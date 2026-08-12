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ഇന്ധനമില്ല, വൈദ്യുതിയും വേണ്ട; കാർഷിക മേഖലയെ ഞെട്ടിച്ച് ശ്രീനിവാസിൻ്റെ 'ഹൈഡ്രോ ലിഫ്റ്റ്'

രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 26 മികച്ച ഗ്രാമീണ നൂതന സംരംഭകരെ അടുത്തിടെ രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. ഈ അഭിമാനകരമായ പട്ടികയിൽ ഇടംനേടാൻ ശ്രീനിവാസിനും കഴിഞ്ഞു.

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ഹൈഡ്രോലിഫ്റ്റ് ഇന്നൊവേഷൻ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 12, 2026 at 12:51 PM IST

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കാക്കിനാഡ: കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് വെള്ളമെത്തിക്കാൻ ഇനി വൈദ്യുതിയും ഡീസലും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമോ? കർഷകരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയായ ജലസേചനത്തിന് യാതൊരു ഇന്ധനച്ചെലവുമില്ലാത്ത പുതിയൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഒരു സാധാരണ കർഷകൻ. വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക ഒഴുക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ അത്ഭുത യന്ത്രം ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കാക്കിനാഡ ജില്ലയിലുള്ള പെദപൂഡി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള പമ്പന ശ്രീനിവാസ് എന്ന കർഷകനാണ് ഈ വേറിട്ട കണ്ടുപിടിത്തത്തിന് പിന്നിൽ. സാധാരണയായി കനാലുകളിൽ നിന്നും അരുവികളിൽ നിന്നും ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കാൻ മോട്ടോറുകൾ അനിവാര്യമാണ്. ഇവ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ വൈദ്യുതിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡീസൽ, പെട്രോൾ തുടങ്ങിയ ഇന്ധനങ്ങളോ ആവശ്യമാണ്.

എന്നാൽ, ഈ പരമ്പരാഗത ഊർജ സ്രോതസ്സുകളെയൊന്നും ആശ്രയിക്കാതെ വെള്ളം മുകളിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഹൈഡ്രോ ലിഫ്റ്റാണ് ശ്രീനിവാസ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഐടിഐ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം വർഷങ്ങളായി കൃഷിയിൽ സജീവമായിരുന്ന അദ്ദേഹം തൻ്റെ അനുഭവസമ്പത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ യന്ത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യ മാതൃക തയ്യാറാക്കിയത്.

സാങ്കേതികവിദ്യയും പ്രവർത്തനവും
തുടർന്ന് തൻ്റെ ആശയവുമായി അദ്ദേഹം കെഎൽ സർവകലാശാലയെ സമീപിച്ചു. സർവകലാശാലയുടെയും അടൽ ഇന്നൊവേഷൻ മിഷൻ്റെയും സഹകരണത്തോടെ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക സഹായം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു. ഇതിനൊപ്പം സ്വന്തം കൈയിൽ നിന്നുള്ള തുക കൂടി ചേർത്താണ് വെറ്റ്‌ലപാലെമിലെ ഒരു സ്ലൂയിസിൽ അദ്ദേഹം ഹൈഡ്രോ ലിഫ്റ്റിൻ്റെ പരീക്ഷണം നടത്തിയത്. സ്ലൂയിസിൽ നിന്ന് വെള്ളം അതിവേഗം താഴേക്ക് പതിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് രണ്ട് ഇരുമ്പ് ടർബൈനുകൾ സ്ഥാപിച്ചാണ് യന്ത്രം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്.

കുത്തിയൊഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ ടർബൈനുകൾ അതിവേഗം കറങ്ങുകയും, ഇതുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് പമ്പുകൾ പ്രവർത്തിച്ച് 10 മീറ്റർ ഉയരത്തിലേക്ക് വരെ വെള്ളം എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പമ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനായി ഗിയർബോക്‌സുകളും ഇതിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദിവസം മുഴുവൻ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചാൽ ഏകദേശം 25 ലക്ഷം ലിറ്റർ വെള്ളം വരെ പമ്പ് ചെയ്യാൻ ഈ ലിഫ്റ്റ് സംവിധാനത്തിന് കഴിയും. 10 മാസത്തോളം നീണ്ട പരിശ്രമങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് ശ്രീനിവാസിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സാങ്കേതിക സംഘം ഈ പരീക്ഷണം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയത്.

രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലേക്ക് ക്ഷണം
രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 26 മികച്ച ഗ്രാമീണ നൂതന സംരംഭകരെ അടുത്തിടെ രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. ഈ അഭിമാനകരമായ പട്ടികയിൽ ഇടംനേടാൻ ശ്രീനിവാസിനും കഴിഞ്ഞു. രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവിന് മുന്നിൽ തൻ്റെ പ്രൊജക്ട് മോഡൽ അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.

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ആദിവാസി മേഖലകളിലെ അരുവികളിൽ നിന്ന് വെറുതെ ഒഴുകിപ്പോകുന്ന വെള്ളം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ യന്ത്രം വളരെ ചെലവ് കുറഞ്ഞതും മികച്ചതുമായ പരിഹാരമാണെന്ന് രാഷ്ട്രപതി പ്രശംസിച്ചു. കൂടാതെ, കേന്ദ്ര ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിങ്ങിൽ നിന്ന് മികച്ച ഗ്രാമീണ സംരംഭകനുള്ള പുരസ്കാരവും ശ്രീനിവാസ് ഏറ്റുവാങ്ങി. കാർഷിക മേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്ന ഈ കണ്ടുപിടിത്തം വരുംദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കർഷകരിലേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

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TAGGED:

PAMPANA SRINIVAS HYDRO LIFT
ANDHRA PRADESH FARMER
POWERLESS WATER PUMP INNOVATION
AWARD RASHTRAPATI BHAVAN
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