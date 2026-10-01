ഉറക്കമില്ലാതെ ഹൈദരാബാദ്; ഐടി ഹബ്ബുകളിലേക്ക് ചേക്കേറി നഗരത്തിലെ രാത്രികാല ജീവിതം
ഒരു കാലത്ത് ഹൈദരാബാദിലെ രാത്രികാല ജീവിതം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ജൂബിലി ഹിൽസ്, ബഞ്ചാര ഹിൽസ്, നെക്ലേസ് റോഡ് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു ആളുകളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം എത്തിയിരുന്നത്
Published : October 1, 2026 at 11:44 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: പകലിൻ്റെ തിരക്കുകൾക്ക് ശേഷം നഗരം ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ യഥാർഥ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത്. അംബരചുംബികളായ കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വെളിച്ചവും കാതടപ്പിക്കുന്ന സംഗീതവും രുചികരമായ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഗന്ധവും ചേരുമ്പോൾ ഹൈദരാബാദിൻ്റെ രാത്രികൾക്ക് ഇപ്പോൾ പകലിനേക്കാൾ സൗന്ദര്യമാണ്. നഗരത്തിലെ ഐടി ഇടനാഴികൾ ഇന്ന് ഉറക്കമില്ലാത്ത ആഘോഷങ്ങളുടെ പുതിയ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു.
ഒരു കാലത്ത് ഹൈദരാബാദിലെ രാത്രികാല ജീവിതം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ജൂബിലി ഹിൽസ്, ബഞ്ചാര ഹിൽസ്, നെക്ലേസ് റോഡ് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു ആളുകളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം എത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് ആ സ്ഥാനം നഗരത്തിലെ ഐടി ഹബ്ബുകൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഹൈടെക് സിറ്റി, കൊണ്ടാപ്പൂർ, നാനക്റാംഗുഡ, കോക്കാപ്പേട്ട്, ഖാജാഗുഡ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങൾ ഇന്ന് യുവാക്കളെ ആകർഷിക്കുന്ന പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളാണ്.
കാതടപ്പിക്കുന്ന സംഗീതവും നാവിലൂറുന്ന എരിവുള്ള ഭക്ഷണവും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന വെളിച്ചവും നൃത്തം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന പാട്ടുകളുമായി അർധരാത്രിയിലെ ആവേശം ശരിക്കും പകരുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഓരോ ദിവസവും. ആകാശത്തെ തൊട്ടുനിൽക്കുന്ന കണ്ണാടിക്കെട്ടിടങ്ങളിൽ തട്ടി പ്രതിഫലിക്കുന്ന പ്രകാശകിരണങ്ങൾ താഴെയുള്ള തെരുവുകളെ ചുംബിക്കുമ്പോൾ, മെഴുകുതിരി വെളിച്ചത്തിലുള്ള പാർട്ടികൾ നടക്കുന്ന വേദികൾ പോലെയാണ് റോഡുകൾ തിളങ്ങുന്നത്. ചീറിപ്പായുന്ന ബൈക്കുകളും സ്വാദിഷ്ടമായ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഗന്ധവും യുവാക്കളുടെ ഊർജവും ചേരുമ്പോൾ തികച്ചും പുതിയൊരു ലോകത്തേക്ക് എത്തിയ പ്രതീതിയാണ് സന്ദർശകർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്.
ആഘോഷങ്ങളുടെ പുതിയ ലോകം
ജന്മദിനങ്ങൾ, ജോലിയിലെ സ്ഥാനക്കയറ്റം, ബാച്ചിലർ പാർട്ടികൾ, രാത്രി വൈകിയുള്ള അത്താഴം തുടങ്ങി എന്തിനും ഏതിനും ഈ പ്രദേശങ്ങൾ ഇന്ന് വേദിയാകുന്നു. ജോലിയിലെ കടുത്ത സമ്മർദങ്ങൾക്ക് ശേഷം വലിയ ഓഫിസ് കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഐടി ജീവനക്കാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങൾ നൽകുന്നതെന്ന് മൈൻഡ്സ്പേസിലെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനി ജീവനക്കാരനായ രവികുമാർ പറയുന്നു.
