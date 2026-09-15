മൊബൈൽ ഫോൺ ആഡംബരമല്ല, അവശ്യവസ്തു; ജിഎസ്ടി 5 ശതമാനമായി കുറയ്ക്കണമെന്ന് നിർമ്മാതാക്കളുടെ സംഘടന
മൊബൈൽ ഫോണുകളെ ആഡംബര വസ്തുക്കളായി കാണാതെ, അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളായി കണക്കാക്കി നികുതി ഇളവ് നൽകണമെന്നാണ് ICEA ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ജിഎസ്ടി 18 ശതമാനത്തിൽ നിന്നും 5 ശതമാനമായി കുറയ്ക്കാനാണ് അഭ്യർത്ഥിച്ചത്.
Published : September 15, 2026 at 8:21 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെയും അവയുടെ ഘടകങ്ങളുടെയും ജിഎസ്ടി 18 ശതമാനത്തിൽ നിന്നും 5 ശതമാനമായി കുറയ്ക്കാൻ സർക്കാരിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ മൊബൈൽ നിർമ്മാതാക്കളുടെ സംഘടനയായ ഐ.സി.ഇ.എ (ICEA). മൊബൈൽ ഫോണുകളെ ആഡംബര വസ്തുക്കളായി കാണാതെ, അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളായി കണക്കാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ചരക്ക് സേവന നികുതിയിൽ ഇളവ് വരുത്താൻ ICEA ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ആപ്പിൾ, ഷവോമി, ഓപ്പോ, വിവോ, ലാവ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ കമ്പനികളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സംഘടനയാണിത്.
90 കോടിയിലധികം ഇന്ത്യക്കാർ വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, ബാങ്കിങ്, സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി മൊബൈൽ ഫോണുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ മൊബൈൽ ഫോണുകൾക്കുള്ള പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ നിലവിലെ നികുതി നിരക്ക് വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് സംഘടന ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ പുരോഗതിയുടെ ഭാഗമായി ഡാറ്റാ സെന്ററുകളിലെ മെമ്മറി ആവശ്യകതയിലുണ്ടായ വർധനവ് സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിലെ DRAM, NAND എന്നീ ഘടകങ്ങളുടെ ക്ഷാമത്തിന് കാരണമായി. ഇത് 2025 സെപ്റ്റംബർ മുതൽ സ്മാർട്ട്ഫോണുകളുടെ വില ഏകദേശം നാല് മടങ്ങ് വർധിക്കുന്നതിന് കാരണമായി. ഇത് സ്മാർട്ട്ഫോൺ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരെ വലിയ തോതിൽ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ജിഎസ്ടി 18 ശതമാനത്തിൽ നിന്നും 5 ശതമാനമായി കുറയ്ച്ചാൽ ഇത് ഉപയോക്താക്കൾക്കും സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കൾക്കും ഒരുപോലെ ഗുണം ചെയ്യും.
മൊബൈൽ ഫോൺ ആഡംബര വസ്തുവോ?
ദൈനം ദിന ജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഉപകരണമായി മാറിയെന്നതിനാൽ ആഡംബര വസ്തുക്കളുടെ വിഭാഗത്തിൽ മൊബൈൽ ഫോണുകളെ കണക്കാക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് ICEA ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. മറിച്ച് അത്യാവശ്യമായ ഡിജിറ്റൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യമാണെന്ന് ICEA ചെയർമാൻ പങ്കജ് മൊഹിന്ദ്രൂ പറഞ്ഞു. അതിനാൽ, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ GST പരിഷ്കരണ അജണ്ടയ്ക്കും 500 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് നിർമ്മാണ മേഖല കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്ന വിശാലമായ ലക്ഷ്യത്തിനും അനുസൃതമായി വേണം ഇവയ്ക്ക് നികുതി ചുമത്താനെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നികുതി ഇളവുകളിൽ സ്മാർട്ടുകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തണം
സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രസംഗത്തിൽ നികുതി നിരക്കുകൾ കുറയ്ക്കുമെന്നും ദൈനംദിന ഉപയോഗത്തിനുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ മേലുള്ള നികുതി ഭാരം കുറയ്ക്കുന്ന GST പരിഷ്കരണങ്ങൾ നടപ്പാക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ICEA ആവശ്യമുന്നയിച്ചത്. ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിൽ മൊബൈൽ ഫോണുകൾക്കുള്ള അനിവാര്യത കണക്കിലെടുത്ത്, ഈ നികുതി ഇളവുകളിൽ അവയെയും ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ICEA ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യയെന്ന രാജ്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് പങ്കാളികളാകണമെങ്കിൽ ആവശ്യമായ ഉപകരണമാണ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ. താങ്ങാനാവാത്ത വിലയിലാണ് ഇത് ലഭ്യമാകുന്നതെങ്കിൽ, ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കെത്താൻ വലിയൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കഴിയില്ലെന്ന് മൊഹിന്ദ്രൂ പറഞ്ഞു.
