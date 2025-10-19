ETV Bharat / technology

ആധാർ കാർഡ് കയ്യിലെടുത്തില്ലേ? വിഷമിക്കേണ്ട, മിനിറ്റുകൾക്കകം കിട്ടും! അതും വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് വഴി, ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം

ഡിജിറ്റലായി ആധാർ കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ സർക്കാർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ആധാർ കാർഡിന്‍റെ പകർപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

To download your Aadhaar card from WhatsApp, your Aadhaar number and card must be linked to your Digital Locker. (Photo credit: UIDAI)
Published : October 19, 2025

ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാന തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളില്‍ ഒന്നാണ് ആധാർ കാർഡ്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ പൂർണമായ പേര്, സ്ഥിരം വിലാസം, ജനനത്തീയതി തുടങ്ങിയവയും കയ്യടയാളം അടക്കമുള്ള ബയോമെട്രിക് വിവരങ്ങളും ആധാർ കാർഡിലുണ്ടാകും. വ്യക്തികളുടെ ആധികാരികത ഉറപ്പാക്കാൻ അത്രമേൽ പ്രാധാന്യമുള്ള രേഖ ആയതിനാലാണ് ആധാർ കാർഡിന് ഇത്രയും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതും.

ഇന്ത്യയിൽ സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കാനോ, ബാങ്കിങ് സേവനങ്ങൾക്കോ, ഇൻകം ടാക്‌സ് അടക്കാനോ, സിം കാർഡിനോ, ഗ്യാസ് കണക്ഷനോ ആധികാരികത ഉറപ്പാക്കാൻ ആധാർ കാർഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ നിർബന്ധമാണ്. എന്തിനേറെ പറയുന്നു, സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ വരെ ആധാർ കാർഡ് ആവശ്യമായി വരാറുണ്ട്. ആധാർ ഇല്ലാതെ പല സേവനങ്ങളും ലഭിച്ചെന്നു വരില്ല.

അതിനാൽ തന്നെ ആധാർ കാർഡ് എടുക്കാൻ മറന്നാൽ പലപ്പോഴും പെട്ടുപോവാറുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു സർക്കാർ ഓഫിസിലോ ബാങ്കിലോ പോയെന്നിരിക്കുക. സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആധാർ കാർഡ് ആവശ്യമായിരിക്കും. ഈ സമയം ആധാർ കാർഡ് കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ തിരികെ വരേണ്ടിവന്നേക്കാം.

ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡിജിറ്റലായി ആധാർ കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ സർക്കാർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തെ ആധാർ സംവിധാനം സുഗമമാക്കുന്നതിനും, ഡിജിറ്റലൈസാക്കുന്നതിനുമുള്ള സർക്കാരിന്‍റെ പരിശ്രമത്തിന്‍റെ ഭാഗമാണിത്. ആധാർ കാർഡ് കയ്യിലില്ലെങ്കിലും വാട്ട്‌സ്ആപ്പിലൂടെ വരെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.

യുണീക്ക് ഐഡന്‍റിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (യുഐഡിഎഐ) മുൻപ് യുഐഡിഎഐ വെബ്‌സൈറ്റ് വഴിയോ എംആധാർ ആപ്പ് വഴിയോ മാത്രമേ ആധാർ കാർഡിന്‍റെ ഡിജിറ്റൽ പകർപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നൽകിയിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പൗരന്മാർക്ക് ആധാർ കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് കൂടുതൽ സുഗമമാവുന്ന വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ഓപ്ഷനും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ വാട്ട്‌സ്ആപ്പിൽ നിന്ന് ആധാർ കാർഡ് എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് വഴി നിങ്ങളുടെ ആധാർ കാർഡിന്‍റെ ഡിജിറ്റൽ പകർപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന്, നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത മൊബൈൽ നമ്പറും, നിങ്ങളുടെ ആധാർ കാർഡുമായി ലിങ്ക് ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിജിലോക്കർ അക്കൗണ്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ നമ്പറിൽ നിന്ന് വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ആധാർ കാർഡിന്‍റെ ഡിജിറ്റൽ പകർപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.

വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ആധാർ കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്ങനെ?

ഇതിനായി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഡിജിലോക്കർ അക്കൗണ്ട് ആധാറും ലിങ്ക് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിജിലോക്കർ അക്കൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കിലോ, ഇത് ആധാറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്‌തിട്ടില്ലെങ്കിലോ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പോലെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി ചെയ്യുക.

