ETV Bharat / technology

'2035 ഓടെ ഇന്ത്യ ബഹിരാകാശ നിലയം സ്ഥാപിക്കും' പ്രഖ്യാപനവുമായി ഐഎസ്‌ആർഒ ചെയർമാൻ

ബഹിരാകാശ നിലയം സ്ഥാപിക്കാനും മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രനിലേക്ക് അയയ്ക്കാനുമുള്ള പദ്ധതികൾ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഐഎസ്ആർഒ ചെയർമാൻ നാരായണൻ പറഞ്ഞു.

INDIA SPACE STATION 2035 ISRO CHAIRMAN ON INDIA PROJECTS ISRO CHAIRMAN V NARAYANAN ISRO
ISRO Chairman V Narayanan (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 25, 2026 at 10:53 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ചെന്നൈ: 2035 ഓടു കൂടി ഇന്ത്യ ബഹിരാകാശ നിലയം സ്ഥാപിക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി ഐഎസ്‌ആർഒ ചെയർമാൻ വി നാരായണൻ. ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ മേഖലയിൽ 60 ലധികം സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോയമ്പത്തൂരിലെ സ്വകാര്യ കോളജിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയതായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

"നിലവിൽ, ഒരു ബഹിരാകാശ നിലയം സ്ഥാപിക്കാനും മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രനിലേക്ക് അയയ്ക്കാനുമുള്ള പദ്ധതികൾ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾ സൗഹാർദ്ദപരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച്, 60 സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങളുമായി സഹകരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ സഹകരണം ഒരുപാട് പ്രയോജനപ്പെടും" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അടുത്തിടെ ഇടിവി ഭാരതിന് നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിൽ സുനിത വില്യംസ് ബഹിരാകാശ പദ്ധതികളിൽ ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു. "ബഹിരാകാശ പര്യവേക്ഷണം അജ്ഞാതമായതിനെ കീഴടക്കലല്ല. അത് സഹകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അതിനാൽ, ബഹിരാകാശ പദ്ധതികളിൽ ഇന്ത്യയും യുഎസും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ആവശ്യമാണ്" സുനിത വില്യംസ് പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

"വരും കാലങ്ങളിൽ, നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയയ്ക്കും. അതുപോലെ, വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി നമ്മൾ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് റോക്കറ്റുകൾ വിക്ഷേപിച്ചതിനാൽ, ഗഗൻയാൻ പദ്ധതിക്ക് ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു തടസമാകില്ല" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വിദ്യാർഥികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവേ, തൻ്റെ എളിയ ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ചും ഇന്ന് ബഹിരാകാശ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യ കൈവരിച്ച ആഗോള നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു. “2035 ഓടെ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഒരു പ്രത്യേക ബഹിരാകാശ നിലയം സ്ഥാപിക്കും. ഇതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ 2028 ൽ ആരംഭിക്കും. 2047 ഓടെ 'വികസിത് ഭാരത്' (വികസിത ഇന്ത്യ) ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിന് വിദ്യാർഥികൾ സംഭാവന നൽകണം ” ഐഎസ്ആർഒ ചെയർമാൻ പറഞ്ഞു.

"മുമ്പ്, എഞ്ചിനീയറിങും മെഡിക്കലും മാത്രമായിരുന്നു വിദ്യാർഥികളുടെ ലക്ഷ്യം, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ജീവശാസ്ത്രം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ മേഖലകളിൽ വിദ്യാർഥികൾ താൽപര്യം കാണിക്കുന്നു. ഇത് വളരെ അഭിനന്ദനീയമായ കാര്യമാണ്. ആർട്‌സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളജുകളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. പഠനമേഖല എന്തുതന്നെയായാലും, നിങ്ങൾ സമർപ്പണത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന സംഭാവനകൾ നൽകാൻ കഴിയും," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ALSO READ: 2026-27 കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ മേഖല പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ത്? വിദഗ്‌ധർ പറയുന്നു...

TAGGED:

INDIA SPACE STATION 2035
ISRO CHAIRMAN ON INDIA PROJECTS
ISRO CHAIRMAN V NARAYANAN
ISRO
ISRO CHAIRMAN ON INDIA PROJECTS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.