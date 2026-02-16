എഐ ഇംപാക്ട് ഉച്ചകോടിയിൽ നിങ്ങൾക്കും പങ്കെടുത്താം: ഫോണിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം
ഫെബ്രുവരി 20 വരെയാണ് എഐ ഇംപാക്ട് ഉച്ചകോടി നടക്കുക. പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റോ ആപ്പോ ഉപയോഗിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.
Published : February 16, 2026 at 2:50 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: വികസ്വര രാജ്യങ്ങളില് നടക്കുന്ന എഐ ഇംപാക്ട് ഉച്ചകോടി ഇന്ന് ഡല്ഹിയിലെ ഭാരത് മണ്ഡപത്തില് ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഫെബ്രുവരി 20 വരെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന പരിപാടി ഇന്ന് (ഫെബ്രുവരി 16) വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആഗോള നേതാക്കന്മാർ ഒത്തുചേരുന്ന പരിപാടിയിലൂടെ ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഒരു വേദി സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
അഞ്ച് ദിവസത്തെ പരിപാടിയിൽ ലോകത്തിലെ മികച്ച ടെക്, എഐ കമ്പനികളുടെ സിഇഒമാരും 45-ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മന്ത്രിതല പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുക്കും. എഐ നയം, ഗവേഷണം, വ്യവസായ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ, പൊതു ഇടപെടൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെഷനുകൾ, പ്രദർശനങ്ങൾ, മുഖ്യപ്രഭാഷണങ്ങൾ എന്നിവ എഐ ഇംപാക്ട് ഉച്ചകോടിയിൽ നടക്കും. യുകെ, ദക്ഷിണ കൊറിയ, ഫ്രാന്സ് എന്നീ രാജ്യങ്ങള്ക്ക് പിന്നാലെ നടക്കുന്ന ഇന്ത്യന് ആഗോള ഉച്ചകോടി നടക്കുന്നത്.
ഉന്നതതല ലോക നേതാക്കൾ മുതൽ പൊതുജനങ്ങൾ വരെയുള്ള വിശാലമായ ആഗോള പങ്കാളിത്തത്തിലാണ് 5 ദിവസത്തെ പരിപാടി നടക്കുക. പൊതുജനങ്ങൾ, 13 വയസ് മുതലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ, സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ, ഗവേഷകർ, അക്കാദമിക് വിദഗ്ധർ, നിക്ഷേപകർ, സംരംഭകർ എന്നിങ്ങനെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പരിപാടിയുടെ ഭാഗമാകാം. ഫെബ്രുവരി 17 മുതലാണ് ഇന്ത്യ എഐ ഇംപാക്ട് എക്സ്പോ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്ന് കൊടുക്കുക.
Attending #IndiaAIImpactSummit2026? 🇮🇳— Ministry of Electronics & IT (@GoI_MeitY) February 14, 2026
Registered already? Log in to the official app with your email, verify via OTP, and access your Entry QR Code in seconds.
Log in before you arrive to skip delays. See you there.
#ResponsibleAI #PeoplePlanetProgress pic.twitter.com/XXWbakON6n
ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം?
പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പദ്ധതിയുള്ളവർക്ക് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പ് വഴി എഐ ഉച്ചകോടിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
സ്റ്റെപ്പ് 1: ഔദ്യോഗിക എഐ ഇംപാക്ട് സമ്മിറ്റ് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.
സ്റ്റെപ്പ് 2: മുകളിൽ കാണുന്ന രജിസ്റ്റർ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
സ്റ്റെപ്പ് 3: നിങ്ങളൊരു പ്രതിനിധിയാണെങ്കിൽ Register as delegate സെലക്ട് ചെയ്യുക.
സ്റ്റെപ്പ് 4: പേര്, ജനനത്തീയതി, ഇമെയിൽ ഐഡി മുതലായ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും നൽകുക.
സ്റ്റെപ്പ് 5: നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ഇമെയിൽ ഐഡി പരിശോധിക്കുക.
ആപ്പ് വഴി എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം?
ഇന്ത്യ എഐ ഇംപാക്ടി സമ്മിറ്റ് 2026 ആപ്പ് വഴിയും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഘട്ടങ്ങൾ ചുവടെ നൽകുന്നു:
സ്റ്റെപ്പ് 1: പ്ലേ സ്റ്റോറിലേക്കോ ആപ്പ് സ്റ്റോറിലേക്കോ പോകുക.
സ്റ്റെപ്പ് 2: ഇന്ത്യ AI ഇംപാക്ട് സമ്മിറ്റ് 2026 എന്ന ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.
സ്റ്റെപ്പ് 3: ആപ്പ് തുറന്ന് Register Now ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എൻറോൾ ചെയ്യുക.
സ്റ്റെപ്പ് 4: എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും നൽകിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐഡി ഉറപ്പാക്കാൻ OTP നൽകുക.
സ്റ്റെപ്പ് 5: ആപ്പ് ഒരു ക്യുആർ കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. My QR വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ ഉപയോക്താവിന് ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.
എഐ ഇംപാക്ട് ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് പ്രവേശന കവാടത്തിൽ അവരുടെ QR കോഡും സാധുവായ ഒരു ഐഡി പ്രൂഫും കാണിച്ച് പ്രവേശിക്കാം. ഓപ്പൺഎഐ സിഇഒ സാം ആൾട്ട്മാൻ, ആൽഫബെറ്റ് സിഇഒ സുന്ദർ പിച്ചൈ, ഗൂഗിൾ ഡീപ് മൈൻഡ് സിഇഒ ഡെമിസ് ഹസാബിസ്, ആന്ത്രോപിക് സിഇഒ ഡാരിയോ അമോഡെയ്, മിസ്ട്രൽ എഐ സിഇഒ ആർതർ മെൻഷ് എന്നിവരുൾപ്പെടെ പ്രമുഖകർ എഐ ഇംപാക്ട് ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കുചേരും. കൂടാതെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സ്ഥാപകൻ ബിൽ ഗേറ്റ്സ്, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ബ്രാഡ് സ്മിത്ത്, അഡോബ് സിഇഒ ശന്തനു നാരായൺ, ആക്സെഞ്ചർ സിഇഒ ജൂലി സ്വീറ്റ്, ക്വാൽകോം സിഇഒ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ അമോൺ, പാലോ ആൾട്ടോ നെറ്റ്വർക്ക്സ് സിഇഒ നികേഷ് അറോറ എന്നിവരും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കും.
