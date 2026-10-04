അമേരിക്കൻ മാതൃക വേണ്ട, ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വന്തമായി എഐ സുരക്ഷാ നിയമം വേണമെന്ന് വിദഗ്ധർ
സെപ്റ്റംബർ 29ന് ട്രംപും മുൻനിര എഐ കമ്പനി മേധാവികളും ചേർന്ന് എഐ നിയന്ത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കരാർ ഒപ്പുവെച്ചതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ എഐ സുരക്ഷാ ചട്ടക്കൂട് രൂപീകരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉയരുന്നത്.
By PTI
Published : October 4, 2026 at 9:10 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: അടുത്തിടെയാണ് എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വളർച്ച സ്വയം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ഓപ്പൺഎഐ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആറ് മുൻനിര എഐ കമ്പനികൾ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായി ചേർന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് അക്കോർഡ് ഓൺ സൂപ്പർ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന പേരിലുള്ള ധാർമിക കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യ ഇത് അതേപടി അനുകരിക്കരുതെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് സാങ്കേതിക മേഖലയിലെ വിദഗ്ധർ. മറിച്ച് രാജ്യത്തെ ഭാഷകൾക്കും ജനസംഖ്യയ്ക്കും ആവശ്യങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യമായ എഐ സുരക്ഷാ ചട്ടക്കൂട് രൂപീകരിക്കണമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ഡീപ്ഫേക്കുകൾ, സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അപകടസാധ്യതകളെ നേരിടാൻ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും വിദഗ്ധർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അതേസമയം, ഇത്തരം സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ കമ്പനികൾ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം നടപ്പിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതിയോ, അതോ കർശനമായ നിയമങ്ങൾ വേണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഭിന്നാഭിപ്രായം തുടരുകയാണ്.
കരാറിൽ പറയുന്നതെന്ത്?
ഇക്കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ 29നാണ് ട്രംപും ഗൂഗിൾ, ഓപ്പൺഎഐ, ആന്ത്രോപിക്, മെറ്റ, എൻവിഡിയ xAI എന്നിവയിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേർന്ന് എഐ സുരക്ഷാ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നത്. എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരാൻ ശക്തമായ 'ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ' നടപ്പിലാക്കുമെന്നും, അവ ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് വിലയിരുത്താൻ സ്വതന്ത്ര ബാഹ്യ ഓഡിറ്ററെ നിയമിക്കുമെന്നും, ആഭ്യന്തര-ബാഹ്യ ഓഡിറ്റർമാരുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ഓരോ കമ്പനിയുടെയും ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിനുള്ളിൽ ഒരു സമിതി രൂപീകരിക്കുമെന്നും കരാറിൽ പറയുന്നു. നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ വൻകിട എഐ കമ്പനികൾ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അമേരിക്കൻ മാതൃക വെറുതെ പകർത്തുകയല്ല ഇന്ത്യ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നാസ്കോം ചെയർമാനും ഫ്രാക്റ്റൽ ഗ്രൂപ്പ് സിഇഒയുമായ ശ്രീകാന്ത് വേലമകണ്ണി പറഞ്ഞു. പകരം, ആഗോളതലത്തിൽ എഐ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ആദ്യപടിയായി ഇന്ത്യ സ്വന്തം നിലയിലുള്ള സുരക്ഷാ കരാറുകൾ ഉണ്ടാക്കണം. എഐ സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാവുകയും അവയ്ക്ക് സ്വയം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന വൻ ദുരന്തങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ AI സുരക്ഷാ നിയമങ്ങൾ കൂടുതൽ കർശനമാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എഐ നിയന്ത്രണം യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലും ചൈനയിലും വ്യത്യസ്തം
അമേരിക്കയുടെ കരാർ പ്രധാനമായും വൻകിട എഐ കമ്പനികൾക്ക് സ്വയം നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഇതിലെ അപകടസാധ്യതകൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് കർശനമായ നിയമങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അതേസമയം ചൈനയിൽ എഐ സംവിധാനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സർക്കാർ തന്നെയാണ്.
