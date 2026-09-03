കറന്റ് ബില്ലോ, വാട്ടർ ബില്ലോ ഏതുമായിക്കോട്ടെ, വാട്സ്ആപ്പിലൂടെ പണമടയ്ക്കാം: ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം
ഇന്ത്യയിൽ ബിൽ പേയ്മെന്റ് സേവനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് വാട്സ്ആപ്പ്. വൈദ്യുതി, വെള്ളം, ഗ്യാസ്, ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പോലുള്ള വിവിധ ബില്ലുകൾ അടയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യമാണ് പുതുതായി ഒരുക്കിയത്.
Published : September 3, 2026 at 8:21 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ചാറ്റിങിന് മാത്രമുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമായി ആരംഭിച്ച വാട്സ്ആപ്പ് വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിനുള്ളിലാണ് ജനങ്ങളുടെ മനസിൽ ഇടം നേടുന്നത്. സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്ക്കുന്നതിനായാണ് ആരംഭിച്ചതെങ്കിലും ക്രമേണ ഫോട്ടോകൾ, വീഡിയോകൾ, ഓഡിയോ, ഡോക്യുമെന്റുകൾ, ലൊക്കേഷനുകൾ, കോൺടാക്റ്റുകൾ എന്നിവ അയയ്ക്കാനും ലഭിക്കാനുമായി വാട്സ്ആപ്പ് സവിശേഷതകൾ ഓരോന്നായി ചേർത്തു.
കുറച്ച് മുൻപ് അത്തരത്തിൽ വാട്സ്ആപ്പ് ആരംഭിച്ച ഫീച്ചറാണ് വാട്ട്സ്ആപ്പ് പേയ്മെന്റ്. യുപിഐ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് പണം അയയ്ക്കാനും സ്വീകരിക്കാനും ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്ന ഫീച്ചറാണ് ഇത്. ഈ ഫീച്ചറിനെ ഒന്നുകൂടെ വിപുലീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് വാട്സ്ആപ്പിന്റെ മാതൃകമ്പനിയായ മെറ്റ ഇപ്പോൾ.
ഇന്ത്യൻ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വാട്ട്സ്ആപ്പ് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ വൈദ്യുതി, വെള്ളം, ഗ്യാസ്, ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പോലുള്ള വിവിധ ബില്ലുകൾ അടയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യമാണ് പുതുതായി ഒരുക്കിയത്.
എളുപ്പത്തിൽ ബില്ലുകൾ അടയ്ക്കാം
ഉപയോക്താക്കൾക്കായി ബില്ലുകൾ എളുപ്പത്തിൽ അടയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് വാട്സ്ആപ്പ്. ഭാരത് കണക്ട് (BBPS) എന്ന സംവിധാനം വഴിയാണ് ബിൽ പേയ്മെന്റ് സാധ്യമാവുക. വൈദ്യുതി, ഗ്യാസ്, വെള്ളം, ഫാസ്ടാഗ്, ഇൻഷുറൻസ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, ലോൺ തിരിച്ചടവ് തുടങ്ങി ദിവസേന അടയ്ക്കുന്ന ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തിലധികം (22,722) ബില്ലുകൾ ഇതിലൂടെ അടയ്ക്കാൻ കഴിയും.
"ആളുകൾക്ക് കുടുംബവുമായി സംസാരിക്കാനും, ബിസിനസ്സുകളുമായി ബന്ധപ്പെടാനും, മെട്രോ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനും, സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനും വളരെ എളുപ്പ മാർഗ്ഗമാണ് വാട്സ്ആപ്പ്. ഇതിനൊപ്പം ബില്ലുകൾ അടയ്ക്കുന്ന കാര്യവും ഇനി വളരെ എളുപ്പമാകും."മെറ്റാ ഇന്ത്യ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ അരുൺ ശ്രീനിവാസ് പറഞ്ഞതിങ്ങനെ.
മുമ്പ് ബില്ലടച്ച കമ്പനികളുടെ ലിസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് ഹോമിൽ ഒരു ടാപ്പിൽ തന്നെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് കാണാനാകും. ഒരേ കമ്പനിയിലേക്ക് തന്നെ ഒന്നിലധികം അക്കൗണ്ടുകൾ ചേർക്കാനാകും. വീട്, ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ബില്ലുകൾ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യാം. ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാം ഒരേ ടെലികോം കമ്പനിയുടെ സിം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും, എല്ലാവരുടെയും മൊബൈൽ റീച്ചാർജുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പ്രത്യേക പേജ് ഉണ്ടാകും. കൂടാതെ പതിവായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ബിൽ കാറ്റഗറികൾ മുകളിലായി ദൃശ്യമാകും. പഴയ പേയ്മെന്റുകളുടെ വിവരങ്ങളും വരാനിരിക്കുന്ന ബില്ലുകളും ഏതൊക്കെയെന്ന് കാണിക്കും.
WhatsApp is upgrading Bill Payments in India 🇮🇳— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) September 3, 2026
Bill payments aren't new on WhatsApp, but the platform is now rolling out a native in-app Bill Payments experience powered by Bharat Connect.
Users can:
→ Browse 22,722+ billers across 30 categories
→ Pay electricity, water,… pic.twitter.com/5Ugc5CXJgA
ബിൽ പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നതെങ്ങനെ?
സ്റ്റെപ്പ് 1: വാട്ട്സ്ആപ്പ് തുറന്ന് ഹോം സ്ക്രീനിന്റെ മുകളിലുള്ള റുപ്പീ ഐക്കണിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക.
സ്റ്റെപ്പ് 2: ബിൽ വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. your bill തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
സ്റ്റെപ്പ് 3: അക്കൗണ്ട് നമ്പറോ ഉപഭോക്തൃ ഐഡിയോ നൽകി സ്ഥിരീകരിക്കുക.
സ്റ്റെപ്പ് 4: വരുന്ന ബിൽ തുകയും വിശദാംശങ്ങളും പരിശോധിക്കുക.
സ്റ്റെപ്പ് 5: യുപിഐ, ഡെബിറ്റ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് പേയ്മെന്റ് പൂർത്തിയാക്കുക.
ആൻഡ്രോയിഡ്, ഐഒഎസ് (iOS) ഫോണുകളിൽ ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഈ സൗകര്യം പതുക്കെ ലഭ്യമായിത്തുടങ്ങും.
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