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ഇന്ത്യയില്‍ സോഷ്യൽ മീഡിയ വിലക്ക് വരുന്നു? നിയമ നിർമാണത്തിന് കേന്ദ്രം

സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ തുടങ്ങുന്നതിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ പൂർണമായും തടയുന്ന രീതിയിൽ തങ്ങളുടെ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളിലും പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലും മാറ്റം വരുത്താൻ കമ്പനികൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദേശം നൽകും.

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Representational image (AFP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 29, 2026 at 7:39 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി ഡിജിറ്റൽ ലോകത്ത് വൻ മാറ്റങ്ങള്‍ക്കൊരുങ്ങി കേന്ദ്ര സർക്കാരും സുപ്രീം കോടതിയും. 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കുന്നത് പൂർണമായും തടയുന്നതിനായി ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ടെക്നോളജി ചട്ടങ്ങളിൽ ഉടൻ തന്നെ പുതിയ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരുമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മാല്യ ബാഗ്ചി, ജസ്റ്റിസ് വി. മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിൻ്റെ നിർദേശത്തോട് പൂർണ്ണമായി യോജിച്ചുകൊണ്ടാണ് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത സർക്കാരിൻ്റെ ഈ സുപ്രധാന തീരുമാനം വ്യക്തമാക്കിയത്.

ഇന്ത്യൻ നിയമം ബാധകം; അമേരിക്കൻ ചട്ടങ്ങൾ ഇവിടെ നടപ്പില്ല

കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ സുപ്രീം കോടതി ബെഞ്ചിലെ ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മാല്യ ബാഗ്ചി സോഷ്യൽ മീഡിയ കമ്പനികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ പരാമർശം നടത്തി. അമേരിക്കൻ നിയമപ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോലുള്ള കമ്പനികൾ, അവിടുത്തെ പ്രായപരിധി മാനദണ്ഡങ്ങൾ (പലപ്പോഴും 13 വയസ്സ്) ഇന്ത്യൻ ഡിജിറ്റൽ ഇടത്തിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് അനുവദിക്കാനാകില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഇന്ത്യൻ നിയമപ്രകാരം പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരുമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന കരാറുകൾ അസാധുവാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാൻ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായപരിധി 18 വയസായി നിജപ്പെടുത്താൻ കമ്പനികൾ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്ന് കോടതി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ഇതിന് മറുപടിയായി, കമ്പനികൾ ഇന്ത്യൻ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചേ മതിയാകൂ എന്നും, ഇതിനായി നിയമപരമായ വലിയൊരു ചുവടുവെപ്പ് സർക്കാർ ഉടൻ നടത്തുമെന്നും സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ഉറപ്പുനൽകി.

കുട്ടികൾ നേരിടുന്ന ഡിജിറ്റൽ അപകടങ്ങൾ

'ജസ്റ്റ് റൈറ്റ്‌സ് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ അലയൻസ്' എന്ന എൻ.ജി.ഒ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ എച്ച്.എസ്. ഫൂൽക്കയാണ് ഈ വിഷയം കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയത്. കൃത്യമായ ഡിജിറ്റൽ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ കുട്ടികൾ ഇന്ന് നേരിടുന്ന ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധികൾ അവർ കോടതിയിൽ നിരത്തി.

  • ഓൺലൈൻ വഴിയുള്ള ലൈംഗിക ചൂഷണങ്ങൾ
  • കുട്ടിക്കടത്ത്
  • സൈബർ ബുല്ലിയിംഗ്
  • വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗം
  • പ്രായത്തിന് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാനിടയാകുന്നത്

പഠന വെബ്‌സൈറ്റുകൾക്ക് ഇളവ്; സോഷ്യൽ മീഡിയക്ക് കർശന നിയന്ത്രണം

വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള വെബ്‌സൈറ്റുകളിൽ കുട്ടികൾക്ക് അക്കൗണ്ട് എടുക്കാമെങ്കിലും അതിന് മാതാപിതാക്കളുടെ കർശനമായ അനുമതി ആവശ്യമായിരിക്കുമെന്ന് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ സാധാരണ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ തുടങ്ങുന്നതിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ പൂർണമായും തടയുന്ന രീതിയിൽ തങ്ങളുടെ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളിലും പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലും മാറ്റം വരുത്താൻ കമ്പനികൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദേശം നൽകും.

ഒരു മാർഗനിർദേശമായിട്ടല്ല, മറിച്ച് ലംഘിച്ചാൽ കർശന ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്ന ഒരു നിയമപരമായ ചട്ടമായി നതന്നെ ഇത് നടപ്പിലാക്കാനാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ തീരുമാനം. വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായ മറുപടിയുമായി എത്രയും വേഗം കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തെയും സുരക്ഷയെയും ബാധിക്കുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ അമിത ഉപയോഗത്തിന് തടയിടാൻ ഈ പുതിയ നിയമ പരിഷ്കരണത്തിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

പൂർണമായി നിരോധനം നടപ്പിലാക്കിയ രാജ്യങ്ങൾ

കുട്ടികളുടെയും കൗമാരക്കാരുടെയും മാനസികാരോഗ്യം, സൈബർ സുരക്ഷ എന്നിവ മുൻനിർത്തി സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾക്ക് (ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ടിക്ടോക്, യുട്യൂബ് തുടങ്ങിയവ) പൂര്‍ണമായി നിരോധിച്ച രാജ്യങ്ങള്‍.

ഓസ്‌ട്രേലിയ

ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി കുട്ടികൾക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ പൂർണമായി നിരോധിച്ച രാജ്യമാണിത്. ഇവിടെ 16 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കർശന വിലക്കുണ്ട്. മാതാപിതാക്കൾ അനുവാദം നൽകിയാൽ പോലും കുട്ടികൾക്ക് അക്കൗണ്ട് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല. നിയമം ലംഘിക്കുന്ന കമ്പനികൾക്ക് വൻ തുക പിഴ ചുമത്തുന്നു.

മലേഷ്യ

ഇവിടെ 16 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ സ്വന്തമായി സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കുന്നത് നിയമപരമായി നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇന്തോനേഷ്യ

ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ 16 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ നിരോധിക്കാനും നിർജ്ജീവമാക്കാനും സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഫ്രാൻസ്

യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ ആദ്യമായി ഇത്തരമൊരു നിയമം പാസാക്കിയ രാജ്യമാണ് ഫ്രാൻസ്. 15 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്രാൻസ് വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്.

തുർക്കി

ഇവിടെ 15 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നിയമപരമായ വിലക്കുണ്ട്.

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TAGGED:

SOCIAL MEDIA AGE LIMIT INDIA
SUPREME COURT SOCIAL MEDIA RULING
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