കാലാവസ്ഥാ സൂചികയിൽ ഇന്ത്യ 28-ാം സ്ഥാനത്ത്; പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ മേഖലയിൽ മികച്ച മുന്നേറ്റം
കാലാവസ്ഥാ സൂചികയിൽ മുൻ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് അഞ്ച് സ്ഥാനങ്ങൾ താഴേക്ക് പിന്നോട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ. അതേസമയം പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഉയർന്ന റേറ്റിങ് ലഭിച്ചു.
Published : November 13, 2026 at 4:44 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന പ്രകടന സൂചികയുടെ (CCPI) വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിൽ ഇന്ത്യ 28-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കൂപ്പുകുത്തി. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ റിപ്പോർട്ടിലെ റാങ്കുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യ അഞ്ച് സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പിന്നോട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്. വ്യാഴാഴ്ച പുറത്തിറങ്ങിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളുടെ പുറന്തള്ളൽ, ഊർജ്ജ ഉപയോഗം, കാലാവസ്ഥാ നയം എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഇടത്തരം റേറ്റിങ് നിലനിർത്താൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സാധിച്ചു.
64 രാജ്യങ്ങളും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ ചെറുക്കുന്നതിനായി നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്ന സ്വതന്ത്ര അന്താരാഷ്ട്ര നിരീക്ഷണ സംവിധാനമാണ് CCPI. പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഉയർന്ന റേറ്റിങ് ലഭിച്ചു. പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ മേഖലയിൽ രാജ്യം സമീപകാലത്തായി പുരോഗതി കൈവരിച്ചതായി ഈ റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മത്സരാധിഷ്ഠിത സംഭരണം, റൂഫ്ടോപ്പ് സോളാർ പദ്ധതികൾക്കുള്ള പിന്തുണ, ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനത്തിനായുള്ള പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ എന്നിവ ഇന്ത്യയിൽ പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ വിന്യാസത്തിന് സഹായകമായിട്ടുണ്ട്.
ആദ്യ മൂന്ന് റാങ്കിനും യോഗ്യരായവരില്ല
തുർക്കിയിലെ അന്റാലിയയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന സമ്മേളനത്തിനിടെ (COP31) ആണ് ഈ റാങ്കിങുകൾ പുറത്തുവിട്ടത്. ഓരോ രാജ്യങ്ങൾക്കും സ്കോറുകൾ നൽകിയ ശേഷമാണ് റാങ്കിങ് നൽകുന്നത്. 14 സൂചകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി നാല് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലെ ഓരോ വിഭാഗത്തിലെയും സ്കോറുകൾ കണക്കുകൂട്ടി മൊത്തം സ്കോർ കണ്ടെത്തുകയും, ഇതുവച്ച് റാങ്കിങ് തീരുമാനിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. സൂചികയിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കൊന്നും കഴിയാത്തതിനാൽ, ആദ്യ മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്.
കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ ചെറുക്കുന്നതിനായി നിലവിൽ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന അതേ പ്രതിബദ്ധത എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും പിന്തുടർന്നാൽ പോലും, അപകടകരമാംവിധത്തിലുള്ള കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം തടയാൻ അത് മതിയാകില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
2025 ജൂണിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആകെ സ്ഥാപിത വൈദ്യുതി ശേഷിയുടെ 50 ശതമാനവും ഫോസിൽ ഇതര സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ളതായി മാറിയതായി റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 2030-ലേക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി ചേരാൻ അഞ്ച് വർഷം മുൻപേ തന്നെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സാധിച്ചു. ആണവോർജ്ജവും പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഇത് ആകെ സ്ഥാപിച്ച ശേഷിയുടെ കണക്ക് മാത്രമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ അളവിൽ നിന്നും ഇതിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്.
ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി പദ്ധതികൾ
2031-2035 കാലയളവിലേക്കുള്ള കാലാവസ്ഥാ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ മുൻകൂട്ടി കാണുന്നുണ്ട്.2035-ഓടെ 2005-ലെ നിലവാരത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ജിഡിപിയുടെ (GDP) കാർബൺ പുറന്തള്ളൽ തീവ്രത 47 ശതമാനം കുറയ്ക്കാനും, ആകെ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദന ശേഷിയുടെ 60 ശതമാനവും കൽക്കരി, പെട്രോൾ പോലുള്ള ഫോസിൽ ഇതര ഇന്ധന സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നാക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല, വനങ്ങളിലൂടെ 3.5 മുതൽ 4 ബില്യൺ ടൺ വരെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആഗിരണം ചെയ്യാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് അന്താരാഷ്ട്ര സാങ്കേതിക സഹകരണവും ധനസഹായവും ആവശ്യമാണ്. അടുത്തിടെയുണ്ടായ വളർച്ച കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിലും വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ നിലവിലുള്ള പദ്ധതികൾ കൃത്യമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനാണ് ഇപ്പോൾ മുൻഗണന നൽകേണ്ടതെന്ന് മറ്റ് ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.
കൂടാതെ, പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ ഉൽപ്പാദനം വേഗത്തിൽ വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് വൈദ്യുതി വിതരണം ചെയ്യാനും സംഭരിച്ചു വെക്കാനുമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വികസിക്കുന്നില്ല എന്ന പോരായ്മയും വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
2025 മെയ് അവസാനത്തിനും ഡിസംബർ മാസത്തിനും ഇടയിൽ ഗ്രിഡ് സുരക്ഷ നിലനിർത്തുന്നതിനായി ഇന്ത്യ 2.3 ടെറാവാട്ട്-മണിക്കൂർ (TWh) സൗരോർജ്ജ ഉൽപാദനം വെട്ടിക്കുറച്ചതായി ഊർജ്ജ ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ എംബർ കണക്കാക്കുന്നു. പരമ്പരാഗത വൈദ്യുതി നിലയങ്ങളുടെ പോരായ്മകളാണ് ഇതിന് കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. അതിനാൽ ഗ്രിഡ്, ഊർജ്ജ സംഭരണം, പ്ലാന്റുകളുടെ പ്രവർത്തനം എന്നിവയിൽ കൂട്ടായ നിക്ഷേപം നടത്തിയാൽ കൂടുതൽ സൗരോർജ്ജം ഉപയോഗിക്കാനും ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും സാധിക്കുമെന്നും എംബർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. .
ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ, വ്യവസായ ഊർജ്ജക്ഷമതാ പദ്ധതികൾ, വീട്ടുപകരണങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാര മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഇന്ത്യ കൈവരിച്ച പുരോഗതിയെയും വിദഗ്ധർ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. 2026 ജനുവരി മുതൽ കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ് ട്രേഡിങ് സ്കീമിന് കീഴിൽ 490 വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കാർബൺ പുറന്തള്ളൽ കുറയ്ക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൃത്യമായ ലക്ഷ്യങ്ങളും പരിശോധനയും വഴി കാർബൺ പുറന്തള്ളൽ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ മുന്നോട്ടുവെയ്ക്കുന്നത്.
എങ്കിലും കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലും പ്രാദേശിക വിപണികളിലെ വീട്ടുപകരണങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുന്നതിലും ഇപ്പോഴും പോരായ്മകളുണ്ട്. നിലവിലെ ലക്ഷ്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായ കാർബൺ കുറയ്ക്കൽ നിർദ്ദേശങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വലുതാണ്. ഗതാഗത മേഖലയ്ക്ക് പുറമെ വ്യവസായം, ചരക്ക് നീക്കം, പാചകം എന്നീ മേഖലകളിലും ശുദ്ധമായ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാനും ഊർജ മേഖലയിൽ രാജ്യത്തിന്റെ ഊർജ്ജ സുരക്ഷയും മത്സരക്ഷമതയും വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കും.
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