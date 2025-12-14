Kerala Local Body Elections2025

ETV Bharat / technology

എഐ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ ഇന്ത്യ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത്; സാങ്കേതിക പുരോഗതിയിൽ അതിവേഗ വളർച്ച

ദക്ഷിണ കൊറിയ, യുകെ, സിംഗപ്പൂർ, ജപ്പാൻ, കാനഡ, ജർമ്മനി, ഫ്രാൻസ് എന്നിവയേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്‌കോർ ഇന്ത്യക്കാണ്. സ്റ്റാൻഫോർഡിൻ്റെ ഡാറ്റയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ സാങ്കേതിക വളർച്ച വ്യക്തമാക്കുന്ന ഈ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

INDIA EMERGES 3RD AI POWER ARTIFICIAL INTELLIGENCE GLOBAL AI VIBRANCY STANFORD UNIVERSITY
Representative Image (IANS)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 14, 2025 at 4:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: ആഗോള ടെക് രംഗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത വലിയ നേട്ടമായി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് മാറിയെന്ന് സ്റ്റാൻഫോർഡ് ഡാറ്റ റിപ്പോർട്ട്. ആഗോള തലത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേയ്‌ക്ക് ഇന്ത്യയുടെ എഐ ടെക് ഇക്കോസിസ്റ്റം ഉയർന്നു. ഇതോടെ എഐ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ ലോകത്തിലെ മത്സരാധിഷഠിത രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായി ഇന്ത്യ മാറിയെന്നും റിപ്പോർട്ട്.

പുതിയ റാങ്കിങ് നില രാജ്യത്തിൻ്റെ സാങ്കേതിക പുരോഗതിയെയും വളർച്ചയെയും എടുത്തുകാണിക്കുന്നുവെന്നും ഡാറ്റ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ആദ്യ ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനക്കാരായ യുഎസിനും ചൈനയ്‌ക്കും തൊട്ടടുത്ത റെക്കോഡ് റാങ്കിലാണ് ഇന്ത്യ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. സ്റ്റാൻഫോർഡിൻ്റെ ഡാറ്റയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ സാങ്കേതിക വളർച്ച വ്യക്തമാക്കുന്ന ഈ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സ്റ്റാൻഫോർഡിൻ്റെ വിഷ്വൽ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ചാർട്ട് ഡാറ്റയിൽ 78.6 എന്ന വൈബ്രൻസി സ്കോറിൽ അമേരിക്കയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. അമേരിക്കയുടെ തൊട്ടു പുറകിൽ 36.95 സ്കോറുമായി ചൈനയാണുള്ളത്. ഇതിന് തൊട്ട് പിന്നാലാണ് 21.59 സ്കോറുമായി ഇന്ത്യ മൂന്നാം സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ദക്ഷിണ കൊറിയ, യുകെ, സിംഗപ്പൂർ, ജപ്പാൻ, കാനഡ, ജർമ്മനി, ഫ്രാൻസ് എന്നിവയേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്‌കോർ ഇന്ത്യക്കാണ്. നിരവധി വികസിത സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ രജ്യങ്ങളെ പിന്നിലാക്കിയാണ് ഇന്ത്യ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ അതിവേഗം വളരുന്ന സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി വ്യവസ്ഥയും ശക്തമായ സാങ്കേതിക അടിത്തറയും ആഗോള എഐ മത്സരത്തിൽ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ എഐ സാങ്കേതികത എത്രത്തോളം വികസിതവും മത്സരപരവുമാണെന്ന് അളക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഫോർഡിൻ്റെ ഡാറ്റ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അതിനായി എഐ വൈബ്രൻസി ടൂൾ നിരവധി ഘടകങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. പല ഘടകങ്ങളെ നിരീക്ഷിച്ചും വിലയിരുത്തിയും അവലോകനം ചെയ്‌ത് ഒരൊറ്റ സ്കോറിലേക്ക് ആക്കുന്നു.

ഗവേഷണ വികസനം, ലഭ്യത, നിക്ഷേപം, സാമ്പത്തിക അടിത്തറ, രാജ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, പൊതുജനാഭിപ്രായം, നിയമങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. രാജ്യത്തെ സാങ്കേതികപരമായ അപ്‌ഡേഷനുകളും സർക്കാർ ഇവയെ എത്രത്തോളം ഗൗരവമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്നതും മറ്റ് ഘടകങ്ങളായി പരിഗണിക്കുന്നു.

ഉയർന്ന സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയുള്ള രാജ്യമാണ് നിലവിൽ റാങ്കിങിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത മാത്രമല്ല ഈ റാങ്കിങിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം. യുഎസിന് തൊട്ടുപിന്നലെയുള്ള റാങ്കിങിൽ വരുന്നത് ചൈന, ബ്രസീൽ എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ്. മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിനിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ റാങ്കിങ് ഒരു വലിയ നേട്ടമാണ്.

ദേശിയ, ആഗോള കമ്പനികളുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന നിക്ഷേപങ്ങൾ, ഗവേഷണമേഖലയിലെ വളർച്ച, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്നിവ ഇന്ത്യയുടെ എഐ വളർച്ചയെ ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിച്ചതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ഒപ്പം എഞ്ചിനിയർമാരുടെയും ഡെവലപ്പർമാരുടെയും സംരഭകരുടേയും ഒരു വലിയ സംഘവും ഈ വളർച്ചയ്‌ക്ക് പിന്നിലുണ്ടെന്നതാണ് വസ്‌തുത.

Also Read: തിരുമല വെങ്കിടാചലപതിയെ തൊഴാൻ ഇനി ഭാഷ തടസമാകില്ല; ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇനി മലയാളവും കേൾക്കും

TAGGED:

INDIA EMERGES 3RD AI POWER
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
GLOBAL AI VIBRANCY
STANFORD UNIVERSITY
INDIA EMERGES 3RD AI POWER

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.