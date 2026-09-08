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ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും എഐ റെട്രോ ട്രെൻഡ്, '80s വൈബി'ൽ ജെൻസിയും: വിന്‍റേജ് ചിത്രങ്ങൾക്കായുള്ള പ്രോംപ്‌റ്റുകൾ ഇതാ...

80s വൈബിൽ സോഷ്യൽമീഡിയ. നിങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളെയും എൺപതുകളിലെ വിന്‍റേജ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് മാറ്റണ്ടേ? വെറും രണ്ട് മിനിറ്റ് മതി! ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം.

റെട്രോ സ്റ്റൈൽ പ്രോംപ്‌റ്റ് 80S STYLE AI IMAGE CHATGPT PROMPT CHATGPT 80S STYLE PHOTO PROMPT 80S LOOK AI IMAGE
How to create viral 80s retro style AI image in ChatGPT (Image credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 8, 2026 at 8:41 PM IST

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ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജുകൾ തുറന്നാൽ പഴയകാലത്തിന്‍റെ നിറങ്ങളും വേഷങ്ങളും മുഖഭാവങ്ങളുമാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ണിൽ നിറയുന്നത്. കാലം പിന്നോട്ടോടിയതുപോലെ തോന്നിക്കുന്ന ‘80s വൈബ്’ ചിത്രങ്ങളാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമാകുന്നത്. ഇന്നത്തെ ഒരു ചിത്രം നൽകിയാൽ, എൺപതുകളിലെ ഫാഷനും ഹെയർസ്റ്റൈലും ഫോട്ടോഗ്രഫി ശൈലിയുമെല്ലാം ചേർത്ത് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ താൻ എങ്ങനെയായിരുന്നുവെന്ന് സങ്കൽപ്പിച്ച് കാണിക്കുന്ന എഐ ചിത്രങ്ങളാണ് പുതിയ ട്രെൻഡ്.

അന്നത്തെ സ്റ്റുഡിയോകളിൽ പോയി എടുത്തതാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുമെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പടർന്ന റെട്രോ തരംഗത്തിന് പിന്നിൽ മറ്റാരുമല്ല, ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ് തന്നെ. ഒരു സാധാരണ സെൽഫിയോ, ഫോട്ടോയോ കൊടുത്താൽ നിമിഷ നേരങ്ങൾ കൊണ്ട് വിന്‍റേജ് സ്റ്റുഡിയോ പോർട്രെയിറ്റ് ശൈലിയിലേക്ക് മാറ്റിത്തരുമെന്നതാണ് ഇതിന്‍റെ പ്രത്യേകത. ലളിതമായ പ്രോംപ്‌റ്റിലൂടെ സാധ്യമാകുന്നുവെന്നതാണ് ഇന്‍റർനെറ്റ് ലോകം മുഴുവനും 80s വൈബിന് പിറകെ ഓടുന്നതിന് പിന്നിലെ കാരണവും.

ട്രൻഡിനെ ഇരുകയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച് ജെൻസി

വലിയ കോളറുകളുള്ള ഷർട്ടുകൾ, തിളങ്ങുന്ന ബെൽബോട്ടം വസ്ത്രങ്ങൾ, അന്നത്തെ ക്ലാസിക് ഹെയർസ്റ്റൈലുകൾ, വിന്‍റേജ് മേക്കപ്പ്, ഫിലിം ക്യാമറയുടെ ഗ്രെയിൻ എന്നിവയെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് ചിത്രങ്ങൾക്ക് എൺപതുകളിലെ സിനിമാതാരങ്ങളെ പോലെയുള്ള വിന്‍റേജ് ലുക്ക് നൽകുന്നത്. ഇന്നത്തെ ഡിജിറ്റൽ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, പഴയ ഫിലിം ക്യാമറയിൽ പകർത്തിയതുപോലുള്ള നിറവും ടെക്‌സ്‌ചറും ചിത്രങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ട്രെൻഡിന്‍റെ പ്രധാന ആകർഷണം.

