വിദേശ ആശ്രയത്വം കുറയ്ക്കാം: കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ മൈക്രോ ജിപിയു ചിപ്പ് വികസിപ്പിച്ച് ഐഐടി ഡൽഹി വിദ്യാർഥികൾ
ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ തദ്ദേശീയ മൈക്രോ ജിപിയു ചിപ്പ് ആണ് ഐഐടി ഡൽഹിയിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ് വിഭാഗത്തിലെ ഗവേഷകർ ചേർന്ന് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്.
Published : September 25, 2026 at 4:34 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ മൈക്രോ-ഗ്രാഫിക്സ് പ്രോസസ്സിങ് യൂണിറ്റ് (GPU) വിജയകരമായി പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് ഐഐടി ഡൽഹിയിലെ ഗവേഷകർ. ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ് വിഭാഗത്തിലെ ഗവേഷകരുടെ കണ്ടുപിടുത്തം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ജിപിയുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സുപ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പാണ്. ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ സ്ക്രീനുകൾ, വാഹനങ്ങളുടെ ഡാഷ്ബോർഡുകൾ, ചെറിയ സ്മാർട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയിലെ ഗ്രാഫിക്സ് പ്രോസസ്സിങിനായി ഈ മൈക്രോ ചിപ്പ് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു.
ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, മെഷീൻ ലേണിങ്, കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിസ്പ്ലേകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഗ്രാഫിക്സ് ചിപ്പുകൾ മുഴുവനും ഇന്ത്യ വിദേശത്ത് നിന്നാണ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ കണ്ടുപിടിത്തം ഗ്രാഫിക്സ് പ്രോസസ്സിങിനായി മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കും. ഐഐടി ഡൽഹിയിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ് വിഭാഗം പ്രൊഫസർമാരായ ജയദേവ, കൗശിക് സാഹ എന്നിവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ എം.ടെക് വിദ്യാർത്ഥികളായ നമ്മി ആകാശ്, എം. രവി തേജ എന്നിവരാണ് പദ്ധതിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്.
മൈക്രോ ജിപിയുവിന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ
പൂർണ്ണമായും 'രജിസ്റ്റർ ട്രാൻസ്ഫർ ലാംഗ്വേജ്' (RTL) ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ചതും 'സ്പാർട്ടൻ-7 ഫീൽഡ് പ്രോഗ്രാമബിൾ ഗേറ്റ് അറേ' (FPGA) പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ക്രമീകരിച്ചതുമായ ഒരു പ്രത്യേക 'ഫ്ലോട്ടിങ്-പോയിന്റ് GPU എൻജിൻ' ഉപയോഗിച്ച് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാവുന്ന ഗ്രാഫിക്സ് റെൻഡറിങ് ആണ് ഇവർ പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. പ്രത്യേക കോഡിങ് രീതിയിലൂടെയാണ് ഇത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്.
ഇ-റിക്ഷകളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്ക്രീനുകൾ, മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളിലെ നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം, ഫാക്ടറികളിലെ കൺട്രോൾ ഡിസ്പ്ലേകൾ, കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഇ-ബുക്ക് റീഡറുകൾ തുടങ്ങിയ വിലകുറഞ്ഞതും ലളിതവുമായ ഉപകരണങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിലാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭാവിയിൽ ഇത് വലിയ തോതിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന യഥാർത്ഥ സിലിക്കൺ ചിപ്പുകളാക്കി (ASIC) മാറ്റാൻ സാധിക്കുമെന്നും, സാധാരണക്കാർക്ക് കൂടി താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിൽ ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യ ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും ഗവേഷകർ പറഞ്ഞു.
FPGA-യിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ അനുയോജ്യമായതും എന്നാൽ ഭാവിയിൽ ASIC വികസനത്തിന് സാധ്യതയുള്ളതുമായ ഗ്രാഫിക്സ്-പ്രോസസ്സിങ് സംവിധാനം നിർമ്മിക്കുകയായിരുന്നു തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഗവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ആകാശും തേജയും പറഞ്ഞു. ഇത്തരം തദ്ദേശീയ ഹാർഡ്വെയറുകൾക്ക് താങ്ങാനാവുന്ന ഡിജിറ്റൽ-ആക്സസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെ പിന്തുണയ്ക്കാനും ഡിജിറ്റൽ വിടവ് നികത്താൻ സഹായിക്കാനും കഴിയുമെന്ന് അവർ പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.
#IITDelhi Researchers Develop First Indigenously Designed Micro-Graphics Processing Unit (GPU)— IIT Delhi (@iitdelhi) September 24, 2026
The #microGPU architecture developed by IIT Delhi researchers will enable indigenous graphics and display-processing systems for embedded applications.
The project, led by… pic.twitter.com/WlEiOwJ7U6
പുതിയ ജിപിയു ആർക്കിടെക്ചറിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
നിലവിലുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശേഷിയുള്ള (8 മുതൽ 16 കോറുകൾ വരെയുള്ള) ഒരു പുതിയ ഗ്രാഫിക്സ് പ്രോസസ്സറും, അതിനനുയോജ്യമായ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഗവേഷക സംഘം. ഭാവിയിൽ വിപണിയിൽ വൻതോതിൽ ഇറക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള യഥാർത്ഥ സിലിക്കൺ ചിപ്പുകൾ (65nm ASIC) നിർമ്മിക്കുക എന്നതാണ് ഇവരുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം. 65nm പോലെയുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴി, ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നിർമ്മിക്കുന്ന ഇത്തരം ഗ്രാഫിക്സ് ചിപ്പുകൾ വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ തയ്യാറാക്കാനും സാധാരണ ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാനും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും സാധിക്കുമെന്ന് ഗവേഷകർ പറയുന്നു.
സാധാരണക്കാർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ നിർമ്മിക്കാൻ ഈ പ്രോജക്റ്റ് സഹായിക്കുമെന്നും പ്രൊഫസർ ജയദേവയും പ്രൊഫസർ കൗശിക് സഹയും പറഞ്ഞു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയറും സോഫ്റ്റ്വെയറും ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചെടുക്കാനുള്ള മികച്ചൊരു അവസരമാണിതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. സാധാരണ പരീക്ഷണ ബോർഡിൽ (FPGA board) ഈ ചിപ്പ് വിജയകരമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ഒട്ടനവധി സാങ്കേതിക മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടി വന്നുവെന്നും പറഞ്ഞു. റ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടി വന്നുവെന്നും, സാങ്കേതികവിദ്യ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാവരിലും എത്തിക്കാൻ ഇത് വഴിതുറക്കുമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും, യഥാർത്ഥ സിലിക്കൺ ചിപ്പുകൾ നിർമ്മിച്ച് വിപണിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിനുമായി ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സഹായം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഈ ഗവേഷക സംഘം.
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