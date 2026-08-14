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ജ്യോതിശാസ്ത്ര രംഗത്ത് ആഗോള നേതാവാകാൻ ഇന്ത്യ, അടുത്ത രണ്ട് ദശകങ്ങൾ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതെന്ന് അന്നപൂർണി സുബ്രഹ്മണ്യം- അഭിമുഖം

ആഗോള ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പങ്കിനെ കുറിച്ചും, ഭാവിയിലേക്കാവശ്യമായ ശാസ്ത്രീയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും COSPAR വിക്രം സാരാഭായ് മെഡൽ ജേതാവായ അന്നപൂർണി സുബ്രഹ്മണ്യം ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് മനസ്സ് തുറക്കുന്നു.

COSPAR VIKRAM SARABHAI MEDAL VIKRAM SARABHAI MEDAL 2026 ANNAPURNI SUBRAMANIAM അന്നപൂർണി സുബ്രഹ്മണ്യം
Annapurni Subramaniam is the first woman scientist from India to receive this award (Special Arrangement)
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By Anubha Jain

Published : August 14, 2026 at 9:05 PM IST

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ബെംഗളൂരു: ഇത്തവണത്തെ COSPAR വിക്രം സാരാഭായ് മെഡൽ തേടിയെത്തിയത് ബെംഗളൂരുവിലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആസ്‌ട്രോ ഫിസിക്‌സിന്‍റെ ഡയറക്‌ടറായ പ്രൊഫസർ അന്നപൂർണി സുബ്രഹ്മണ്യത്തിനെയാണ്. ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിലും ബഹിരാകാശ അധിഷ്ഠിത ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിലും നൽകിയ സംഭാവനകളെ മാനിച്ചായിരുന്നു പുരസ്‌ക്കാരം. ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യം ഇറ്റലിയിലെ ഫ്ലോറൻസിൽ നടന്ന 46-ാമത് COSPAR ജനറൽ അസംബ്ലിയിലാണ് അവാർഡ് സമ്മാനിച്ചത്.

നക്ഷത്ര ജനസംഖ്യയെയും നീല ഭ്രമണ നക്ഷത്രങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനം, ആസ്ട്രോസാറ്റിന്‍റെ അൾട്രാവയലറ്റ് ഇമേജിങ് ടെലിസ്കോപ്പുമായുള്ള (UVIT) പ്രവർത്തനം, ഭാവി ജ്യോതിശാസ്ത്ര ദൗത്യങ്ങൾ, അടുത്ത തലമുറ ദൂരദർശിനികൾ, HDSR-മായി ബന്ധപ്പെട്ട ശാസ്ത്രീയ പരിപാടികൾ എന്നിവയിലെ നേതൃത്വവും പങ്കാളിത്തവുമാണ് അന്നപൂർണി സുബ്രഹ്മണ്യത്തെ പുരസ്‌കാരത്തിന് അർഹയാക്കിയത്. മെഡൽ നേടുന്ന ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള നാലാമത്തെ വ്യക്തിയും, ആദ്യ വനിതാ ശാസ്ത്രജ്ഞയുമാണ് അന്നപൂർണി സുബ്രഹ്മണ്യം.

ഇന്ത്യയിൽ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണത്തിന് തുടക്കമിടുകയും ആണവോർജ്ജം വികസിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്‌ത ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞനും ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ വിക്രം സാരാഭായിയുടെ സ്മരണാർത്ഥം വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിൽ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണത്തിന് മികച്ച സംഭാവനകൾ നൽകിയ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് നൽകുന്ന പുരസ്‌കാരമാണിത്. 1990-ൽ കമ്മിറ്റി ഓൺ സ്‌പേസ് റിസർച്ചും (COSPAR) ഇന്ത്യൻ സ്‌പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷനും (ISRO) സംയുക്തമായാണ് ആരംഭിച്ച അവാർഡ് രണ്ട് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ നൽകിവരുകയാണ്.

ഇത്തവണ അവാർഡ് ജേതാവായ പ്രൊഫസർ അന്നപൂർണി സുബ്രഹ്മണ്യം ആഗോള ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പങ്കിനെ കുറിച്ചും, ഭാവിയിലേക്കാവശ്യമായ ശാസ്ത്രീയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും, ശാസ്ത്രീയ നയതന്ത്രം, COSPAR വിക്രം സാരാഭായ് മെഡൽ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്‍റെ പ്രാധാന്യം എന്നിവയെക്കുറിച്ചും ഇ ടിവി ഭാരത് പ്രേക്ഷകരോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

COSPAR VIKRAM SARABHAI MEDAL VIKRAM SARABHAI MEDAL 2026 ANNAPURNI SUBRAMANIAM അന്നപൂർണി സുബ്രഹ്മണ്യം
IIA Director Annapurni Subramaniam in conversation with ETV Bharat's Anubha Jain (ETV Bharat)