റെട്രോ സ്റ്റൈൽ പ്രോംപ്‌റ്റ് 80S STYLE AI IMAGE CHATGPT PROMPT CHATGPT 80S STYLE PHOTO PROMPT 80S LOOK AI IMAGE
ഭാവന മേനോൻ (Instagram/@bhavzmenon)

എൺപതുകളിൽ താൻ എങ്ങനെയായിരുന്നെന്ന് റീ-ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാഗ്രഹിക്കുന്നവരും എൺപതുകളിൽ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ തന്‍റെ ലുക്ക് എങ്ങനെ ആയിരുന്നെന്ന് അറിയാൻ കൗതുകമുള്ള ജെൻസികളുമൊക്കെയുണ്ട് ട്രെൻഡ് പരീക്ഷിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്നതാണ് ട്രെൻഡിന് പിന്നിലെ മറ്റൊരു കൗതുകമുണർത്തുന്ന കാര്യം.

നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയും ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം

ഇൻസ്റ്റാഗ്രം തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ സ്റ്റോറികളിലും ഫോട്ടോവേഴ്‌സിന്‍റെ റീലുകളിലും റെട്രോ വൈബിലുള്ള ചിത്രങ്ങളും അതിനൊത്ത എൺപതുകളിലെ പാട്ടുകളും നിറഞ്ഞുനിൽക്കുകയാണ്. എങ്കിലും ഇത് എന്തെന്നും എങ്ങനെയാണ് നിർമിക്കുന്നതെന്നും പിടികിട്ടാത്തവരായിരിക്കും പലരും.

റെട്രോ സ്റ്റൈൽ പ്രോംപ്‌റ്റ് 80S STYLE AI IMAGE CHATGPT PROMPT CHATGPT 80S STYLE PHOTO PROMPT 80S LOOK AI IMAGE
റഹ്‌മാൻ (Instagram/@Rahman)

‘What would I look like in the 80s?’ എന്ന ചോദ്യത്തോടെയുള്ള ലളിതമായ പ്രോംപ്റ്റുകളാണ് ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചാറ്റ്ജിപിടി പോലുള്ള എഐ ടൂളുകളിൽ വ്യക്തതയുള്ള ചിത്രം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്‌ത പ്രത്യേക നിർദേശം നൽകിയാൽ, മുഖത്തിന്‍റെ സവിശേഷതകൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ചിത്രത്തെ എൺപതുകളുടെ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. ചാറ്റ്‌ജിപിടിയിൽ ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

സ്റ്റെപ്പ് 1: ചാറ്റ്‌ജിപിടി തുറക്കുക. ലോഗിൻ ചെയ്‌തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക.

സ്റ്റെപ്പ് 2: റെട്രോ ശൈലിയിലേക്ക് മാറ്റാനായി നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ മുഖം ദൃശ്യമാകുന്ന വ്യക്തതയുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ചാറ്റ്‌ജിപിടിയിലേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.

സ്റ്റെപ്പ് 3: പ്രോംപ്‌റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക.

സ്റ്റെപ്പ് 4: നിമിഷങ്ങൾക്കകം ചാറ്റ്‌ജിപിടി ചിത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകും. ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌യാം.

നിർമ്മിച്ച ചിത്രത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ്‌ജിപിടിയോട് ആവശ്യപ്പെടാം.

80s ലുക്കിനായി ഈ പ്രോംപ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യൂ...

‘What would I look like in the 80s?’ എന്ന ലളിതമായ ചോദ്യത്തിലൊതുക്കാമെങ്കിലും, എൺപതുകളിലെ വസ്‌ത്രധാരണവും, ഹെയർസ്റ്റൈലും, സ്റ്റുഡിയോ പോർട്രെയിറ്റുകളും നഷ്‌ട്ടമാകാതെ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വിശദാംശങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രോംപ്‌റ്റുകൾ നൽകാം. ഇതിനായുള്ള പ്രോംപ്‌റ്റ് ചുവടെ നൽകുന്നു.

“What would I have looked like in the 80s? Transform this photo into an authentic 1980s look while keeping my facial features and identity unchanged. Add realistic 80s fashion, hairstyle, makeup and vintage photography aesthetics.”

ഈ പ്രോംപ്‌റ്റിൽ നിങ്ങൾക്കാവശ്യമായ മാറ്റം വരുത്തിയും കൂടുതൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചേർത്തും 80s വൈബിൽ ആവശ്യാനുസരണം ചിത്രങ്ങൾ നിർമിക്കാം.

90കളിലേക്ക് ഒരു യാത്ര
90കളുടെ ഗൃഹാതുരത ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഡെനിം, ഫ്ലാനൽ, സ്വാഭാവികമായ ഹെയർസ്റ്റൈൽ, മങ്ങിയ പോളറോയ്‌ഡ് ഫിനിഷ് തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുത്തി ചിത്രം പുനഃസൃഷ്ടിക്കാം. ഇതിനായി നൽകാവുന്ന പ്രോംപ്റ്റ് ചുവടെ നൽകുന്നു.

