ചൈനയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നിർണ്ണായക നീക്കം; എഐ സുരക്ഷാ കരാറിൽ അമേരിക്കയ്ക്കൊപ്പം ഇന്ത്യയും പങ്കാളി
ട്രംപ്-ഷി ജിൻപിങ് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് മുന്നോടിയായാണ് നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന് സംയുക്ത കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്. നിർണ്ണായക സാങ്കേതികവിദ്യകളും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വിതരണ ശൃംഖലകളും സുരക്ഷിതമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.
By ANI
Published : November 16, 2026 at 5:37 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ അമേരിക്കയ്ക്കും മറ്റ് നിരവധി രാജ്യങ്ങൾക്കുമൊപ്പം ഇന്ത്യയും ഒപ്പുവെച്ചു. ചൈനയുമായുള്ള മത്സരം ശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, നിർണ്ണായക സാങ്കേതികവിദ്യകളും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വിതരണ ശൃംഖലകളും സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനായാണ് നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന് സംയുക്ത കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്. ലണ്ടൻ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ദിനപത്രമായ ഫിനാൻഷ്യൽ ടൈംസ് ആണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.
അമേരിക്കയും സഖ്യകക്ഷികളായ ജപ്പാൻ, ഓസ്ട്രേലിയ, ഇസ്രായേൽ, ബ്രിട്ടൻ എന്നിവരും ചേർന്ന് കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചതായി ഫിനാൻഷ്യൽ ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യയ്ക്കൊപ്പം ദക്ഷിണ കൊറിയ, ഖത്തർ, യുഎഇ എന്നീ രാജ്യങ്ങളും ഇതിനകം ഈ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചതായി അമേരിക്കൻ സാമ്പത്തിക കാര്യ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ജേക്കബ് ഹെൽബെർഗ് പറയുന്നു. കൂടാതെ ജർമ്മനി, സ്വീഡൻ, നെതർലാൻഡ്സ്, യൂറോപ്യൻ കമ്മീഷൻ എന്നിവർ അടുത്ത ആഴ്ചയോടെ കരാറിൽ ഒപ്പുവെയ്ക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
കരാർ 'പാക്സ് സിലിക്ക' പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി
നിർണ്ണായക സാങ്കേതികവിദ്യകളും അവയുടെ വിതരണ ശൃംഖലകളും കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനുള്ള സംയുക്ത പട്ടിക തയ്യാറാക്കാനാണ് തീരുമാനം. ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള കടുത്ത മത്സരത്തെയും സാമ്പത്തിക സമ്മർദ്ദത്തെയും നേരിടാൻ അമേരിക്കയും സഖ്യകക്ഷികളും ചേർന്ന് രൂപീകരിച്ച 'പാക്സ് സിലിക്ക' പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണിത്.
സെമികണ്ടക്ടറുകൾ, നിർണ്ണായക ധാതുക്കൾ, ഊർജ്ജം, നൂതന നിർമ്മാണ മേഖല എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിൽ എഐ വിതരണ ശൃംഖലകൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് കൂട്ടായ്മ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. എ.ഐ വിതരണ ശൃംഖലകൾ പല രാജ്യങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നതിനാൽ അവയുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് കരാറിന്റെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ജേക്കബ് ഹെൽബെർഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ ടൈംസിനോട് പറഞ്ഞു. ചിപ്പ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യയും, അത് നിർമ്മിക്കുന്ന യന്ത്രവും, കയറ്റി അയക്കുന്ന തുറമുഖവുമെല്ലാം വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിലായിരിക്കാം എന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
നിർണ്ണായക സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെയും അവയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെയും സുരക്ഷ ഒരു സംയുക്ത ഉത്തരവാദിത്തമായി കാണാൻ പാക്സ് സിലിക്ക പങ്കാളികൾ സമ്മതിച്ചതാണ് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ പ്രഖ്യാപനത്തെ ചരിത്രപരമാക്കുന്നതെന്ന് ഹെൽബെർഗ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
2025 ഡിസംബറിലാണ് ഹെൽബെർഗ് ഈ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്. യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പദ്ധതിയായാണ് ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നത്. നിർണ്ണായക ധാതുക്കൾ, ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾ, നൂതന നിർമ്മാണ മേഖല, സെമികണ്ടക്ടറുകൾ, എ.ഐ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നീ മേഖലകളിൽ പങ്കാളിത്ത രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണം വികസിപ്പിക്കുകയാണ് പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
2026-ലെ ഉച്ചകോടിയിൽ അർജന്റീന, ചിലി, കോസ്റ്റാറിക്ക, എൽ സാൽവഡോർ, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ, ജർമ്മനി, ഗ്രീസ്, കസാക്കിസ്ഥാൻ, നെതർലാൻഡ്സ്, പനാമ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ കൂടി 'പാക്സ് സിലിക്ക' പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൂട്ടായ്മയുടെ അംഗബലം വർധിപ്പിച്ചു. ഇതോടെ ഓസ്ട്രേലിയ, ഫിൻലാൻഡ്, ഇന്ത്യ, ഇസ്രായേൽ, ജപ്പാൻ, നോർവേ, ഖത്തർ, ദക്ഷിണ കൊറിയ, സിംഗപ്പൂർ, സ്വീഡൻ, ഫിലിപ്പീൻസ്, യുഎഇ, ബ്രിട്ടൻ എന്നിവരുൾപ്പെടെ ഈ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ച രാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം 24 ആയി. നിർണ്ണായക സാങ്കേതികവിദ്യകളിലും വിശ്വസനീയമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിലും ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം കൂടുതൽ ശക്തമാകുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയ നീക്കമെന്നും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖലയിലുടനീളം വിശ്വസനീയമായ എ.ഐ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി 85 ദശലക്ഷം ഡോളറിലധികം സാങ്കേതിക-സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകാൻ ക്വാഡ് കൂട്ടായ്മയിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർ തീരുമാനിച്ചു. ഇന്ത്യ, അമേരിക്ക, ജപ്പാൻ, ഓസ്ട്രേലിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളടങ്ങുന്നതാണ് ക്വാഡ്. ജോർജിയയിൽ നടന്ന ജി20 വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ ഉച്ചകോടിക്കിടെ നാല് രാജ്യങ്ങളിലെയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായത്. അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ, ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കർ, ജാപ്പനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി തോഷിമിത്സു മൊട്ടേഗി, ഓസ്ട്രേലിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി പെന്നി വോങ് എന്നിവരാണ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്.
ഇന്ത്യയിലെയും ആസിയാൻ അംഗരാജ്യങ്ങളിലെയും നിർണ്ണായക ധാതുക്കളുടെ പുനരുപയോഗ പദ്ധതികളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി 10 ദശലക്ഷം ഡോളറിന്റെ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക സഹായവും അമേരിക്ക പ്രഖ്യാപിച്ചു. ചൈനയിലെ ഷെൻഷെനിൽ നടക്കുന്ന ഏഷ്യ-പസഫിക് സാമ്പത്തിക സഹകരണ (APEC) ഉച്ചകോടിയിൽ വെച്ച് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങും ഈ ആഴ്ച കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താനിരിക്കെയാണ് നിർണ്ണായക കരാർ യാഥാർത്ഥ്യമായത്.
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