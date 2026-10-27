എഐ തിരച്ചിലുകൾക്ക് ജെമിനൈ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക! നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പരസ്യങ്ങൾക്കായി ഗൂഗിൾ ശേഖരിച്ചേക്കാം; എങ്ങനെ തടയാം
സ്വകാര്യതാ നയത്തിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ പ്രകാരം സെർച്ചിലോ ജെമിനൈയിലോ വ്യക്തിഗതമാക്കിയ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഉപയോക്താക്കൾ മറ്റ് ഗൂഗിൾ സേവനങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് അതിന് അനുയോജ്യമായ പരസ്യങ്ങൾ കാണിക്കാൻ കമ്പനിക്ക് സാധിക്കും.
Published : October 27, 2026 at 10:57 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഉപയോക്താക്കളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ പരസ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗൂഗിളിന്റെ മുൻ നയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഒക്ടോബർ 16ന് പുതുക്കിയ സ്വകാര്യത നയം പുറത്തിറക്കിയതായും, ഇതുപ്രകാരം ജിമെയിൽ, ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസ്, ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സേവനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ വ്യക്തിഗത പരസ്യങ്ങൾ ക്രമകരിക്കുന്നതിനായി പരസ്യദാതാക്കളുമായി പങ്കിടുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.
ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ സെർച്ചോ, ജെമിനൈയോ പോലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ വ്യക്തിഗതമാക്കിയ എഐ ഫീച്ചറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ, അനുയോജ്യമായ പരസ്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതിനായി മറ്റ് ഗൂഗിൾ സേവനങ്ങളിലെ വിവരങ്ങൾ കൂടി കമ്പനി ഇനിമുതൽ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം. പുതിയ മാറ്റം എന്താണെന്നും ഇത് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാമെന്നും പരിശോധിക്കാം.
പുതുക്കിയ സ്വകാര്യത നയത്തിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ
ഗൂഗിളിന്റെ പുതുക്കിയ സ്വകാര്യതാ നയം പ്രകാരം 'സെർച്ച്', 'ജെമിനൈ ആപ്പുകൾ' തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങൾക്ക്, ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസ്, ജിമെയിൽ, ഡ്രൈവ് തുടങ്ങിയ മറ്റ് ഗൂഗിൾ സേവനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അനുമതി നൽകാം. ഇത് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തിഗതമാക്കിയ അനുഭവം നൽകുമെന്നാണ് ഗൂഗിളിന്റെ അവകാശവാദം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഉപയോക്താക്കൾ അനുമതി നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്, പരസ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങൾ അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിലാക്കുന്ന തരത്തിൽ 'സെർച്ച്' ക്രമീകരിച്ചേക്കാം. അതേസമയം ഉപയോക്താക്കൾ സ്വയം അനുമതി നൽകിയാൽ മാത്രമേ ഡ്രൈവ്, ജിമെയിൽ, ഫോട്ടോസ് എന്നിവയിലെ വിവരങ്ങൾ പരസ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഗൂഗിൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് 'ആൻഡ്രോയിഡ് അതോറിറ്റി' ആണ്.
എന്തുകൊണ്ട് പ്രാധാന്യമേറുന്നു?
ജെമിനൈയിലെ വ്യക്തിഗതമാക്കിയ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഫീച്ചറിനെ പേഴ്സണൽ ഇന്റലിജൻസ് ഫീച്ചറെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. 2026 ജനുവരിയിലാണ് ഇത് ജെമിനൈയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. ജിമെയിൽ, ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസ്, യൂട്യൂബ് തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങളെ ഇതിലൂടെ ബന്ധിപ്പിക്കാനാകും. കൂടുതൽ വ്യക്തിഗതമാക്കിയ ഉത്തരങ്ങൾ നൽകാൻ ജെമിനൈയ്ക്ക് കഴിയുമെന്നതാണ് പേഴ്സണൽ ഇന്റലിജൻസിനെ സവിശേഷമാക്കുന്നത്.
സാധാരണയായി ജിമെയിൽ, ഡ്രൈവ്, ഫോട്ടോസ് എന്നിവയിലെ വിവരങ്ങൾ പരസ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാറില്ല. എന്നാൽ ഗൂഗിളിന്റെ പുതിയ നയം അനുസരിച്ച്, പേഴ്സണൽ ഇന്റലിജൻസ് വഴി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് തങ്ങളുടെ ഫോട്ടോകളോ ഇമെയിലുകളോ എഐ മോഡുമായും മറ്റ് സെർച്ച് ടൂളുകളുമായും പങ്കിടാം. എഐയോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരങ്ങൾ നൽകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അനുയോജ്യമായ പരസ്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ചേക്കാം.
ഈ ഫീച്ചർ ബീറ്റ പരീക്ഷണത്തിലാണ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 19 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള അർഹരായ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ബീറ്റ പതിപ്പ് ലഭ്യമാക്കിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. യൂറോപ്യൻ ഇക്കണോമിക് ഏരിയ, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്, യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം, നൈജീരിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇത് ലഭ്യമല്ല.
എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം
സ്വകാര്യതാ നയത്തിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ പ്രകാരം 'സെർച്ച്' അല്ലെങ്കിൽ 'ജെമിനൈ' എന്നിവയിൽ വ്യക്തിഗതമാക്കിയ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഫീച്ചറുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഉപയോക്താക്കൾ മറ്റ് ഗൂഗിൾ സേവനങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് അതിന് അനുയോജ്യമായ പരസ്യങ്ങൾ കാണിക്കാൻ കമ്പനിക്ക് സാധിക്കും. ഉപയോക്താക്കളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ പരസ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയെ ഇത് ബാധിച്ചേക്കുമെന്നതിനാൽ തന്നെ ഇത് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാമെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഗൂഗിളിലെ വ്യക്തിഗതമാക്കിയ എഐ സേവനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ താഴെ പറയുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടരുക.
സ്റ്റെപ്പ് 1: ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് സെറ്റിങ്സ് തുറക്കുക.
സ്റ്റെപ്പ് 2: Data and privacy എന്ന ടാബിലേക്ക് പോകുക.
സ്റ്റെപ്പ് 3: പേഴ്സണലൈസേഷൻ ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ, Search Services Personalisation എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
സ്റ്റെപ്പ് 4: നിങ്ങളുടെ 'കണക്റ്റഡ് കണ്ടന്റ്' ആപ്പുകൾ (ഉദാഹരണത്തിന് Gmail, Google Photos, YouTube എന്നിവ) കണ്ടെത്തുന്നതിനായി 'Manage Personalised Recommendations' എന്നതിലേക്ക് പോകുക.
സ്റ്റെപ്പ് 5: പേഴ്സണൽ ഇന്റലിജൻസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആപ്പുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ, മൊത്തത്തിലുള്ള സെറ്റിങ്സ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി 'Google Search Personalisation' എന്നതിലേക്ക് പോകുക.
സ്റ്റെപ്പ് 6: ട്രാക്കിങ് പൂർണ്ണമായും നിർത്തിവെക്കാൻ 'Personalised Recommendations' ഓഫ് ചെയ്യുക.
സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം
ഓരോ ആപ്പും പ്രത്യേകം വിച്ഛേദിക്കുന്നത് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് തങ്ങളുടെ പങ്കിട്ട ഡാറ്റയുടെ മേൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം നൽകുന്നു. അതേസമയം, Personalised Recommendations പൂർണ്ണമായും ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും വ്യക്തിഗതമാക്കിയ എഐ സേവനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം. ഏതെങ്കിലും ആപ്പുമായി കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് അതിന്റെ പ്രയോജനങ്ങളും, നഷ്ട്ടങ്ങളും ഉപയോക്താക്കൾ പരിഗണിക്കണം.
വ്യക്തിഗതമാക്കിയ ഉത്തരങ്ങൾ ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിലും, അതിനായി നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ നൽകേണ്ടി വന്നേക്കാം. അതിനാൽ തന്നെ ആവശ്യമുള്ള സേവനങ്ങൾക്ക് മാത്രം ആപ്പുകളെ പേഴ്സണൽ ഇന്റലിജൻസുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുക. . കൂടാതെ, സേവനങ്ങളുടെ നയങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ, ഇടയ്ക്കിടെ settings പരിശോധിക്കുക. യുകെയിലുള്ളവർക്ക് നിലവിൽ 'Personal Intelligence' ലഭ്യമല്ലെങ്കിലും, ഗൂഗിൾ സ്വകാര്യത ക്രമീകരണങ്ങൾ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ പരിശോധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.
എഐ ടൂളുകളിൽ പരസ്യങ്ങൾ
എഐ ടൂളുകളിൽ പരസ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരേയൊരു കമ്പനി ഗൂഗിൾ മാത്രമല്ല. 2026 ജനുവരിയിൽ, യുഎസിലെ മുതിർന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്കായി (സൗജന്യ പ്ലാനുകളിലും 'ChatGPT Go' പ്ലാനുകളിലും) ഓപ്പൺഎഐയും പരസ്യങ്ങൾ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ ആഴ്ച 26 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടി പരസ്യങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിച്ചതായും, ഇതോടെ ആകെ 89 രാജ്യങ്ങളിൽ ഇവ ലഭ്യമാണെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു.
ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെ 14 രാജ്യങ്ങളും യൂറോപ്പ്, ആഫ്രിക്ക, ഏഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിലെ മറ്റ് ചില രാജ്യങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഉപയോക്താക്കളുടെ സംഭാഷണങ്ങൾ പരസ്യദാതാക്കളിൽ നിന്ന് മറച്ചുവെക്കുമെന്നും, ഉപഭോക്തൃ ഡാറ്റ വിൽക്കില്ലെന്നും ഓപ്പൺഎഐ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കൂടാതെ, പരസ്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും, അവ ചാറ്റ്ജിപിടി നൽകുന്ന ഉത്തരങ്ങളിൽ നിന്ന് വേറിട്ടുനിൽക്കുന്നവയാണെന്നും, ചാറ്റ്ബോട്ട് നൽകുന്ന മറുപടികളെ അവ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ലെന്നും കമ്പനി ഉറപ്പുനൽകുന്നു.
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