“Recreate my photo in a 1990s aesthetic. Style me with classic 90s alternative fashion, casual denim or flannel textures, a nostalgic 90s hairstyle, and a slightly muted polaroid camera photo finish.”

1970കളിലെ ഡിസ്കോ വൈബ് മുതൽ 1950കളിലെ ക്ലാസിക് ഹോളിവുഡ് ശൈലി വരെ

എൺപതുകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല ഈ ഗൃഹാതുരതയുടെ യാത്ര. 1970കളിലെ ഡിസ്കോ കാലം മുതൽ 1990കളിലെ ഗ്രഞ്ച് കാലഘട്ടം വരെയും 1950കളിലെ ക്ലാസിക് ഹോളിവുഡ് ശൈലി വരെയും എഐയുടെ സഹായത്തോടെ പരീക്ഷിക്കാം. 70കളുടെ തിളക്കമാർന്ന ഡിസ്കോ ഫാഷൻ, 80കളുടെ നിറപ്പകിട്ടുള്ള വിന്റേജ് സ്റ്റൈൽ, 90കളുടെ ഡെനിം-ഫ്ലാനൽ ഗ്രഞ്ച് ലുക്ക്, 50കളുടെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഹോളിവുഡ് ഭംഗി ഓരോ കാലഘട്ടത്തിന്‍റെയും പ്രത്യേകതകൾക്കനുസരിച്ച് ചിത്രങ്ങളെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കാം.

റെട്രോ സ്റ്റൈൽ പ്രോംപ്‌റ്റ് 80S STYLE AI IMAGE CHATGPT PROMPT CHATGPT 80S STYLE PHOTO PROMPT 80S LOOK AI IMAGE
രമേശ് ചെന്നിത്തല (Facebook/@Ramesh Chennithala)

ട്രെൻഡിന് പിറകെ സെലിബ്രിറ്റികളും

സാധാരണക്കാർ മുതൽ സെലിബ്രിറ്റികൾ വരെ ഇപ്പോൾ പുതിയ ട്രെൻഡിന് പിറകെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മന്ത്രിമാരും നടീ-നടന്മാരുമടക്കം നിരവധി പേരാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളിൽ കാരിക്കേച്ചറുകൾ പങ്കുവയ്‌ക്കുന്നത്. ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേഷ് ചെന്നിത്തല, സിപിഐഎം നേതാവും മുൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുമായ വി ശിവൻകുട്ടി, അഭിനേത്രി ഭാവന മേനോൻ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി രാഷ്‌ട്രീയ, സിനിമാ മേഖലയിലെ പ്രമുഖർ തങ്ങളുടെ റെട്രോ സ്റ്റൈൽ ചിത്രങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവെച്ച് ട്രെൻഡിനൊപ്പം ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. നിരവധി താരങ്ങളുടെ ആരാധകരും ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾ നിർമിച്ച് പങ്കുവെയ്‌ക്കുന്നുണ്ട്.

റെട്രോ സ്റ്റൈൽ പ്രോംപ്‌റ്റ് 80S STYLE AI IMAGE CHATGPT PROMPT CHATGPT 80S STYLE PHOTO PROMPT 80S LOOK AI IMAGE
വി ശിവൻകുട്ടി (Facebook/@ V Sivankutty)

പഴയ കാലത്തിലേക്കൊരു തിരിഞ്ഞുനോട്ടം

സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്കൊപ്പം ഓർമകളെയും ഫാഷനെയും കൂട്ടിയിണക്കുന്ന ഈ പുതിയ ട്രെൻഡ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു കൗതുകമായി മാറുകയാണ്. ഒരിക്കലും ജീവിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു കാലത്തെ പോലും ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ‘അനുഭവിക്കാൻ’ കഴിയുന്നതാണ് എഐ റെട്രോ ട്രെൻഡിന്‍റെ പ്രത്യേകത. ഇന്നത്തെ മുഖത്ത് പഴയകാലത്തിന്‍റെ ഭംഗി ചേർത്തുകൊണ്ട്, സോഷ്യൽ മീഡിയ വീണ്ടും തിരിഞ്ഞുനോക്കുകയാണ് ആ പഴയ കാലത്തിലേക്ക്.

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