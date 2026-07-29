പറന്നുയരാൻ ഐഐടി മദ്രാസിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് 'എയർ ടാക്സി' റെഡി, ആദ്യം പുറത്തിറങ്ങുക എയർ ആംബുലൻസ്
ഐഐടി മദ്രാസിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പായ 'ദി ഇ-പ്ലെയിൻ കമ്പനി' ആണ് ഇലക്ട്രിക് എയർ ടാക്സികൾ വികസിപ്പിക്കുന്നത്.
Published : July 29, 2026 at 3:04 PM IST
ചെന്നൈ: വലിയ മെട്രോ നഗരങ്ങളിൽ അനുദിനം വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന വാഹനപ്പെരുപ്പവും ഗതാഗതക്കുരുക്കും മറികടക്കാൻ വിപ്ലവാത്മകമായ നീക്കവുമായി ഐഐടി മദ്രാസ്. ആംബുലൻസുകൾ വരെ ട്രാഫിക്കിൽ കുടുങ്ങുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് പരിഹാരമായി ഇലക്ട്രിക് എയർ ടാക്സികളും എയർ ആംബുലൻസുകളും വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഐഐടി മദ്രാസിലെ പ്രധാന അധ്യാപകനും 'ദി ഇ-പ്ലെയിൻ കമ്പനി'യുടെ സ്ഥാപകനുമായ സത്യ ചക്രവർത്തിയും സംഘവും.
വിമാനത്തിന് അനുമതി നൽകി ഡിജിസിഎ
2019 മുതൽ ആരംഭിച്ച ദീർഘനാളത്തെ തീവ്ര ഗവേഷണങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് 'e200x' എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ബാറ്ററിയിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ വിമാനത്തിൻ്റെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് തയ്യാറായത്. സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറലിൽ (DGCA) നിന്ന് ഇലക്ട്രിക് വിമാനങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള 'ഡിസൈൻ ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്രൂവൽ' (DOA) ലഭിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ആദ്യ സ്വകാര്യ കമ്പനിയായി ഇതോടെ ഇ-പ്ലെയിൻ മാറിയിട്ടുണ്ട്. പറക്കൽ ഉയരം, സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ, ലാൻഡിങ് പാഡ് സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങളും ഡിജിസിഎ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആദ്യം പുറത്തിറങ്ങുക എയർ ആംബുലൻസ്
എയർ ടാക്സിക്ക് പുറമെ അത്യാഹിത ഘട്ടങ്ങളിൽ രോഗികളെ വേഗത്തിൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിനായി എയർ ആംബുലൻസുകളാണ് ആദ്യം വികസിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു പൈലറ്റ്, രോഗി, ഒപ്പം ട്രെയിൻ ചെയ്ത നഴ്സ് എന്നിവരുൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേർക്ക് ഇതിൽ സഞ്ചരിക്കാം. സ്ട്രെച്ചർ എളുപ്പത്തിൽ കയറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് 2,250 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഈ എയർ ആംബുലൻസ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു പൈലറ്റിനും രണ്ട് യാത്രക്കാർക്കും സഞ്ചരിക്കാവുന്നതാണ് സാധാരണ എയർ ടാക്സി.
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ഒറ്റ ചാർജിൽ 100 കിലോമീറ്റർ; ലാൻഡിങ്ങിന് റൺവേ വേണ്ട!
750 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ലിഥിയം-അയോഡിൻ ബാറ്ററിയാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ പോലെ തന്നെ ഇത് എളുപ്പത്തിൽ ചാർജ് ചെയ്യാം. ഒറ്റ ചാർജിൽ പരമാവധി 100 കിലോമീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കും. കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ നേരിട്ട് ടേക്ക് ഓഫും ലാൻഡിങ്ങും നടത്താൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് വിമാനത്തിൻ്റെ ഘടന. ലാൻഡിങ്ങിനായി 5,000 ചതുരശ്ര അടി സ്ഥലവും സുരക്ഷയ്ക്കായി 2,500 ചതുരശ്ര അടി സ്ഥലവും മാത്രം മതിയാകും.
2028-ൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകും
നിലവിൽ തയ്യൂർ ക്യാമ്പസിലെ ഡിസ്കവറി സെൻ്ററിൽ ഇവയുടെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടന്നുവരികയാണ്. അടുത്ത ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ രണ്ട് മോഡലുകളുടെയും ഡിസൈൻ പൂർത്തിയാക്കി ഡിജിസിഎയുടെ അംഗീകാരത്തിനായി അയക്കും. അതിനുശേഷം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകുന്നതോടെ 2028-ഓടെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സേവനം ലഭ്യമാക്കി തുടങ്ങും. ക്യാമറകൾ, സെൻസറുകൾ, സ്വയംനിയന്ത്രിത സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവ അടങ്ങിയ ഈ എയർ ടാക്സികൾക്ക് മറ്റ് വിമാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് പരിപാലനച്ചെലവ് വളരെ കുറവായിരിക്കുമെന്നും കമ്പനി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
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