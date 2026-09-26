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എ.ഐ വരുന്നത് ഗുണമോ ദോഷമോ? ഐ.എം.എഫ് പഠന റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ

സാങ്കേതികവിദ്യ കൂടുതൽ വ്യവസായങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നതോടെ ഭാവിയിൽ ഉത്പാദനക്ഷമത ഗണ്യമായി വർധിക്കുമെന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ

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International Monetary Fund (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 26, 2026 at 8:34 AM IST

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വാഷിങ്ടൺ: നിർമിത ബുദ്ധി (എ.ഐ) സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ തൊഴിലാളികളുടെ ഉത്പാദനക്ഷമതയിൽ 3.8 ശതമാനം വരെ വർധനയുണ്ടാക്കുമെന്ന് രാജ്യാന്തര നാണയ നിധിയുടെ (ഐ.എം.എഫ്) പുതിയ പഠന റിപ്പോർട്ട്. വികസിത രാജ്യങ്ങളിലെ പേറ്റൻ്റ്, തൊഴിൽ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ വർക്കിങ് പേപ്പറിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

'ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് അഗ്രിഗേറ്റ് ലേബർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി: എവിഡൻസ് ഫ്രം പേറ്റൻ്റ് ഡാറ്റ' എന്ന തലക്കെട്ടിൽ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഐ.എം.എഫ് റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ ഇക്കണോമിക് കോ-ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് (ഒ.ഇ.സി.ഡി) രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഗവേഷകർ പരിശോധിച്ചത്. 2000 മുതൽ 2017 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ എ.ഐയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പേറ്റൻ്റുകളിൽ വലിയ വർധനയുണ്ടായതായി പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ഈ കാലയളവിൽ തൊഴിലാളികളുടെ ഉത്പാദനക്ഷമതയിൽ 0.8 ശതമാനം മുതൽ 1.2 ശതമാനം വരെ വർധനയുണ്ടായി. 2000ത്തിന് ശേഷം എ.ഐ സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പേറ്റൻ്റുകൾ നൽകുന്നത് വേഗത്തിലാകുകയും 2017ഓടെ ഇത് മൂന്നിരട്ടിയായി വർധിക്കുകയും ചെയ്തു. ലോകമെമ്പാടും നൽകിയ എ.ഐ പേറ്റൻ്റുകളിൽ 89 ശതമാനവും ഒ.ഇ.സി.ഡി രാജ്യങ്ങളിലാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.

ഉത്പാദനക്ഷമതയും തൊഴിൽ മേഖലയും
സാങ്കേതികവിദ്യ കൂടുതൽ വ്യവസായങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നതോടെ ഭാവിയിൽ ഉത്പാദനക്ഷമത ഗണ്യമായി വർധിക്കുമെന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ. ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ 3.8 ശതമാനം വരെ വർധനയുണ്ടാകുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. എന്നാൽ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ എ.ഐ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ എത്രത്തോളം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും ഈ നേട്ടം. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും തൊഴിൽ മേഖലകളിലും ഇതിൻ്റെ ഗുണം ഒരുപോലെ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല.

പ്രൊഫഷണൽ, മാനേജീരിയൽ തസ്തികകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാർ കൂടുതലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ എ.ഐ സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെ മികച്ച ഉത്പാദനക്ഷമത കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതായി പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു. നിലവിലെ ജോലികൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് പകരം, വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ജീവനക്കാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എ.ഐ സഹായകമാകുമ്പോഴാണ് മികച്ച സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാകുന്നത്.

എന്നാൽ ഈ നേട്ടങ്ങൾ ഉടനടി പ്രതിഫലിക്കണമെന്നില്ല. പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനും അവ ദൈനംദിന ചുമതലകളിൽ ഫലപ്രദമായി ഉൾപ്പെടുത്താനും തൊഴിലാളികൾക്ക് സമയം ആവശ്യമാണ്. ജീവനക്കാരും ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളും എത്ര വേഗത്തിൽ എ.ഐയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു എന്നത് ഉത്പാദനക്ഷമതയെ സ്വാധീനിക്കും. തൊഴിൽ വിപണിയിലെ വഴക്കവും ഇതിൽ പ്രധാനമാണ്. തൊഴിലാളികൾക്ക് എ.ഐ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന തൊഴിലുകളിലേക്കും വ്യവസായങ്ങളിലേക്കും മാറാൻ കഴിയുന്നത് നേട്ടം വർധിപ്പിക്കും. ഒരു രാജ്യത്ത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത എ.ഐ മുന്നേറ്റങ്ങൾ മറ്റിടങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതും സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വ്യാപനത്തിന് സഹായിക്കുമെന്ന് ഗവേഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ഇന്ത്യയുടെ സാധ്യതകൾ
നവീകരണം, തൊഴിലാളികളുടെ ഘടന, സാമ്പത്തിക നയം എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും റിപ്പോർട്ട് അടിവരയിടുന്നു. സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിവുള്ള തൊഴിലാളികളും തൊഴിൽ മാറ്റത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന വിപണിയും ഇല്ലെങ്കിൽ പേറ്റൻ്റുകൾ കൊണ്ട് മാത്രം വലിയ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാകില്ല. എ.ഐ, ഡിജിറ്റൽ പബ്ലിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, സാങ്കേതികവിദ്യയിലധിഷ്ഠിതമായ സാമ്പത്തിക വളർച്ച എന്നിവയ്ക്ക് ഇന്ത്യ വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട്.

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രാജ്യത്തെ വലിയ ഐ.ടി വ്യവസായവും വൈദഗ്ധ്യമുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ സാന്നിധ്യവും എ.ഐയുടെ ഉപയോഗം വിപുലീകരിക്കാൻ സഹായിക്കും. എ.ഐയെക്കുറിച്ചുള്ള രാജ്യാന്തര ചർച്ചകൾ ഇപ്പോൾ സാങ്കേതിക ശേഷിക്ക് അപ്പുറം തൊഴിൽ, വേതനം, സാമ്പത്തിക വളർച്ച എന്നിവയിലുണ്ടാക്കുന്ന സ്വാധീനത്തിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത്. നൈപുണ്യ വികസനം, ഗവേഷണം, ഡിജിറ്റൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയിലെ നിക്ഷേപം വഴി ഉത്പാദനക്ഷമത വർധിപ്പിക്കാനും വ്യവസായങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും സർക്കാരുകൾ ശ്രമിച്ചുവരികയാണ്.

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