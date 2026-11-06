ശത്രുക്കളുടെ പേടിസ്വപ്നമായി 'പ്രളയ്'; ഇന്ത്യയുടെ തദ്ദേശീയ മിസൈൽ പരീക്ഷണം വിജയകരം
പ്രതിരോധ ഗവേഷണ വികസന സംഘടന തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച ഉപരിതലത്തിലേക്ക് തൊടുത്തുവിടാവുന്ന ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലായ പ്രളയ്'യുടെ പരീക്ഷണപ്പറക്കൽ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി
Published : November 6, 2026 at 12:42 PM IST
ഭുവനേശ്വർ/എറണാകുളം: ശത്രുരാജ്യങ്ങളുടെ അത്യാധുനിക വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളെ നിഷ്പ്രഭമാക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ തദ്ദേശീയ ക്വാസി ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലായ 'പ്രളയ്' പരീക്ഷണ ഘട്ടം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി. ഒഡീഷ തീരത്തെ ഡോ. എ.പി.ജെ. അബ്ദുൽ കലാം ദ്വീപിൽ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 11.10നായിരുന്നു നിർണായകമായ ഫ്ലൈറ്റ് ടെസ്റ്റ് നടന്നത്. ഇതോടെ ഈ അത്യാധുനിക മിസൈൽ ഉടൻ തന്നെ ഇന്ത്യൻ സായുധ സേനയുടെ ഭാഗമാകുമെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ മേഖലയ്ക്ക് വൻ കുതിപ്പേകുന്നതാണ് ഈ നേട്ടം. ഡോ. എ.പി.ജെ. അബ്ദുൽ കലാം ദ്വീപിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ടെസ്റ്റ് റേഞ്ചിൽ (ഐ.ടി.ആർ) നിന്നാണ് മിസൈൽ വിക്ഷേപിച്ചത്. പരീക്ഷണത്തിനിടെ മുൻനിര നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ ശേഖരിച്ച സാങ്കേതിക വിവരങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്തതിൽ നിന്നും മിസൈൽ ലക്ഷ്യമിട്ട എല്ലാ ദൗത്യ മാനദണ്ഡങ്ങളും പൂർണമായും പൂർത്തീകരിച്ചതായി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ ഗവേഷണ വികസന സംഘടനയായ ഡി.ആർ.ഡി.ഒ നിർമിച്ച ഈ തദ്ദേശീയ ക്വാസി ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ സിസ്റ്റം ഹൈദരാബാദിലെ റിസർച്ച് സെൻ്റർ ഇമ്രാത്തും മറ്റ് മുൻനിര ഡി.ആർ.ഡി.ഒ ലബോറട്ടറികളും ചേർന്നാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്. ഭാരത് ഡൈനാമിക്സ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഈ മിസൈൽ സംവിധാനത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ണറായി പ്രവർത്തിച്ചത്. മൂല്യനിർണയ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നടന്ന ഈ സുപ്രധാന വിക്ഷേപണത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ ഡി.ആർ.ഡി.ഒ, വിവിധ സായുധ സേനാ വിഭാഗങ്ങൾ, വ്യാവസായിക പങ്കാളികൾ എന്നിവരിൽ നിന്നുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
പ്രളയ് മിസൈലിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ
ശത്രുരാജ്യങ്ങളുടെ അത്യാധുനിക വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളെയും റഡാറുകളെയും വെട്ടിച്ച് അതിവേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാനും ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് കൃത്യതയോടെ നാശം വിതയ്ക്കാനും പ്രളയ് മിസൈലിന് കഴിവുണ്ട്. 150 മുതൽ 500 കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് ഈ മിസൈലിൻ്റെ പ്രഹരശേഷി. 500 മുതൽ 1000 കിലോഗ്രാം വരെ ഭാരമുള്ള പോർമുനകൾ വഹിക്കാൻ ഇതിന് സാധിക്കും. ഖര ഇന്ധനം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ മിസൈൽ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് ഉപരിതലത്തിലേക്ക് തൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നവയാണ്.
വ്യത്യസ്തങ്ങളായ തന്ത്രപ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എളുപ്പത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാനും വിന്യസിക്കാനും കഴിയുന്ന മൊബൈൽ ലോഞ്ചറുകളിൽ നിന്നാണ് പ്രളയ് വിക്ഷേപിക്കുന്നത്. ഇടത്തരം ദൂര പരിധിയിലുള്ള ഇത്തരം ക്വാസി ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ സഞ്ചാരപഥത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിക്കുന്നതിനാൽ ശത്രുക്കൾക്ക് ഇത് തടയുക അത്യന്തം ദുഷ്കരമാണ്. പരമ്പരാഗത ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കുറഞ്ഞ ഉയരത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാനും ഇതിന് സാധിക്കും.
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വിജയകരമായ ഫ്ലൈറ്റ് ടെസ്റ്റിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഡി.ആർ.ഡി.ഒ ശാസ്ത്രജ്ഞരെയും സായുധ സേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും വ്യാവസായിക പങ്കാളികളെയും കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ് അഭിനന്ദിച്ചു. അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകൾ അടങ്ങിയ ഈ മിസൈൽ, രാജ്യ അതിർത്തികളിൽ ഉയർന്നുവരുന്ന പുതിയ സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ സായുധ സേനയ്ക്ക് വലിയ കരുത്തും സാങ്കേതിക മേൽക്കോയ്മയും നൽകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി, പ്രതിരോധ ഗവേഷണ വികസന വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി, ഡി.ആർ.ഡി.ഒ ചെയർമാൻ എന്നീ ചുമതലകൾ വഹിക്കുന്ന രാജേഷ് കുമാർ സിങ്ങും ശാസ്ത്രജ്ഞരെയും സഹപ്രവർത്തകരെയും അഭിനന്ദിച്ചു. പ്രളയ് മിസൈലിൻ്റെ ആഗമനം ഭാരതത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ മേഖലയ്ക്ക് പുതിയൊരു കരുത്തും ആത്മവിശ്വാസവുമാണ് നൽകുന്നത്.
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