ഡിജിലോക്കർ അക്കൗണ്ട് സൃഷ്‌ടിച്ച് ആധാറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യാം

സ്റ്റെപ്പ് 1: നിങ്ങൾക്ക് ഡിജിലോക്കർ അക്കൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ, അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാനായി ആദ്യം ഡിജിലോക്കർ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്കോ ആപ്പിലേക്കോ പോവുക.

സ്റ്റെപ്പ് 2: തുടർന്ന് ആധാർ കാർഡിലോ പാൻ കാർഡിലോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത പേര്, ജനനത്തീയതി, മൊബൈൽ നമ്പർ എന്നിവ നൽകുക.

സ്റ്റെപ്പ് 3: അതിനുശേഷം രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത നമ്പറിലേക്ക് ഒരു ഒടിപി വരും. ഒടിപി നൽകി തുടരാം.

സ്റ്റെപ്പ് 4: തുടർന്ന് പിൻ സജ്ജീകരിക്കുക. ഒരു 6 അക്ക രഹസ്യ പിൻ സൃഷ്‌ടിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ടച്ച് ഐഡി അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് ഐഡിയും സജ്ജീകരിക്കാം.

സ്റ്റെപ്പ് 5: അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ഡിജിലോക്കർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആധാർ കാർഡ് ചേർക്കുക. അതിനായി ആധാർ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് 12 അക്ക ആധാർ നമ്പർ നൽകണം.

സ്റ്റെപ്പ് 6: നിങ്ങളുടെ ആധാർ നമ്പർ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത മൊബൈൽ നമ്പറിൽ ലഭിച്ച OTP നൽകുക.

സ്റ്റെപ്പ് 7: തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് യൂസർനെയിമും പാസ്‌വേഡും നിർമിക്കാം.

ഒരു ഡിജിലോക്കർ അക്കൗണ്ട് നിർമിക്കുകയും, അതിലേക്ക് ആധാർ കാർഡ് ചേർക്കുകയും ചെയ്‌താൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത മൊബൈൽ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്ട്‌സ്‌ആപ്പിലൂടെ ആധാർ കാർഡിന്‍റെ ഡിജിറ്റൽ പകർപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനാവും.

വാട്ട്‌സ്ആപ്പിൽ നിന്ന് ആധാർ കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

സ്റ്റെപ്പ് 1: ആദ്യം നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്റ്റിലേക്ക് MyGov ഹെൽപ്പ് നമ്പറായ +91-9013151515 സേവ് ചെയ്യുക.

സ്റ്റെപ്പ് 2: തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ വാട്ട്‌സ്‌ആപ്പ് തുറന്ന് നമ്പറിന്‍റെ ചാറ്റിലേക്ക് പോയി ഹായ് എന്ന ടൈപ്പ് ചെയ്യുക.

സ്റ്റെപ്പ് 3: തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി നിരവധി രേഖകളുടെ ലിസ്റ്റ് ലഭിക്കും.

സ്റ്റെപ്പ് 4: ആ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഡിജിറ്റൽ ആധാർ ഡൗൺലോഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുക.

സ്റ്റെപ്പ് 5: അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ആധാർ നമ്പർ നൽകുക.

സ്റ്റെപ്പ് 6: ആധാർ സ്ഥിരീകരണത്തിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത മൊബൈൽ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു OTP ലഭിക്കും. അത് നൽകിയ ശേഷം നിങ്ങളുടെ ആധാർ പരിശോധിക്കപ്പെടും.

സ്റ്റെപ്പ് 7: തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ ആധാർ കാർഡിന്‍റെ ഡിജിറ്റൽ പകർപ്പ് വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ചാറ്റിൽ ഒരു പിഡിഎഫ് ആയി ദൃശ്യമാകും. അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.

ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക

  • ഈ സൗകര്യം ലഭിക്കുന്നതിന്, നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ആധാർ കാർഡുമായും ഡിജിലോക്കർ അക്കൗണ്ടുമായും ലിങ്ക് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.
  • വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് വഴി ലഭിക്കുന്ന ആധാർ കാർഡ് പൂർണ്ണമായും സുരക്ഷിതവും യുഐഡിഎഐ ഡിജിറ്റൽ ഒപ്പിട്ടതുമാണ്.
  • ഈ സേവനം 24 മണിക്കൂറും ലഭ്യമാണ്. ഇതിനായി യുഐഡിഎഐ വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുകയോ ഏതെങ്കിലും കാപ്‌ച നൽകുകയോ ചെയ്യേണ്ടതില്ല.
  • ആധാർ കാർഡിന് പുറമെ, പാൻ കാർഡ്, ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ്, വാക്‌സിനേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ, ആദായ നികുതി ഫയലിങ് തുടങ്ങിയ രേഖകളും വാട്ട്‌സ്ആപ്പിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.

