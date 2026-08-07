മായാവിയെയും ഡിങ്കനെയും ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയക്കാൻ ഒരുങ്ങി ഹെക്സ്20: ലോകശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച് ടെക്നോപാർക്കിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനി
ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ രണ്ടു ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ച ഹെക്സ്20 മൂന്നാമത്തെ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണത്തിനായി തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്.
Published : August 7, 2026 at 4:38 PM IST
സിഎസ് സിദ്ധാർത്ഥൻ
തിരുവനന്തപുരം: സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ അനന്തമായ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി രാജ്യശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച് സ്പേസ് ടെക് സ്റ്റാർട്ടപ്പായ ഹെക്സ്20. ഒരുവർഷത്തിനുള്ളിൽ രണ്ടു ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ച ഹെക്സ്20 മൂന്നാമത്തെ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണത്തിനായി തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. ഭൂനിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹ ദൗത്യങ്ങൾക്കും ഭ്രമണപഥത്തിലെ പേലോഡ് പരീക്ഷണങ്ങൾക്കുമായി ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായ സ്കൈറൂട്ട് എയ്റോസ്പേസുമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹെക്സ്20 മൾട്ടി മിഷൻ വിക്ഷേപണ കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു. തിരുവനന്തപുരം ടെക്നോപാർക്ക് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്പേസ് ടെക് സ്റ്റാർട്ടപ്പായ ഹെക്സ്20 സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ റൈഡ് ഷെയർ ഉപഗ്രഹം വികസിപ്പിച്ച കമ്പനി കൂടിയാണ്.
തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെൻ്റ് എഞ്ചിനീയറിങ് കോളജിൽ (സിഇടി) നിന്നും പഠിച്ചിറങ്ങിയ സുഹൃത്തുക്കളായ അമൽ ചന്ദ്രൻ, എം ബി അരവിന്ദ്, അശ്വിൻ ചന്ദ്രൻ, ലോയ്ഡ് ജേക്കബ് ലോപ്പസ്, അനുരാഗ് രഘു എന്നീ സുഹൃത്തുക്കൾ ഹെക്സ്20 എന്ന സ്പേസ് ടെക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനി 2002 ലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. നിരവധി പരിശ്രമങ്ങൾക്കുശേഷം ഇപ്പോൾ ബഹിരാകാശ വ്യവസായരംഗത്ത് തങ്ങളുടേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ സന്തോഷത്തിലാണ് ഇവർ. യുഎസ്എ, യുകെ, യുഎഇ, തായ്വാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സാന്നിധ്യമുള്ള ഹെക്സ്20 വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ഉപഗ്രഹ പ്ലാറ്റ് ഫോമുകളും അനുബന്ധ ദൗത്യസേവനങ്ങളും ഭ്രമണപഥത്തിലെ പേലോഡ് പരീക്ഷണ സൗകര്യങ്ങളും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്ന സ്ഥാപനമായാണ് ലോകശ്രദ്ധയിലേക്കെത്തിയത്.
കഴിഞ്ഞ വർഷം അമേരിക്കൻ കമ്പനിയായ സ്പേസ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ടെക്നോളജീസ് കോർപ്പറേനുമായി (സ്പേസ് എക്സ്) ചേർന്ന് ഹെക്സ്20 തങ്ങളുടെ ആദ്യ ഉപഗ്രഹമായ 'നിള' വിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു. കേരളത്തിലെ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിച്ച ആദ്യ ഉപഗ്രഹമായിരുന്നു ഇത്. ടെക്നോപാർക്കിലെ നിള ബിൽഡിംഗിലാണ് ഹെക്സ്20 പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞമാസം തായ്വാനിലെ നാഷണൽ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് വേണ്ടി തങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ ഉപഗ്രഹമായ കോയോ (കൈനറ്റിക് ഒപ്റ്റിക്കൽ യാ ഒബ്സർവർ) ഹെക്സ്20 വിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു. സ്പേസ് എക്സിൻ്റെ ട്രാൻസോർട്ടർ-17 ൽ നിന്നായിരുന്നു വിക്ഷേപണം.
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നിള2ൻ്റെ അവസാനഘട്ട പ്രവൃത്തികളാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതെന്ന് ഹെക്സ്20 സഹസ്ഥാപകനായ എം ബി അരവിന്ദ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. 2028 അവസാനത്തോടെ സാറ്റലൈറ്റ് വിക്ഷേപിക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഉപഭോക്താക്കളുടെ പേലോഡ് ഉപഗ്രഹമാക്കുന്നതിനാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. നിളയും കോയോയും പത്തുകിലോഗ്രാമിൽ താഴെയുള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങളായിരുന്നു. അതിനു മുകളിൽ ഭാരമുള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിക്ഷേപിക്കാനാണ് ഹെക്സ്20 ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. മായാവി (മൾട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇയർലി അസ്സിമിലേറ്റ് വെഹിക്കിൾ), ഡിങ്കൻ (ഡയറക്ട് ഇമേജിങ് നെറ്റിവർക്കിങ് നോഡ്സ്) എന്നീ ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് 2028ൽ വിക്ഷേപിക്കാൻ ഹെക്സ്20 ഒരുങ്ങുന്നത്. മലയാളിത്തമുള്ള പേരുകളോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ മായാവിയും ഡിങ്കനുമായി മാറിയത്.
2023ൽ ഇറങ്ങിയ കേന്ദ്രസർക്കാരിൻ്റെ ബഹിരാകാശ പോളിസിയും തുടർന്നുള്ള നയങ്ങളും ബഹിരാകാശ വ്യവസായരംഗത്ത് സ്വകാര്യ കമ്പനികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും എം ബി അരവിന്ദ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഹെക്സ്20 യും ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായ സ്കൈറൂട്ട് എയ്റോസ്പേസും സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചിരുന്നു. സ്കൈറൂട്ട് എയ്റോസ്പേസ് കഴിഞ്ഞമാസം ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെൻററിൽ നിന്ന് സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി വികസിപ്പിച്ച ഓർബിറ്റർ ക്ലാസ് റോക്കറ്റായ വിക്രം-1 വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു.
കരാറിൻ്റെ ഭാഗമായി സ്കൈറൂട്ട് എയ്റോസ്പേസിൽ നിന്ന് മൂന്ന് വിക്ഷേപണ സേവനങ്ങൾ ഹെക്സ്20 സ്വന്തമാക്കി. 2027 ൽ സ്കൈറൂട്ടിൻ്റെ വിക്രം ശ്രേണിയിലെ വിക്ഷേപണ വാഹനങ്ങളിലൂടെയാകും ഹെക്സ്20 യുടെയും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങൾ റൈഡ്ഷെയർ സംവിധാനത്തിൽ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിക്കുക. സ്കൈറൂട്ടിൻ്റെ വിക്ഷേപണ മികവും ഹെക്സ്20യുടെ ഉപഗ്രഹ രൂപകൽപ്പന, പേലോഡ് സംയോജനം, ഗ്രൗണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ്, ദൗത്യ നിർവഹണ ശേഷി എന്നിവ ഒരുമിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ കരാർ. ഇതിലൂടെ ഉപഗ്രഹ വികസനം മുതൽ ഭ്രമണപഥത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭൂനിരീക്ഷണ ഡാറ്റാ സേവനങ്ങളുമടങ്ങുന്ന പുതിയ ബഹിരാകാശ ആവാസവ്യവസ്ഥ രൂപപ്പെടുത്താനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
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