ഭാവിയിൽ ഇന്ത്യൻ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞർ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശാസ്ത്രീയ ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ശാസ്ത്രീയപരമായ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ പുതിയ സിദ്ധാന്തങ്ങളും വിവര ശേഖരണവും നമ്മെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റയായി നിൽക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളും ജോടിയായി നിൽക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളും (binary stars) എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നുവെന്നും അവയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുവെന്നും പഠിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഈ മേഖലയിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ബാക്കിയാണ്. നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് രണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ബൈനറി സിസ്റ്റങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, ഭാവിയിൽ ഒന്നിച്ചുചേരാൻ സാധ്യതയുള്ള രണ്ട് 'ന്യൂട്രോൺ നക്ഷത്രങ്ങൾ' (neutron stars) അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് 'വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ്' (white dwarf) നക്ഷത്രങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതിൽ വ്യക്തതയില്ല. കൂടാതെ, 'നോവ' (novae), 'ടൈപ്പ് വൺ-എ സൂപ്പർനോവ' (Type Ia supernovae) എന്നീ വലിയ നക്ഷത്ര വിസ്ഫോടനങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന യഥാർത്ഥ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഏതാണെന്നതിനെക്കുറിച്ചും കൃത്യമായ ഉത്തരമില്ല. അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യയിൽ വലിയ ദൂരദർശിനികൾ വരും. അത്യാധുനിക ഉപകരണങ്ങൾ വരുന്നതോടെ സൗരയൂഥത്തെക്കുറിച്ചും പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചുമുള്ള പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഇന്ത്യൻ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കും.

COSPAR VIKRAM SARABHAI MEDAL VIKRAM SARABHAI MEDAL 2026 ANNAPURNI SUBRAMANIAM അന്നപൂർണി സുബ്രഹ്മണ്യം
Annapurni Subramaniam is only the fourth Indian to receive the COSPAR Vikram Sarabhai Medal (Special Arrangement)

അടുത്ത തലമുറ ദൂരദർശിനികളും പുതിയ ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങളും വരുന്നതോടെ ആഗോള ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിലും ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രത്തിലും ഇന്ത്യയുടെ പങ്ക് എത്രത്തോളം വലുതാകും?

240 വർഷത്തിലേറെയായി നിരീക്ഷണശാലകൾ (observatories) സ്ഥാപിച്ച് നടത്തിപ്പോന്ന ചരിത്രം ഇന്ത്യയ്‌ക്കുണ്ട്. ജ്യോതിശാസ്ത്ര മേഖലയിലെ അന്താരാഷ്ട്ര പദ്ധതികളായ TMT, SKA, LIGO എന്നിവയിൽ ഇന്ത്യ പ്രധാന പങ്കാളികളാണ്. ഇന്ത്യയിൽ പ്രഗത്ഭരായവർക്കും യാതൊരു കുറവുമില്ല. അതിനാൽ അടുത്ത പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ നിരീക്ഷണശാലകൾക്ക് പൂർണ്ണമായി പ്രവർത്തിക്കാനായാൽ ജ്യോതിശാസ്ത്ര രംഗത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഇന്ത്യ മുൻപന്തിയിൽ എത്തും. വരാനിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങൾ പ്രധാനമായും ഗ്രഹ പര്യവേഷണത്തിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. അടുത്ത ദശകത്തിൽ, ഇന്ത്യയിൽ ഈ മേഖലയിൽ ഗണ്യമായ പുരോഗതി ഉണ്ടാകും.


ഭൂമിയിലെ അത്യാധുനിക നിരീക്ഷണശാലകൾ മുതൽ ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങൾ വരെ യുള്ള അടുത്ത തലമുറ ജ്യോതിശാസ്ത്ര സൗകര്യങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യ വലിയ രീതിയിൽ പണം മുടക്കുന്നുണ്ട്. വരുന്ന പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ രംഗത്ത് ആഗോള നേതാവായി വളർന്നുവരുന്നതിന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് എന്തെല്ലാം കഴിവുകളും സൗകര്യങ്ങളും സ്വന്തമായി വേണം? എത് തരം കാര്യങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ മുൻഗണന നൽകേണ്ടത്?

കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായി ബഹിരാകാശ ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിലും ദൂരദർശിനികളുടെ ഭാഗങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിലും ഇന്ത്യ നിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിരവധി ഇന്ത്യൻ സ്ഥാപനങ്ങളും വ്യവസായങ്ങളും ഈ വളർച്ചയുടെ ഭാഗമാണ്. ടെലിസ്കോപ്പ് ഒപ്റ്റിക്‌സിലും ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റേഷനിലും ഇന്ത്യയുടെ കഴിവിനും ശേഷിക്കും അംഗീകാരം ലഭിച്ച് കഴിഞ്ഞു. വരും വർഷങ്ങളിൽ ഈ രംഗത്ത് ആഗോള നേതാവായി മാറാൻ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് കഴിയും. മിറർ സെഗ്മെന്‍റ് സപ്പോർട്ട്, കൺട്രോൾ സിസ്റ്റങ്ങൾ, അനുബന്ധ ഒപ്റ്റോ-മെക്കാനിക്കൽ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ എന്നിവയിലും ഇന്ത്യക്ക് വ്യാവസായിക ശേഷിയുണ്ട്. SKA ദ്ധതിയിലെ പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെയും LIGO കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും, വരും ദശകങ്ങളിൽ ജ്യോതിശാസ്ത്ര രംഗത്ത് ഇന്ത്യ ഒരു ആഗോള നേതാവായി മാറും.

വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിലെ ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തെയും ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രത്തെയും ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനാവും?

ഇന്ത്യൻ ജ്യോതിശാസ്ത്ര രംഗം നിലവിൽ വളരെ ശക്തമാണ്. അടുത്ത ഇരുപത് വർഷത്തെ രാജ്യത്തിന്‍റെ ഭാവി വളരെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണ്. ജ്യോതിശാസ്ത്ര രംഗത്തും ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്ര രംഗത്തും ലോകത്തെ നയിക്കാൻ രാജ്യത്തിന്‍റെ ശേഷി പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. ഒപ്പം നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര നയതന്ത്രവും ഉപയോഗിച്ച് മറ്റ് വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിലെ ശാസ്ത്ര ശേഷി വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഇന്ത്യ മുൻകൈ എടുക്കുകയും വേണം.

COSPAR VIKRAM SARABHAI MEDAL VIKRAM SARABHAI MEDAL 2026 ANNAPURNI SUBRAMANIAM അന്നപൂർണി സുബ്രഹ്മണ്യം
Astrophysicist Professor Annapurni Subramaniam being awarded the 'COSPAR Vikram Sarabhai Medal for 2026' in Florence, Italy (Special Arrangement)
COSPAR വിക്രം സാരാഭായ് മെഡൽ ജേതാവ് എന്ന അംഗീകാരം താങ്കളുടെ വ്യക്തിപരവും ഔദ്യോഗികവുമായ ജീവിതത്തിൽ എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്? ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ പരിപാടിയുടെ അടിത്തറ പാകിയ ഡോ. വിക്രം സാരാഭായിയുടെ പേരാണല്ലോ ഈ അവാർഡിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഏതൊക്കെ വശങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമാകുന്നത്? ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിലും ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രത്തിലും ഭാവി കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യുവ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കും ഗവേഷകർക്കും താങ്കൾക്ക് എന്ത് സന്ദേശമാണ് നൽകാനുള്ളത്?

എനിക്ക് ലഭിച്ച ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരമായി ഞാൻ ഈ പുരസ്‌കാരത്തെ കാണുന്നു. ജ്യോതിശാസ്ത്ര രംഗത്ത് എന്‍റെ പേര് ദേശീയ തലത്തിൽ നിന്ന് ആഗോള തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ഇത് സഹായിച്ചു. ബഹിരാകാശ അധിഷ്ഠിത ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിനുള്ള എന്‍റെ സംഭാവനകൾക്കുള്ള അംഗീകാരം കൂടിയാണിത്. വിക്രം സാരാഭായിയുടെ സംഭാവനകൾ സമാനതകളില്ലാത്തതാണ്. നിരവധി മേഖലകളിൽ അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവനകൾ എന്നെ എപ്പോഴും പ്രചോദിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ അവാർഡ് ഒരു മികച്ച ഗവേഷകൻ എന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയുടെ ഇന്നത്തെ ബഹിരാകാശ ജ്യോതിശാസ്ത്ര രംഗം രൂപപ്പെടുത്താൻ സഹായിച്ച ഒരാൾ എന്ന നിലയിലും എന്‍റെ സ്ഥാനം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നു.

വഴിയിലുണ്ടായ തടസ്സങ്ങളിൽ കാൽ പതറാതെ മുന്നോട്ട് പോയതിന്‍റെയും എന്‍റെ ഇഷ്‌ട്ടങ്ങളെ പിന്തുടർന്നതിന്‍റെയും ഫലമാണ് ഈ അംഗീകാരം. വരും തലമുറയ്ക്ക് അവരുടെ സ്വപ്‌നങ്ങൾ കാണാനും, ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും ഇത് പ്രചോദനമാകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

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COSPAR VIKRAM SARABHAI MEDAL
VIKRAM SARABHAI MEDAL 2026
ANNAPURNI SUBRAMANIAM
അന്നപൂർണി സുബ്രഹ്മണ്യം
ANNAPURNI SUBRAMANIAM INTERVIEW

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