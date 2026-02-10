ETV Bharat / technology

എഐ ആണെങ്കിൽ ലേബൽ നിർബന്ധം; ഡീപ് ഫേക്ക് തടയാൻ പുതിയ നിയമം, നീക്കം ചെയ്യാൻ 3 മണിക്കൂർ മാത്രം

അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉപയോക്താക്കളുടെ പരാതികളിൽ രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ചട്ടത്തിൽ നിർദേശമുണ്ട്.

ന്യൂഡൽഹി: ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (എഐ) ഉപയോഗിച്ചു നിർമിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്തണമെന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഐടി നിയമത്തിലെ ചട്ടങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. ഡീപ് ഫേക്ക് വീഡിയോകളും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന മറ്റ് ഉള്ളടക്കങ്ങളും തടയുന്നതിനുള്ള നടപടികളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ തീരുമാനം. പ്രാദേശിക നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ അവ മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് പുതിയ വിജ്ഞാപനത്തിൽ കർശനമായി നിർദേശിക്കുന്നു.

നേരത്തെ കരട് ചട്ടങ്ങളിൽ ഉള്ളടക്കം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി 36 മണിക്കൂർ സമയം അനുവദിച്ചിരുന്ന സ്ഥാനത്താണ് പുതിയ ഭേദഗതി പ്രകാരം സമയം മൂന്ന് മണിക്കൂറായി ചുരുക്കി നിജപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ എഐ ഉപയോഗിച്ച് നിർമിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി നേരത്തെ തന്നെ കരട് ചട്ടങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നുവെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അത് വിജ്ഞാപനമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. 2026 ഫെബ്രുവരി 20 മുതൽ ഭേദഗതി ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി (ഇൻ്റർമീഡിയറി ഗൈഡ്‌ലൈൻസ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ എത്തിക്സ് കോഡ്) ചട്ടങ്ങൾ 2021 പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. എഐ സാങ്കേതികവിദ്യ, കംപ്യൂട്ടർ അൽഗോരിതങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നിർമിച്ചതോ മാറ്റം വരുത്തിയതോ ആയ ഓഡിയോ, വീഡിയോ ഉള്ളടക്കങ്ങളിൽ അത് എഐ നിർമിതം ആണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ലേബലിങ് നിർബന്ധമാണ്.

ദൃശ്യങ്ങളിൽ സ്ക്രീനിൽ വ്യക്തമായി കാണത്തക്ക രീതിയിലും ഓഡിയോ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സമയദൈർഘ്യത്തിനുള്ളിൽ അത് എഐ നിർമിതമാണെന്ന് കേൾക്കുന്ന രീതിയിലും പ്രാധാന്യത്തോടെ നൽകിയിരിക്കണം. ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവ നിർമിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന യുണീക്ക് മെറ്റാഡാറ്റയോ ഐഡൻ്റിഫയറുകളോ ഇവയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഏതെങ്കിലും ഉള്ളടക്കം നീക്കം ചെയ്യാൻ സർക്കാരോ കോടതിയോ നിർദേശിക്കുന്ന പക്ഷം അത് മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നീക്കം ചെയ്യണമെന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന ഭേദഗതി. കുട്ടികൾക്ക് എതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ, ലൈംഗികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ, തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ, ബോഡി ഷെയിമിങ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ കർശനമായി തടയുന്നതിനായി ഓട്ടോമേറ്റഡ് ടൂളുകൾ ഉപയോഗിക്കാനും നിർദേശമുണ്ട്. ചില അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉപയോക്താക്കളുടെ പരാതികളിൽ രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും ചട്ടം അനുശാസിക്കുന്നു.

ഓപ്പൺ എഐ, എക്സ് (X), മെറ്റ, ഗൂഗിൾ, യൂട്യൂബ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ പ്രമുഖ സാമൂഹ്യ മാധ്യമ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്കും മെസേജിങ് സേവനങ്ങൾക്കും ഈ നിയമം ബാധകമാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ സർക്കാരോ കോടതിയോ നിർദേശിച്ചതനുസരിച്ച് ഇരുപത്തെണ്ണായിരത്തോളം ഉള്ളടക്കങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട സാഹചര്യം നിലവിലുണ്ട്. പുതിയ ഭേദഗതികൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതോടെ ഇന്ത്യയിലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകും. ജനറേറ്റീവ് എഐ (Gen AI) ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് നടത്തുന്ന തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെ പ്രചരണം, പീഡനം, ലൈംഗികാതിക്രമം, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തട്ടിപ്പ്, ഡിജിറ്റൽ തട്ടിപ്പുകൾ എന്നിവ തടയാനാണ് പുതിയ നിയമങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

സിന്തറ്റിക് ഉള്ളടക്കം: പുതിയ നിർവചനം

എഐ സൃഷ്ടിച്ചതും സിന്തറ്റിക് ആയതുമായ ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായ നിർവചനം നൽകുന്നതാണ് പുതിയ ചട്ടങ്ങളിലെ പ്രധാന ഭാഗം. കംപ്യൂട്ടിങ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നിർമിച്ചതോ മാറ്റം വരുത്തിയതോ ആയ ഫോട്ടോകൾ, വീഡിയോകൾ, ഗ്രാഫിക്സ്, ശബ്ദരേഖകൾ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ തരം മാധ്യമങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഈ നിർവചനം. സിന്തറ്റിക് കണ്ടൻ്റ് എന്ന പദം ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന മാറ്റം.