അശോക്നഗറിൽ മത്സരപ്പരീക്ഷകൾക്കായി തയാറെടുക്കുന്ന യുവാക്കളും മാനസിക സമ്മർദം കുറയ്ക്കാനും മനസ്സിന് ഉന്മേഷം നൽകാനും ഇടയ്ക്കിടെ ഇവിടെ എത്താറുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വലിയ മാളുകളും റൂഫ്ടോപ്പ് റെസ്റ്റോറൻ്റുകളും കോർപറേറ്റ് ലോഞ്ചുകളുമുള്ള ഹൈടെക് സിറ്റി രാത്രിയിൽ വളരെ സജീവവും തിരക്കേറിയതുമായ അന്തരീക്ഷമാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഹൈടെക് സിറ്റിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന കൊണ്ടാപ്പൂരും രാത്രികളിൽ സജീവമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വാരാന്ത്യങ്ങളിൽ പബ്ബുകളിലും കഫേകളിലും എത്തുന്ന സന്ദർശകരെക്കൊണ്ട് ഇവിടം നിറഞ്ഞിരിക്കും.
കോർപറേറ്റ് ജീവനക്കാരുടെ പ്രിയ ഇടം
നാനക്റാംഗുഡയും ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റും അവിടുത്തെ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ക്ലബ്ബുകൾക്ക് പേരുകേട്ടതാണ്. വിശാലമായ സൗകര്യങ്ങളും ആകർഷകമായ അലങ്കാരങ്ങളുമുള്ള പ്രീമിയം പബ്ബുകളും റെസ്റ്റോറൻ്റുകളും സന്ദർശകരെ വലിയ തോതിൽ ആകർഷിക്കുന്നു. ഔട്ടർ റിങ് റോഡിൻ്റെയും ഐടി കെട്ടിടങ്ങളുടെയും മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന കോക്കാപ്പേട്ട്, തത്സമയ സംഗീത പരിപാടികളുടെ പുതിയ വേദിയായി അതിവേഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, ഗൂഗിൾ, ആമസോൺ തുടങ്ങിയ വൻകിട കോർപറേറ്റ് കമ്പനികളിലെ ജീവനക്കാർ ജോലിക്ക് ശേഷം വിശ്രമിക്കാനായി ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ എത്താറുണ്ട്.
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രാത്രി ഷിഫ്റ്റുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരും ഇടവേളകളിൽ ഓഫിസുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ഇവിടെ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു. പ്രൊജക്റ്റുകളുടെ ഭാഗമായി നഗരത്തിലെത്തുന്ന വിദേശ പ്രൊഫഷണലുകളുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ഇടമാണിത്. അതിനാൽ തന്നെ ഇവിടുത്തെ കഫേകൾക്ക് വലിയ ആവശ്യക്കാരാണുള്ളത്. ചായക്കടകളിലും ടിഫിൻ വണ്ടികൾക്ക് മുന്നിലും വലിയ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. രാത്രി 12നും പുലർച്ചെ രണ്ടിനും ഇടയിൽ ഇവിടെ എത്തിയാൽ ഒരു കോഫി ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പോലും കഴിയാത്തത്ര തിരക്കായിരിക്കും.
ദുർഗം ചെരുവ് കേബിൾ പാലത്തിലെ തിരക്ക്
ദുർഗം ചെരുവ് കേബിൾ പാലത്തിലും വലിയ ജനത്തിരക്കാണ് രാത്രികാലങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. പാലത്തിലെ നടപ്പാതയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ തടാകത്തിൻ്റെയും ഐടി കെട്ടിടങ്ങളുടെയും മനോഹരമായ വെളിച്ചം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. ഇവിടെ ആഘോഷങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ പൊലീസ് കർശന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും പിഴ ഈടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആളുകളുടെ ഒഴുക്കിനോ ആഘോഷങ്ങൾക്കോ യാതൊരു കുറവുമില്ല.
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