വിദഗ്ധാഭിപ്രായങ്ങൾ ഇങ്ങനെ
ഫെബ്രുവരിയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന 'AI ഇംപാക്ട് സമ്മിറ്റ്' ഇതിനായി ഇന്ത്യയ്ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്നും വിദഗ്ധർ മുന്നോട്ട്വെയ്ക്കുന്നു. ഇതുവഴി ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്കോ മറ്റ് വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾക്കോ അത്യാധുനിക എഐ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ നിഷേധിക്കപ്പെടാതെ തന്നെ, വൻ അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. "ഇന്ത്യ അമേരിക്കൻ മാതൃക അതേപടി പകർത്തേണ്ടതില്ല, എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് വിശ്വസനീയമായ ഒരു എഐ സുരക്ഷാ അന്തരീക്ഷം വേഗത്തിൽ നിർമ്മിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്" എന്ന് കൗണ്ടർപോയിന്റ് റിസർച്ചിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ അനലിസ്റ്റായ സൗമെൻ മണ്ഡലും പറയുന്നു.
എഐ സംവിധാനങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് മുൻപ് പരിശോധിക്കുകയും, ഇതിനായി പുറത്തുനിന്നുള്ള ഏജൻസികളെ നിയമിക്കുകയും, വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയാൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എഐ സുരക്ഷാ ചട്ടക്കൂട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ, അത് ഇന്ത്യൻ വിപണിക്ക് അനുയോജ്യമായതായിരിക്കണം എന്നാണ് ഗ്രാന്റ് തോൺടൺ ഭാരതിലെ അമിത് ഖന്ന പറയുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലും സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലത്തിലും എഐ കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും, സാധാരണക്കാർക്ക് ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെക്കുറിച്ച് വലിയ അറിവില്ലാത്തത് കമ്പനികൾ മുതലെടുക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എല്ലാവർക്കും തുല്യമായ അവസരങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്ന നിയമങ്ങളാണ് വേണ്ടതെന്ന് Gnani.ai കമ്പനിയുടെ സിഇഒ ഗണേഷ് ഗോപാലൻ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ എഐ കമ്പനികളും ആഗോള കമ്പനികളും ഒരേ ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി മത്സരിക്കുന്നതിനാൽ, ആഗോള വൻകിട എഐ കമ്പനികൾക്കും ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾക്കുള്ള അതേ നിയമങ്ങൾ തന്നെ ബാധകമാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കമ്പനികൾ തനിയെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയാണോ വേണ്ടത് എന്ന കാര്യത്തിൽ വിദഗ്ദ്ധർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ട്. എഐ കമ്പനികൾ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കുന്ന രീതികൾ ആവശ്യമാണെങ്കിലും, അവ ഒട്ടും പര്യാപ്തമല്ലെന്ന് ശ്രീകാന്ത് വേലമകണ്ണി പറഞ്ഞു. മരുന്ന് നിർമ്മാണം, വ്യോമയാനം എന്നീ മേഖലകളെപ്പോലെ, സാങ്കേതികമായി വളരെയധികം അറിവുള്ള ശക്തരായ സർക്കാർ നിയന്ത്രണ ഏജൻസികൾ ഉള്ളത് സുരക്ഷയും ജനവിശ്വാസവും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും, അത് പുതിയ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾക്ക് തടസ്സമാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.