കംപ്യൂട്ടിങ് സാങ്കേതികവിദ്യയോ എഐയോ ഉപയോഗിച്ച് ബോധപൂർവം നിർമിച്ചതോ മാറ്റം വരുത്തിയതോ ആയ ഓഡിയോ, ഇമേജ്, വീഡിയോ എന്നിവയാണിത്. പ്രേക്ഷകർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിധം മാറ്റം വരുത്തിയവയാകും ഇവ. യഥാർഥ വ്യക്തികൾ പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതായോ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായോ കാണിക്കുന്ന ഡീപ്ഫേക്കുകളെ ഇത് നേരിട്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഐടി നിയമങ്ങൾക്ക് കീഴിലുള്ള മറ്റ് നിയമവിരുദ്ധ വിവരങ്ങൾക്ക് തുല്യമായിട്ടായിരിക്കും സിന്തറ്റിക് ഉള്ളടക്കങ്ങളെയും പരിഗണിക്കുകയെന്ന് ഭേദഗതികൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതേസമയം അടിസ്ഥാന ഫോട്ടോ എഡിറ്റിങ്, കളർ കറക്ഷൻ, നോയിസ് റിഡക്ഷൻ, സബ്‌ടൈറ്റിലുകൾ, വിവർത്തനം, വിദ്യാഭ്യാസ സാമഗ്രികൾ തയ്യാറാക്കൽ തുടങ്ങിയവ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സിന്തറ്റിക് കണ്ടൻ്റായി കണക്കാക്കില്ലെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

കമ്പനികളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ

വലിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ നെറ്റ്‌വർക്കുകൾക്കും വീഡിയോ ഷെയറിങ് സൈറ്റുകൾക്കും കർശനമായ ബാധ്യതകളുണ്ട്. ഉള്ളടക്കം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് എഐ ഉപയോഗിച്ച് നിർമിച്ചതാണോ എന്ന് വെളിപ്പെടുത്താൻ ഉപയോക്താക്കളോട് ആവശ്യപ്പെടണം. ഇത് സാങ്കേതികമായി പരിശോധിക്കുകയും മറ്റ് ഉള്ളടക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന വിധം എഐ ഉള്ളടക്കമെന്ന് ലേബൽ ചെയ്യുകയും വേണം.

ഇത് പാലിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ നിയമനടപടികൾ നേരിടേണ്ടി വരും. ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് മാസത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും തങ്ങളുടെ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവ ലംഘിച്ചാലുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഉപയോക്താക്കളെ ഓർമിപ്പിക്കണം. ഇംഗ്ലീഷിലോ ഭരണഘടനയുടെ എട്ടാം ഷെഡ്യൂളിലെ 22 ഔദ്യോഗിക ഭാഷകളിലോ ഈ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാം.

പ്ലാറ്റ്ഫോം നിയമങ്ങളോ ഇന്ത്യൻ നിയമങ്ങളോ ലംഘിച്ചാൽ അക്കൗണ്ട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയോ റദ്ദാക്കുകയോ ചെയ്യുമെന്നും നിയമവിരുദ്ധമായ ഉള്ളടക്കം, പ്രത്യേകിച്ച് എഐ നിർമിത നിയമവിരുദ്ധ ഉള്ളടക്കം പങ്കുവച്ചാൽ പിഴയോ ക്രിമിനൽ നടപടികളോ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും ഉപയോക്താക്കളെ അറിയിക്കണം.

കുട്ടികൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ പോലുള്ള ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ നിയമപാലകരെ വിവരം അറിയിക്കണം. എഐ നിർമിത അല്ലെങ്കിൽ സിന്തറ്റിക് ഉള്ളടക്കം സൃഷ്ടിക്കാൻ ടൂളുകൾ നൽകുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്ക് അധിക ബാധ്യതകളുണ്ട്. ഡീപ്ഫേക്ക് പോണോഗ്രഫി, കുട്ടികൾക്കെതിരായ ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങൾ, വ്യാജ രേഖകൾ, ആൾമാറാട്ടം തുടങ്ങിയ നിയമവിരുദ്ധമായ സിന്തറ്റിക് ഉള്ളടക്കങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണെന്ന് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകണം. ഇത്തരം ഉള്ളടക്കങ്ങൾ നിർമാണ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ തടയണം.

നിയമലംഘനങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അത്തരം ഉള്ളടക്കം ഉടൻ നീക്കം ചെയ്യുകയോ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക, കുറ്റക്കാരനായ ഉപയോക്താവിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയോ റദ്ദാക്കുകയോ ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ നടപടികൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ സ്വീകരിക്കണം. കൂടാതെ തെളിവുകൾ സൂക്ഷിക്കുകയും നിയമപരമായി അനുവദനീയമാണെങ്കിൽ ഉപയോക്താവിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ ഇരകളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുകയും വേണം. നിർബന്ധിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അധികാരികളെ അറിയിക്കുകയും സിന്തറ്റിക് ഉള്ളടക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികളോട് വേഗത്തിൽ പ്രതികരിക്കുകയും വേണം.

എഐ നിർമിത ഡിജിറ്റൽ ഉള്ളടക്കത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും സമഗ്രമായ ശ്രമമാണ് 2026-ലെ ഈ ഭേദഗതികൾ. സിന്തറ്റിക് ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്ക് ലേബൽ നൽകുക, ഹാനികരമായവ വേഗത്തിൽ നീക്കം ചെയ്യുക, ഇരകൾക്ക് ശക്തമായ സംരക്ഷണം നൽകുക തുടങ്ങിയ നടപടികളിലൂടെ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവരാക്കുന്നു. എഐ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഡീപ്ഫേക്കുകളും തെറ്റായ വിവരങ്ങളും വ്യാപകമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്ക് ഇനി വെറും ഇടനിലക്കാരായി നിൽക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അപകടസാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കാനും ഉപയോക്താക്കളെ സംരക്ഷിക്കാനും അവർ സജീവമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും പുതിയ നിയമങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

