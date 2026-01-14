സാങ്കേതികവിദ്യ കൈവശമുള്ളതിനാൽ ഉപഗ്രഹം ഇനിയും നിർമിക്കാം, ആശങ്ക റോക്കറ്റ് സ്ലോട്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ: 'പിഎസ്എൽവി സി62' പരാജയത്തിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ആശങ്കയിൽ
പിഎസ്എൽവി സി62 ദൗത്യം പരാജയപ്പെട്ടതോടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് തിരിച്ചടി. സാങ്കേതികവിദ്യ കൈവശമുള്ളതിനാൽ ഉപഗ്രഹം നിർമിക്കാൻ ഇനിയും സാധിക്കുമെങ്കിലും ആശങ്ക റോക്കറ്റ് സ്ലോട്ട് നേടുന്ന കാര്യത്തിലെന്ന് ഇന്ത്യൻ ഉപഗ്രഹ സ്റ്റാർട്ടപ്പായ ധ്രുവ സ്പെയ്സ്.
ഹൈദരാബാദ്: 'അന്വേഷ' (ഇഒഎസ്-എൻ1) ഉൾപ്പെടെയുള്ള 16 ഉപഗ്രഹങ്ങളുമായി വിക്ഷേപിച്ച ഐഎസ്ആർഒയുടെ പിഎസ്എൽവി സി62 (PSLV-C62) ദൗത്യത്തിന് തിരിച്ചടി നേരിട്ടതോടെ ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായ ആഭ്യന്തര സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ആശങ്കയിൽ. കഴിഞ്ഞ ജനുവരി 12-നാണ് ദൗത്യം വിക്ഷേപണത്തിനിടെ പരാജയപ്പെട്ടത്. അന്വേഷയ്ക്ക് പുറമെ, സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 15 ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു.
ഉപഗ്രഹം കത്തിനശിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇത് വലിയൊരു സാമ്പത്തിക നഷ്ട്ടമാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് വരുത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹൈദരാബാദിലെ ടേക്മിടുസ്പേസ്, EON Space, സ്പെയിനിൽ നിന്നുള്ള ഓർബിറ്റൽ പാരഡൈം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ പേലോഡുകളുമായാണ് പിഎസ്എൽവി പറന്നുയർന്നത്. ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ് പിഎസ്എൽവി സി62 ദൗത്യത്തിന്റെ പരാജയം.
പിഎസ്എൽവി സി62 ദൗത്യം പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും, സാങ്കേതികവിദ്യ കൈവശമുള്ളതിനാൽ ഉപഗ്രഹം നിർമിക്കാൻ ഇനിയും സാധിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പായ ധ്രുവ സ്പെയ്സ്. അതേസമയം ആശങ്ക റോക്കറ്റ് സ്ലോട്ട് നേടുന്ന കാര്യത്തിലാണെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു.
പരാജയം മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ
മൂന്നാം ഘട്ടത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഉണ്ടായ തടസ്സങ്ങളാണ് പരാജയത്തിന് കാരണം. ജനുവരി 12ന് ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ 10:18ന് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രത്തിലെ ഒന്നാം വിക്ഷേപണ പാഡിൽ (FLP) വെച്ചായിരുന്നു വിക്ഷേപണം. വിക്ഷേപണ വാഹനത്തിന്റെ പാതയിൽ ചില വ്യതിയാനമുണ്ടായതായതോടെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വരികയായിരുന്നു. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം തവണയാണ് മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ പിഎസ്എൽവി തിരിച്ചടി നേരിട്ടത്.
സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കും തിരിച്ചടി
ധ്രുവ സ്പെയ്സിന്റെ തൈബോൾട്ട് -3 ക്യൂബ്സാറ്റ്, സിജിയുസാറ്റ് -1, ഡിഎസ്എടി -1, ലാചിത് -1, നേപ്പാളിൽ നിന്നുള്ള മുനാൽ ഉപഗ്രഹം, സംസ്കാർ സാറ്റ്, സ്പെയിനിൽ നിന്നുള്ള ഓർബിറ്റൽ പാരഡിഗത്തിന്റെ കെസ്ട്രൽ ഇനീഷ്യൽ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർ (കെഐഡി), ഇന്തോ-മൗറീഷ്യസ് സംയുക്ത ഉപഗ്രഹം, ടേക്മിടുസ്പേസിൽ നിന്നുള്ള എംഒഐ-1 ഉപഗ്രഹം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് PSLV-C62 ദൗത്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്.
പ്രതികരണവുമായി ധ്രുവ സ്പെയ്സ് സിഇഒ
ധ്രുവ സ്പെയ്സിന്റെ സിഇഒയും സഹസ്ഥാപകനുമായ സഞ്ജയ് നെക്കന്തി, വീണ്ടെടുക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതായി വ്യക്തമാക്കി. "അന്തർലീനമായി വളരെ സങ്കീർണ്ണത നിറഞ്ഞ മേഖലയാണ് ബഹിരാകാശം. ഇന്ത്യയിലെ നിരവധി സ്വകാര്യ ബഹിരാകാശ കമ്പനികൾ വലിയ തോതിൽ സുസ്ഥിരമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അത്തരം വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാനും വേഗത്തിൽ വീണ്ടെടുക്കാനും കഴിയും. ഇസ്രോയുടെ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, ധ്രുവ സ്പെയ്സ് സ്വതന്ത്രമായി പൂർണ്ണമായ സാങ്കേതിക ശേഷികൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്,' അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
TakeMe2Space കമ്പനി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത MOI-1 ഉപഗ്രഹം ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശ സൈബർ കഫേ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റാ സെന്റർ എന്ന റെക്കോർഡ് സ്ഥാപിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. 14 കിലോഗ്രാം ഭാരവും 120 വാട്ട്സ് പവർ ശേഷിയുമുള്ള ഈ ഉപഗ്രഹത്തിൽ ഒരു Nvidia GPU സജ്ജീകരിച്ചിരുന്നു. കൃത്രിമബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ബഹിരാകാശത്തെ ചിത്രങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. Eon Space Labs വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത Mira എന്ന ചെറിയ ബഹിരാകാശ ദൂരദർശിനിയും ഈ ഉപഗ്രഹത്തിൽ ഉണ്ട്.
തങ്ങളുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിയില്ലെങ്കിലും, കമ്പനികൾ ഈ സംഭവത്തെ ഒരു തിരിച്ചടിയായി മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. അവ നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ സാങ്കേതികവിദ്യ ഇപ്പോഴും കൈവശമുള്ളതിനാൽ, ഇനിയും ഇതിന് സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മറ്റൊരു റോക്കറ്റ് സ്ലോട്ട് നേടുക എന്നതാണ് പ്രധാന ആശങ്കയെന്ന് സഞ്ജയ് നെക്കന്തി പറഞ്ഞു. സ്ലോട്ട് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ കമ്പനികൾക്ക് 3-6 മാസത്തിനുള്ളിൽ അവരുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വീണ്ടും വിക്ഷേപിക്കാൻ സാധിക്കും.
"നിലവിൽ, സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് വേഗത്തിൽ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിലാണ് ശ്രദ്ധ. ഞങ്ങളുടെ ആന്തരിക കഴിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച്, ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ അടുത്ത വിക്ഷേപണങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ പദ്ധതികളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട്," ധ്രുവ സ്പേസ് സിഇഒ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
