അടങ്ങിയ രാസവസ്തുവാണ്.

ബാക്‌ടീരിയകൾക്ക് ഇഷ്‌ട്ടിക നിർമിക്കുന്നതിൽ തടസ്സം നിന്ന പെർക്ലോറേറ്റിനെ പ്രതിരോധിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഗവേഷകർ അടുത്തതായി പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കിയത്. ഇതിനായി മണ്ണിലേക്ക് ബാക്‌ടീരിയകൾക്കൊപ്പം മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ കൂടെ ചേർക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് സംഘം കണ്ടെത്തി.

SHUBHANSHU SHUKLA MARS BRICKS SPACE BIOCEMENTATION
Microscopy image of Sporosarcina pasteurii (Image Credit: Aloke Lab, IISc)

മുൻപ് നടന്ന പരീക്ഷണങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിൽ മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ ചേർത്ത് ഇഷ്‌ട്ടിക നിർമിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്പോറോസാർസിന പാസ്ചൂറി എന്ന ബാക്ടീരിയ ഉപയോഗിച്ച് യൂറിയ, കാൽസ്യം, ഗ്വാർ ഗം എന്നീ ഘടകങ്ങളുമായി സംയോജിപ്പിച്ചായിരുന്നു ചന്ദ്രന്‍റെയോ ചൊവ്വയുടെയോ മണ്ണിൽ ഇഷ്‌ട്ടിക നിർമിച്ചത്. എന്നാൽ ഇവിടെ ബയോസിമെന്‍റഷൻ പ്രക്രിയ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് രൂപീകരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചു.

ലഭിച്ചത് കൂടുതൽ ശക്തമായ ഇഷ്‌ടിക
അതേസമയം ഏറ്റവും പുതിയ പഠനം പറയുന്നത് ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ ബാക്‌ടീരിയയിലേക്ക് ഗ്വാർ ഗം, നിക്കൽ, പെർക്ലോറേറ്റ് എന്നിവ ചേർത്തപ്പോൾ കൂടുതൽ ശക്തമായ ഇഷ്‌ടിക നിർമിക്കാൻ സാധിച്ചുവെന്നാണ്. ഇതിലെ ഓരോ ഘടകങ്ങളും ഇഷ്‌ട്ടിക നിർമാണത്തിന് സഹായകമാവുന്നതായും പഠനം മുന്നോട്ടുവയ്‌ക്കുന്നു. അതായത് പെർക്ലോറേറ്റ് ഇല്ലാതെ മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ ചേർത്ത് നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തിൽ നിർമിച്ച ഇഷ്‌ട്ടികയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, മൂന്ന് ഘടകങ്ങളും ചേർത്ത് നിർമിച്ച ഇഷ്‌ട്ടിക കൂടുതൽ ശക്തമാണ്. മറ്റ് ഘടകങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തിലും സമാനമായ കണ്ടെത്തൽ ഉണ്ടായി.

പെർക്ലോറേറ്റിന്‍റെ മാത്രം സാന്നിധ്യത്തിൽ ബാക്ടീരിയ കോശങ്ങൾ സമ്മർദ്ദത്തിലാകുകയും, സാവധാനം വളരുകയും, കൂടുതൽ വൃത്താകൃതിയിലാകുകയും, മൾട്ടിസെല്ലുലാർ പോലുള്ള ഘടനകളായി ഒന്നിച്ചുചേരാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പഠനം വെളിപ്പെടുത്തി. ഗ്വാർ ഗം, നിക്കൽ, പെർക്ലോറേറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വസ്‌തുക്കൾ ഇഷ്‌ട്ടിക നിർമാണത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നുവെന്നും, കൂടുതൽ ശക്തമായ ഇഷ്‌ട്ടിക ലഭിക്കുന്നുവെന്നുമാണ് പഠനം മുന്നോട്ട് വയ്‌ക്കുന്നത്. ഇവിടെ പെർക്ലോറേറ്റ് കാരണം സമ്മർദ്ദത്തിലാവുന്ന ബാക്‌ടീരിയകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന പോഷകങ്ങളാണ് ഗ്വാർ ഗം, നിക്കൽ തുടങ്ങിയവ.

അതേസമയം മറ്റ് പല ഘടകങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷണം തുടരണമെന്നും, ഇതിനും ശക്തമായ ഇഷ്‌ട്ടിക നിർമിക്കാനാവുന്ന ഘടകങ്ങളോ, രാസ വസ്‌തുക്കളോ ഉണ്ടോയെന്ന് കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ കണ്ടെത്തണമെന്നും ഗവേഷകർ പറയുന്നു. പരമ്പരാഗത സിമന്‍റിന് സുസ്ഥിരമായ ഒരു ബദലെന്നോണം ബയോസിമെന്‍റേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക, ഭൂമിയിലെ കാർബൺ ഉദ്‌വമനം കുറയ്ക്കുക, ചൊവ്വയിൽ നിർമ്മാണം സാധ്യമാക്കുക എന്നിവയാണ് പുതിയ പഠനത്തിലൂടെ സംഘം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ഫ്ലോറിഡ സർവകലാശാലയിലെ പിഎച്ച്ഡി വിദ്യാർഥിനിയായ സ്വാതി ദുബെ ആണ് പഠനത്തിലെ പ്രബന്ധത്തിന്‍റെ ആദ്യ രചയിതാവ്. മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ് വകുപ്പിലെ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറായ അലോക് കുമാർ അനുബന്ധ രചയിതാവാണ്. ശുഭാംശു ശുക്ലയാണ് മറ്റൊരു അനുബന്ധ രചയിതാവ്.

Also Read:

  1. കാത്തിരിപ്പ് ഇനിയും നീളും: റോക്കറ്റിലെ ഇന്ധന ചോർച്ചയെ തുടർന്ന് നാസയുടെ 'ആർട്ടിമിസ്-2' ദൗത്യം വീണ്ടും മാറ്റിവെച്ചു
  2. ഒറ്റച്ചാർജിൽ 169 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച്, 4.5 കിലോവാട്ടിന്‍റെ കരുത്തുറ്റ ബാറ്ററി: യമഹയുടെ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രിക് സ്‌കൂട്ടറിനെ കുറിച്ചറിയാം
  3. ലക്ഷ്യം കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ബഹിരാകാശത്ത് എഐ; സ്‌പേസ് എക്‌സും എക്‌സ് എഐയും ലയിച്ചെന്ന് മസ്‌ക്
  4. സ്‌കൂളില്‍ ടീച്ചർ വന്നില്ലെങ്കിലും പഠനം മുടങ്ങില്ല, ഹാജര്‍ ഇടാൻ വരെ ഇനി എഐ ടീച്ചര്‍, താരമായി കുട്ടിശാസ്‌ത്രജ്ഞര്‍

TAGGED:

SHUBHANSHU SHUKLA
MARS BRICKS
SPACE
BIOCEMENTATION
MARS BRICKS RESEARCH

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.