5 ശതമാനം GST നിരക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ ഫോണുകൾ കൂടുതൽ താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിൽ ലഭ്യമാക്കാനും, ഡിജിറ്റൽ ലഭ്യതയിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നീക്കത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാനും, ആവശ്യം വർധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
വളരുന്ന വ്യവസായവും ചുരുങ്ങുന്ന ആഭ്യന്തര വിപണിയും
'മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ' പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ ഇന്ത്യയുടെ മൊബൈൽ നിർമ്മാണ വ്യവസായം അതിവേഗം വളരുകയാണ്. 2014-15 വർഷത്തിൽ വാർഷിക ഉൽപ്പാദനം ഏകദേശം 18,900 കോടി രൂപയായിരുന്നു. ഇത് 2024-25 വർഷത്തിൽ 5,45,000 കോടി രൂപയായി വർധിച്ചു. അതേസമയം കയറ്റുമതി 2,00,000 കോടി രൂപ കടന്നു. ഈ വളർച്ച ഇന്ത്യയെ ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ മൊബൈൽ ഫോൺ നിർമ്മാതാവാക്കി മാറ്റി.
കയറ്റുമതി രംഗത്ത് വൻവളർച്ച കൈവരിക്കാൻ ഇത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഉത്തേജനമേകിയെങ്കിലും ആഭ്യന്തര വിൽപ്പന നേരെ വിപരീത ദിശയിലാണ് നീങ്ങുന്നത്. 020-ൽ ഫോണുകൾക്കുള്ള ജിഎസ്ടി 18 ശതമാനമായി ഉയർത്തിയതോടെ ഇന്ത്യയിലെ വാർഷിക വിൽപ്പന ഏകദേശം 300 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്ന് 220 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റുകളായി കുറഞ്ഞു. ജിഎസ്ടി വർധനവ് ഫോണുകൾ വാങ്ങാനുള്ള ജനങ്ങളുടെ ശേഷിയെ ബാധിച്ചു. പലരും ഫോണുകൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ മടിച്ചു. ഇത് വിൽപ്പനയെ ബാധിച്ചതായും ICEA ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കപ്പെടുന്ന ഫോണുകളിൽ 99.5 ശതമാനവും ഇപ്പോൾ ആഭ്യന്തരമായി നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നവയാണ്. അതിനാൽ, പ്രാദേശിക ആവശ്യം വർധിപ്പിക്കുന്നത് നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് നേരിട്ട് പ്രയോജനം ചെയ്യുമെന്നും, പ്രാദേശിക മൂല്യവർദ്ധനവ് ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും, ആഗോള വിപണിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്നും സംഘടന വാദിക്കുന്നു.
സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്ക് നികുതി നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ചതെങ്ങനെ?
2017-ൽ ആദ്യമായി ജിഎസ്ടി നടപ്പിലാക്കിയപ്പോൾ പെട്ടെന്നുള്ള വിലക്കയറ്റം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി ജിഎസ്ടിക്ക് മുമ്പ് ഫോണുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ആകെ നികുതി ഭാരത്തിന് തുല്യമായ നിരക്കുകൾ നിശ്ചയിക്കാനാണ് സർക്കാരിന്റെ 'ഫിറ്റ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി' ലക്ഷ്യമിട്ടത്. അന്ന് ഫോണുകൾക്ക് മേൽ ചുമത്തിയിരുന്ന എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയും മൂല്യവർദ്ധിത നികുതിയും (വാറ്റ്)ചേർന്നുള്ള നിരക്ക് ശരാശരി 6 ശതമാനത്തോളമായിരുന്നു. ഇത് 5 ശതമാനം വരുന്ന ജിഎസ്ടി സ്ലാബുമായി ഏറെക്കുറെ പൊരുത്തപ്പെടുന്നതായിരുന്നു.
എന്നിരുന്നാലും, ഒരു താൽക്കാലിക ഒത്തുതീർപ്പ് എന്ന നിലയിൽ ഫോണുകളെ ആദ്യം 12 ശതമാനം നികുതി സ്ലാബിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. പിന്നീട് 2020-ൽ ഈ നിരക്ക് 18 ശതമാനമായി ഉയർത്തി. ഇത് നേരത്തെ നടപ്പാക്കി വന്ന രീതിയിൽ നിന്നുള്ള വ്യതിചലനമാണെന്നും ഫോണുകൾ സാധാരണക്കാർക്ക് താങ്ങാനാവുന്നതിലും അപ്പുറത്തായെന്നും ICEA അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ജിഎസ്ടി വരുന്നതിന് മുമ്പ്, മിക്ക ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഫോണുകളെ അവശ്യവസ്തുക്കളായി കണക്കാക്കി അവയുടെ മേലുള്ള വാറ്റ് (VAT) 5 ശതമാനമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
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