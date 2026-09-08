6ജി വികസനത്തിൽ നിർണായക ചുവടുവെപ്പ്; ആഗോള കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യ
സെപ്റ്റംബർ ഒന്ന്, രണ്ട് തീയതികളിൽ അമേരിക്കയിലെ നോർത്ത് കരോലിനയിലുള്ള ചാപ്പൽ ഹില്ലിലാണ് ജി20 ഇന്നൊവേഷൻ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗം നടന്നത്
Published : September 8, 2026 at 6:19 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: വരും തലമുറ ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ ശൃംഖലയായ 6ജിയുടെ വികസനത്തിനും വിന്യാസത്തിനും മാർഗനിർദേശം നൽകുന്നതിനുള്ള ആഗോള കൂട്ടായ്മയിൽ അമേരിക്കയ്ക്കും മറ്റ് 24 രാജ്യങ്ങൾക്കുമൊപ്പം ഇന്ത്യയും പങ്കാളിയായി. അമേരിക്കൻ വാണിജ്യ വകുപ്പാണ് ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ജി20 ഇന്നൊവേഷൻ മന്ത്രിതല യോഗത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് സുപ്രധാനമായ ഈ തീരുമാനം ഉണ്ടായത്.
അമേരിക്കൻ വാണിജ്യ സെക്രട്ടറി ഹോവാർഡ് ലുട്നിക്കും കേന്ദ്ര വാണിജ്യ വ്യവസായ സഹമന്ത്രി ജിതിൻ പ്രസാദയും തമ്മിലാണ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. 6ജിയുടെ ഭാവി ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി ജി20 ഇന്നൊവേഷൻ മന്ത്രിതല യോഗത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇരുവരും നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലാണ് കരാർ അന്തിമമാക്കിയത്.
Semiconductors. AI. Data centres.— Jitin Prasada जितिन प्रसाद (@JitinPrasada) September 2, 2026
These are critical building blocks of the emerging digital economy.
In my bilateral discussion with Mr. Howard Lutnick, U.S. Secretary of Commerce, we exchanged views on strengthening cooperation across these areas and advancing technology-led… pic.twitter.com/9mlOfHOcVC
അടുത്ത തലമുറ നെറ്റ്വർക്കുകൾ പങ്കിട്ട സുരക്ഷാ താത്പര്യങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും, മത്സരക്ഷമത ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും ഉറപ്പാക്കാനാണ് ഈ നീക്കം. കൂടാതെ 6ജി സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ നൂതനാശയങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ അമേരിക്കയ്ക്കും മറ്റ് 24 രാജ്യങ്ങൾക്കുമൊപ്പം ഇന്ത്യയും ചേർന്നതായി അറിയിക്കുന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അമേരിക്കൻ വാണിജ്യ വകുപ്പ് എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.
സെപ്റ്റംബർ ഒന്ന്, രണ്ട് തീയതികളിൽ അമേരിക്കയിലെ നോർത്ത് കരോലിനയിലുള്ള ചാപ്പൽ ഹില്ലിലാണ് ജി20 ഇന്നൊവേഷൻ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗം നടന്നത്. അമേരിക്കൻ വാണിജ്യ വകുപ്പും വൈറ്റ് ഹൗസ് ഓഫീസ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി പോളിസിയും (ഒഎസ്ടിപി) ചേർന്നാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്.
ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി സംഘത്തെ നയിച്ചത് കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതിൻ പ്രസാദയാണ്. ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഐടി മന്ത്രാലയം (മെയ്റ്റി) ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി അജിത് കുമാർ, മന്ത്രാലയത്തിലെ മറ്റ് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പ് (ഡിഎസ്ടി), വ്യവസായ പ്രോത്സാഹന ആഭ്യന്തര വ്യാപാര വകുപ്പ് (ഡിപിഐഐടി) പ്രതിനിധികൾ, അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.
വളർന്നുവരുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകൾക്ക് സമൃദ്ധി കൈവരിക്കാനും ഉത്പാദനക്ഷമത വർധിപ്പിക്കാനും എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും അവസരങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനും കഴിയുമെന്ന് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജി20 മന്ത്രിമാർ യോഗത്തിനൊടുവിൽ സംയുക്ത പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കി.
ഇതിന് പുറമെ യോഗത്തോടനുബന്ധിച്ച് ജിതിൻ പ്രസാദ നിരവധി ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകളും നടത്തി. അമേരിക്കൻ വാണിജ്യ സെക്രട്ടറി ഹോവാർഡ് ലുട്നിക്കുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ സെമികണ്ടക്ടർ, നിർമിത ബുദ്ധി (എഐ), ഡാറ്റാ സെൻ്ററുകൾ എന്നീ മേഖലകളിൽ സഹകരണം ശക്തമാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇരുപക്ഷവും ആശയവിനിമയം നടത്തി. ഐഎസ്എം 2.0-ൽ (ISM2.0) കൂടുതൽ അമേരിക്കൻ നിക്ഷേപങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യതകൾ കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. എഐ സാങ്കേതിക പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ നിർദേശിച്ച അദ്ദേഹം, നിർമിത ബുദ്ധിയുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായുള്ള സംവിധാനങ്ങളും പങ്കുവച്ചു.
ആധുനിക സാങ്കേതിക മേഖലയുടെ അടിസ്ഥാനമായ നിർണായക വിഭാഗങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിലാണ് ചർച്ചകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചതെന്ന് ജിതിൻ പ്രസാദ എക്സിൽ കുറിച്ചു. സെമികണ്ടക്ടറുകൾ, എഐ, ഡാറ്റാ സെൻ്ററുകൾ എന്നിവ വളർന്നുവരുന്ന ഡിജിറ്റൽ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ നിർണായക ഘടകങ്ങളാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പ്രായോഗിക സഹകരണം ആഴത്തിലാക്കുന്നതിനുള്ള വഴികൾ ഇരുപക്ഷവും പരിശോധിച്ചു. ഈ മേഖലകളിൽ സഹകരണം ശക്തമാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള സാങ്കേതിക അധിഷ്ഠിത അവസരങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഹോവാർഡ് ലുട്നിക്കുമായുള്ള ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തിയതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഊഷ്മളമായ സ്വീകരണത്തിന് അമേരിക്കൻ ജി20 പ്രസിഡൻസിക്ക് അദ്ദേഹം നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.
ആഗോള സാങ്കേതിക, നവീകരണ അജണ്ട രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഇന്ത്യയുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന പങ്ക് അടിവരയിടുന്നതായിരുന്നു ഈ സന്ദർശനത്തിലെ ഇടപെടലുകൾ. എഐ, സെമികണ്ടക്ടറുകൾ, ഡിപിഐ (ഡിജിറ്റൽ പബ്ലിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ), റോബോട്ടിക്സ്, മറ്റ് വളർന്നുവരുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ എന്നിവയിലെ മുന്നേറ്റങ്ങളെ നവീകരണത്തിനും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്കും പൗരന്മാരുടെ ജീവിതനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള മികച്ച അവസരങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിബദ്ധത ഇത് വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചു.
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ഇന്ത്യയുടെ 'ഭാരത് 6ജി വിഷൻ' പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഈ ദശാബ്ദത്തിൻ്റെ അവസാനത്തോടെ രാജ്യത്ത് 6ജി സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിന് കരുത്തുപകരുന്നതാണ് അമേരിക്കയുൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള പുതിയ സഹകരണം. നിർണായകവും ഉയർന്നുവരുന്നതുമായ സാങ്കേതികവിദ്യകൾക്കായുള്ള യുഎസ്-ഇന്ത്യ സംരംഭം (iCET) ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്.
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