റെയിൽവേ സ്‌റ്റേഷനിൽ ഇനി റോബോട്ട് നിർദേശം നൽകും; എഎസ്‌സി അർജുൻ്റെ സവിശേഷതകൾ അറിയാം

ധാരാളം സവിശേഷതകളോടെയാണ് ഈ റോബോട്ടിനെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിൽ ഇത്തരമൊരു റോബോട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇതാദ്യം.

Humanoid Robot Creates a Buzz at Visakhapatnam Railway Station (Eenadu)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 23, 2026 at 2:17 PM IST

അമരാവതി: ട്രെയിൻ യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്‌ക്കും സേവന വിതരണത്തിനുമുള്ള ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ. ട്രെയിനിൽ കുറ്റവാളികളെയും സംശയാസ്‌പദമായ വ്യക്തികളെയും തിരിച്ചറിയാൻ എഎസ്‌സി അർജുൻ എന്ന ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ടിക് സംവിധാനമാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ "ഹലോ, ക്ഷമിക്കണം, ദയവായി മാറിനിൽക്കൂ!" "നിങ്ങൾ കയറേണ്ട ട്രെയിൻ ഇതിനകം എത്തിയിരിക്കുന്നു. ദയവായി ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം മുന്നോട്ട് പോകൂ!" "ഹലോ, റെയിൽവേ പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെ ഒന്നാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ രണ്ട് പേർ വഴക്കിടുന്നു, ദയവായി അടിയന്തരമായി വരൂ," എന്നിങ്ങനെയുള്ള നിർദേശങ്ങളും റോബോട്ട് നൽകും. നിലവിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിശാഖപട്ടണം റെയിൽവേ സ്‌റ്റേഷനിലാണ് ഈ സംവിധാനം പ്രാവർത്തികമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും സേവനത്തിനുമായി നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ഇത് ഒരു മുന്നേറ്റമാണ്. ഡിവിഷണൽ റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്‌സ് (ആർപിഎഫ്) ആണ് റോബോട്ടിക് സംവിധാനത്തിന് പിന്നിൽ. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിൽ ഇത്തരമൊരു റോബോട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്.

ആർപിഎഫിൻ്റെ ആധുനികവൽക്കരണത്തിൻ്റെയും ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ്റെയും ഭാഗമായി വിവിധ റെയിൽവേ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഈ ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ട് സഹായിക്കും. റെയിൽവേ സ്‌റ്റേഷനിൽ സംശയാസ്‌പദമായ വ്യക്തികളുടെയും കുറ്റവാളികളുടെയും ചലനം ഇത് നിരീക്ഷിക്കുകയും ഫോട്ടോകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ പൊലീസിന് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

റെയിൽവേ സ്‌റ്റേഷനിൽ യാത്രക്കാർ സ്വീകരിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകളെക്കുറിച്ചും ഇത് അറിയിപ്പുകളിലൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഈസ്‌റ്റ് കോസ്‌റ്റ് ആർപിഎഫ് ഐജിപി അലോക് ബോറയും വാൾട്ടെയർ ഡിആർഎം ലളിത് ബോറയും ഈ റോബോട്ടിൻ്റെ സേവനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു.

സംവിധാനത്തിന് പിന്നിൽ ഒരു വർഷത്തെ അദ്ധ്വാനം

റെയിൽവേ പൊലീസാണ് ഈ ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ടിന് 'എഎസ്‌സി അർജുൻ' എന്ന് പേരിട്ടത്. കോവിഡ്-19 വ്യാപകമായിരുന്ന സമയത്ത് ശരീര താപനില കണ്ടെത്താൻ ഒരു തെർമൽ ഉപകരണം കണ്ടുപിടിച്ച അർജുൻ എന്ന വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് ഇതിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു വർഷത്തെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് ശേഷമാണ് നിരവധി പരിഷ്‌കാരങ്ങളും കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളും ഉപയോഗിച്ച് ഇത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. ഇരുപത് ലക്ഷം വരെ ചിലവായിട്ടുണ്ട്. ഭാവിയിൽ റോബോട്ടിനെ കൂടുതൽ നവീകരിക്കുന്നതായിരിക്കുമെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത്.

എല്ലാ റെയിൽവേ സ്‌റ്റേഷനിലും എഎസ്‌സി അർജുൻ്റെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ റെയിൽവേ പൊലീസ് പദ്ധതിയിടുന്നു. അത്യാധുനിക AI, IoT സാങ്കേതികവിദ്യയും തത്സമയ നിരീക്ഷണ ശേഷികളും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നിരവധി ജോലികൾ വേഗത്തിൽ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ആന്ധ്രയിലെ റോബോകോപ്ലർ എന്ന കമ്പനിയാണ് റോബോട്ടിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് പിന്നിൽ ഇത് പൂർണ്ണമായും തദ്ദേശീയ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലെ മുഖം തിരിച്ചറിയൽ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെ തിരിച്ചറിയൽ തുടങ്ങി നിരവധി സൂചനകൾ അധികാരികൾക്ക് ഉടൻ കൈമാറുന്നു. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളിലും നിരീക്ഷണ ക്യാമറകളുണ്ട്. ഈ സവിശേഷതകൾക്കൊണ്ട് ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.

റോബോട്ടിൻ്റെ മറ്റ് സവിശേഷതകൾ

  • എഐ ഉപയോഗിച്ച് സ്‌റ്റേഷനിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം ഇത് കണക്കാക്കുകയും ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എവിടെയെങ്കിലും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉടൻ തന്നെ ആ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ അയയ്ക്കുന്നു.
  • റോബോട്ടിന് ഹിന്ദി, തെലുങ്ക്, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിയും. ഇത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു.
  • സ്‌റ്റേഷനിൽ തീപിടിത്തം പോലെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉടനടി അറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
  • സ്‌റ്റേഷനിൽ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നവർ, സംശയിക്കപ്പെടുന്നവർ, സ്‌റ്റേഷൻ പതിവായി സന്ദർശിക്കുന്നവർ എന്നിവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ അധികാരികൾക്ക് നൽകുന്നു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

