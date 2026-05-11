ഇനിയും ചെയ്തില്ലേ? ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടാം, വിവരങ്ങൾ ചോരുന്നതിന് മുൻപ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തോളൂ...
Published : May 11, 2026 at 12:43 PM IST
ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എൻഡ് ടു എൻഡ് എൻക്രിപ്ഷൻ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 2026 മെയ് 8 മുതൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ചാറ്റുകൾക്ക് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന സ്വകാരതയും സുരക്ഷയും പൂർണമായും നഷ്ട്ടപ്പെട്ടു. ഇനി ഇൻബോക്സിൽ വരുന്ന ചാറ്റുകൾ മെറ്റയ്ക്ക് വായിക്കാമെന്ന് മാത്രമല്ല, എളുപ്പത്തിൽ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഉപയോക്താക്കൾ പരസ്പരം അയച്ചിരുന്ന മെസേജുകൾ മെറ്റയ്ക്ക് വായിക്കാനോ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനോ സാധിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള സുരക്ഷാവലയം ആയിരുന്നു എൻഡ് ടു എൻഡ് എൻക്രിപ്ഷൻ. ഇത് പിൻവലിച്ചതോടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം മെസേജിലൂടെ അയയ്ക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ചോരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനമുള്ളവർക്ക് ഉപയോക്താക്കളുടെ മെസേജ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കുമെന്നതിനാൽ തന്നെ ഇത് സുരക്ഷയ്ക്ക് വലിയ ഭീഷണിയായിരിക്കുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
അതേസമയം സന്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനാൽ തന്നെ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ച് നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോവാൻ സാധിക്കുമെന്നതാണ് ഇതിന്റെ നല്ല വശം. എൻക്രിപ്ഷൻ പിൻവലിച്ചത്, കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങൾ, ഉപദ്രവങ്ങൾ, ഭീഷണികൾ തടയാമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.
ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്വകാര്യത ഉറപ്പുവരുത്താത്ത പക്ഷം, ഉപയോക്താക്കൾ തന്നെ സുരക്ഷാ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. പണമിടപാടുകൾ, ബാങ്ക് സംബന്ധ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ പങ്കിടാതെയിരിക്കുക എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ പോംവഴി.
ഏതൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ആപ്പിലും ലോഗിൻ ക്രെഡൻഷ്യലുകൾ ലഭിച്ചാൽ പോലും ഹാക്കർമാർക്ക് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഉപയോക്താക്കളുടെ അനുവാദം ആവശ്യമാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ലഭ്യമായ മറ്റ് തേർഡ് പാർട്ടി മെസേജ് ആപ്പുകളിലേക്ക് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഓതന്റിക്കേഷൻ മാറ്റാമെന്നതാണ് മറ്റൊരു വഴി.
തേർഡ് പാർട്ടി ഓതന്റിക്കേഷൻ ആപ്പ് തിരഞ്ഞെടുത്തോ, SMS അല്ലെങ്കിൽ WhatsApp വഴിയോ കോഡ് സ്വീകരിച്ചോ ഓതന്റിക്കേഷൻ നടത്താൻ മെറ്റ ഉപയോക്തക്കളെ അനുവദിക്കുന്നു. ഡ്യുവോ മൊബൈൽ, ഗൂഗിൾ ഓതന്റിക്കേറ്റർ പോലുള്ള തേർഡ് പാർട്ടി ഓതന്റിഫിക്കേഷൻ ആപ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനും മെറ്റ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു?
ടു ഫാക്ടർ ഓതന്റിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഓരോ തവണയും ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോഴും വ്യത്യസ്ത കോഡുകൾ ലഭിക്കുമെന്നതാണ് പ്രത്യേകത. SMS അല്ലെങ്കിൽ WhatsApp വഴി ലഭിക്കുന്ന ഓതന്റിക്കേഷൻ കോഡുകൾ നൽകിയാൽ മാത്രമേ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ. ഹാക്കർമാരുടെ കൈവശം നിങ്ങളുടെ ലോഗിൻ ഐഡിയും പാസ്വേഡും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും, ലോഗിൻ സമയത്ത് ലഭിക്കുന്ന ഒടിപി നൽകാതെ ലോഗിൻ പൂർത്തിയാക്കാനാവില്ല.