വലിയ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അതിന് ഉത്തരവാദിത്തം നിശ്ചയിക്കാനും ഇന്ത്യയിൽ കർശനമായ നിയമങ്ങൾ വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. കൂടാതെ, പുതിയ AI മാതൃകകൾ പരിശോധിക്കാൻ 'ഇന്ത്യ AI സേഫ്റ്റി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്' എന്ന സ്ഥാപനത്തെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നും, എന്നാൽ എല്ലാ ചെറിയ മോഡലുകൾക്കും മുൻകൂർ അനുമതി നിർബന്ധമാക്കി പുതിയ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളെ വൈകിപ്പിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അതേസമയം, സൗമെൻ മണ്ഡൽ എഐ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഒരു മിശ്ര രീതി കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്രതിരോധം, ആരോഗ്യം, ബാങ്കിംഗ്, സർക്കാർ ആവശ്യങ്ങൾ എന്നിവപോലുള്ള അതീവ സുരക്ഷിതത്വം വേണ്ട മേഖലകളിൽ കർശനമായ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം. എന്നാൽ, സർക്കാർ പ്രതിനിധികൾക്ക് സാങ്കേതിക അറിവ് കുറവുള്ളതും വേഗത്തിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ സാങ്കേതിക മേഖലകളിൽ കമ്പനികൾക്ക് സ്വയം നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള അനുമതി നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മിശ്ര രീതി കൊണ്ടുവന്നാൽ, ഇത് എഐ കമ്പനികൾക്ക് കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകും. അവരുടെ കോഡിങ് രീതികൾ തടസ്സപ്പെടുത്താതെ തന്നെ, ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയും സ്വകാര്യതയും ഉറപ്പാക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സാങ്കേതികവിദ്യയും നിയമവും ചേർന്നുള്ള രീതിയാണ് അമിത് ഖന്ന നിർദ്ദേശിച്ചത്. കമ്പനികൾ സ്വയം പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ 'ഐടി ഭേദഗതി നിയമം 2026' അനുസരിച്ച് നിർമ്മിത ബുദ്ധി വഴി ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യാജ വിവരങ്ങൾ തടയാനുള്ള കർശനമായ നിയമങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. കമ്പനികൾ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടാൽ പൗരാവകാശങ്ങൾക്കും പൊതുജന സുരക്ഷയ്ക്കും അത് വലിയ ഭീഷണിയായേക്കാം എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം എഐ കമ്പനികളുടെ സ്വയം നിയന്ത്രണത്തെയാണ് ഗോപാലൻ പിന്തുണച്ചത്. എഐ എന്നത് ഒരു പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യയായതിനാൽ കമ്പനികൾ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കർശനമായ സർക്കാർ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് ആരോഗ്യകരമായ മത്സരത്തെ തകർക്കുകയും, ചില വൻകിട കമ്പനികൾക്ക് മാത്രം മുൻഗണന ലഭിക്കാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. ഇന്ത്യ മറ്റുള്ളവർക്ക് അടിമപ്പെടാതിരിക്കാൻ രാജ്യത്ത് നൂറിലധികം സ്വന്തം അത്യാധുനിക എഐ ലാബുകൾ ഉണ്ടാകേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഈ മത്സരത്തിൽ നമ്മൾ പിന്നിലായിപ്പോയാൽ ഇന്ത്യ വീണ്ടും കോളനിവൽക്കരിക്കപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
എഐ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരാൻ ഇന്ത്യയും
ഇന്ത്യൻ സർക്കാരും സ്വന്തമായി ഒരു എഐ നിയന്ത്രണ ചട്ടക്കൂട് കൊണ്ടുവരാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ്. വ്യാജ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും അടങ്ങുന്ന എഐ നിർമ്മിത ഡീപ്ഫേക്ക് പോലുള്ളവ തടയാൻ നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾ തൽക്കാലം മതിയെങ്കിലും, ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ കർശനമായ ഒരു പുതിയ നിയമം ആവശ്യമായി വന്നേക്കാമെന്ന് ഐടി സെക്രട്ടറി എസ്. കൃഷ്ണൻ ഈ വർഷം ആദ്യം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ആവശ്യം വന്നാൽ നിയമം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ഐടി മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവും നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നെന്നും അതിനുള്ള സമയം ഇപ്പോൾ അടുത്തിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇപ്പോഴുള്ള ഐടി നിയമം എഐ സാങ്കേതികവിദ്യ വരുന്നതിന് മുൻപ് ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നും, അതുകൊണ്ട് പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഒരു പുതിയ നിയമം തന്നെ ആവശ്യമാണെന്നും മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവും പറഞ്ഞിരുന്നു.