തേർഡ്-പാർട്ടി ഓതന്റിക്കേഷൻ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ടു-ഫാക്ടർ ഓതന്റിക്കേഷൻ എങ്ങനെ സജ്ജീകരിക്കാം?
- ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആപ്പ് തുറന്ന് ടു-ഫാക്ടർ ഓതന്റിക്കേഷൻ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
- സ്ക്രീനിന്റെ താഴെ-വലത് കോണിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ ചിത്രത്തിൽ ക്ലിക്കുചെയ്ത് പ്രൊഫൈൽ പേജ് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുക.
- സെറ്റ്ങിസിലേക്ക് പോകാനായി സ്ക്രീനിന്റെ മുകളിൽ വലത് കോണിലുള്ള മൂന്ന് തിരശ്ചീന വരകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.
- താഴെ കാണുന്ന അക്കൗണ്ട്സ് സെന്റർ ബട്ടണിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക.
- Password and security ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
- Two-factor authentication ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
- ടു-ഫാക്ടർ ഓതന്റിക്കേഷൻ സജ്ജീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
- ഓതന്റിക്കേഷൻ കോഡ് ലഭിക്കുന്നതിന് തേർഡ് പാർട്ടി ഓതന്റിക്കേഷൻ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കണോ അതോ SMS അല്ലെങ്കിൽ WhatsApp ഉപയോഗിക്കണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.
തേർഡ് പാർട്ടി ഓതന്റിക്കേഷൻ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ഓതന്റിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, Authentication app ഓപ്ഷൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത് Next ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആപ്പ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഓതന്റിക്കേഷൻ കീ ആപ്പിൽ നൽകാം. View barcode/QR code തെരഞ്ഞെടുത്ത് സ്കാൻ ചെയ്യാനും സാധിക്കും.
പകരം, നിങ്ങൾക്ക് വ്യൂ ബാർകോഡ്/ക്യുആർ കോഡ് ബട്ടണിൽ ടാപ്പ് ചെയ്ത് ഓതന്റിക്കേഷൻ ആപ്പ് വഴി അത് സ്കാൻ ചെയ്യാം. തുടർന്ന് ഓതന്റിക്കേഷൻ ആപ്പ് ഒരു ആറ് അക്ക കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ഇതോടെ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകും. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ ഇത് നൽകണം.
വാട്ട്സ്ആപ്പോ എസ്എംഎസോ ഉപയോഗിച്ച് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ടു-ഫാക്ടർ ഓതന്റിക്കേഷൻ എങ്ങനെ സജ്ജീകരിക്കാം?
അതേസമയം തേർഡ് പാർട്ടി ഓതന്റിക്കേഷൻ ആപ്പിന് പകരം SMS അല്ലെങ്കിൽ WhatsApp ഉപയോഗിച്ചാണ് എൻക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പുകൾ അതേപടി പിന്തുടർന്ന് SMS or WhatsApp എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് Next ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. തുടർന്ന് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഓതന്റിക്കേഷൻ കോഡ് ലഭിക്കേണ്ട മൊബൈൽ നമ്പർ നൽകുക. തുടർന്ന് Next ബട്ടണിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക.
ഇപ്പോൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് വഴി നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പറിലേക്ക് ആറ് അക്ക കോഡ് ലഭിക്കും. സ്ക്രീനിന് താഴെ കാണുന്ന 'Get code via SMS instead' ബട്ടണിൽ ടാപ്പ് ചെയ്താൽ SMS വഴി കോഡ് ലഭിക്കും. ആറ് അക്ക കോഡ് നൽകി Next ബട്ടണിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക. ഇതോടെ ഓതന്റിക്കേഷൻ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകും. നിങ്ങൾ ഓരോ തവണ ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വാട്ട്സ്ആപ്പിലേക്കോ SMS വഴിയോ ആറ് അക്ക കോഡ് അയയ്ക്കും. ഇത് നൽകിയാൽ മാത്രമേ ലോഗിൻ ചെയ്യാനാവൂ.
