പൂക്കി വൈബിൽ സോഷ്യൽമീഡിയ:'കാരിക്കേച്ചർ ട്രെൻഡ്' ഇനിയും പരീക്ഷിച്ചില്ലേ? നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയും ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം; ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം!
'കാരിക്കേച്ചർ ട്രെൻഡി'ൽ സോഷ്യൽമീഡിയ. നിങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളെ കാരിക്കേച്ചർ സ്റ്റൈലിലേക്ക് മാറ്റണ്ടേ? വെറും രണ്ട് മിനിറ്റ് മതി! ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം.
Published : February 11, 2026 at 3:07 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ചാറ്റ്ജിപിടിയുടെ കാരിക്കേച്ചർ ട്രെൻഡിന് പിറകെയാണ് ഇന്റർനെറ്റ് ലോകം മുഴുവനും. പലരും ഇത്തരം കാരിക്കേച്ചറുകൾ സോഷ്യൽമീഡിയയിൽ പങ്കുവെയ്ക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്റ്റോറികളിലും വാട്സ്ആപ്പ് സ്റ്റാറ്റസിലുമൊക്കെ കാരിക്കേച്ചറുകൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് എന്തെന്നും എങ്ങനെയാണ് നിർമിക്കുന്നതെന്നും പിടികിട്ടാത്തവരായിരിക്കും പലരും.
ഫോട്ടോകളെ അതിശയോക്തി കലർന്ന, രസകരമായ കാർട്ടൂൺ സ്റ്റൈലിലേക്ക് മാറ്റാവുന്ന എഐ ടൂളാണ് ചാറ്റ്ജിപിടിയുടെ കാരിക്കേച്ചർ ട്രെൻഡ്. ഡോക്ടർമാർ, നഴ്സുകൾ, എഞ്ചിനീയർമാർ, മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ, എഴുത്തുകാർ, ഐടി ജീവനക്കാർ എന്നിങ്ങനെ പല മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ തങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാരിക്കേച്ചറുകൾ നിർമിക്കുന്നുണ്ട്. ജോലിക്കൊപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട്ടങ്ങളും ശീലങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ എന്തുവേണമെങ്കിലും പ്രോംപ്റ്റ് നൽകി ചാറ്റ്ജിപിടി നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താമെന്നതാണ് പ്രത്യേകത.
തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാരിക്കേച്ചറുകൾ
സാധാരണ ഫോട്ടോ എഡിറ്റിന് പകരം ആളുകൾ അവരുടെ യഥാർത്ഥ ഫോട്ടോകളെ അവരുടെ ജോലിയും ഇഷ്ട്ടങ്ങളും ശീലങ്ങളും വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകളുമായി കോർത്തിണക്കി രസകരമായ കാരിക്കേച്ചറുകളാക്കി മാറ്റാമെന്നതാണ് ഇതിന് പ്രിയമേറാനുള്ള കാരണം. കയ്യിൽ മൈക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പത്രപ്രവർത്തകർ മുതൽ ലാപ്ടോപ്പുകൾക്ക് മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന ടെക് പ്രൊഫഷണലുകൾ വരെ ഉണ്ട് എഐ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഈ കാരിക്കേച്ചർ കാർട്ടൂൺ ചിത്രങ്ങളിൽ.
ഓപ്പൺഎഐയുടെ ചാറ്റ്ജിപിടി അവതരിപ്പിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ വൈറൽ ട്രെൻഡ് വെറും രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സ്വന്തം ഫോട്ടോയോ, സുഹൃത്തുകളുടെ ഫോട്ടോയോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ട്ടപ്പെട്ട സിനിമാതാരങ്ങളെയോ കാരിക്കേച്ചറിലേക്ക് മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാകും നിങ്ങളും. ഇത്തരം ഇമേജുകൾ ചാറ്റ്ജിപിടിയിൽ എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കാമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
ചാറ്റ്ജിപിടിയിൽ നിങ്ങളുടെ കാരിക്കേച്ചർ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം?
കാരിക്കേച്ചറുകൾ നിർമിക്കാൻ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഡിസൈനിങ് അറിഞ്ഞിരിക്കുകയോ, എഡിറ്റിങ് സോഫ്റ്റ്വെയറോ കൈവശമുണ്ടാവുകയോ ആവശ്യമില്ല. ചാറ്റ്ജിപിടിയിൽ കാരിക്കേച്ചറുകൾ നിർമിക്കാൻ മികച്ച ക്ലാരിറ്റിയുള്ള ഒരു ഫോട്ടോയും കൃത്യമായ പ്രോംപ്റ്റും മാത്രം നൽകിയാർ മതി. എങ്ങനെ നിർമിക്കുമെന്ന് ചുവടെ നൽകുന്നു.
- ചാറ്റ്ജിപിടി തുറക്കുക. ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
- നിങ്ങളുടെ മുഖം ദൃശ്യമാകുന്ന ക്ലാരിറ്റിയുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക.
- അടുത്തതായി പ്രോംപ്റ്റ് എഴുതുക. “Create a caricature of me and my job based on everything you know about me" എന്ന പ്രോംപ്റ്റ് നൽകാം. ഇതിനുപുറമെ നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളോ, നിങ്ങളുടെ ശീലങ്ങളോ (മ്യൂസിക്, വായന), ചിത്രത്തിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്തൊക്കെ വേണമെന്നോ പ്രോംപ്റ്റിൽ നൽകാം.
- നിമിഷങ്ങൾക്കകം ചാറ്റ്ജിപിടി കാരിക്കേച്ചർ നിർമ്മിച്ച് നൽകും. ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.
- നിർമ്മിച്ച ചിത്രത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ്ജിപിടിയോടെ ആവശ്യപ്പെടാം.
എങ്ങനെ സൃഷ്ട്ടിക്കപ്പെടുന്നു?
ഒരു ഉപയോക്താവ് ചാറ്റ്ജിപിടിയിൽ ഒരു ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതിന്റെ മുഖഘടന, ഭാവങ്ങൾ, അനുപാതങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ ചാറ്റ്ജിപിടി വിശകലനം ചെയ്യും. തുടർന്ന് ഉപയോക്താവ് നൽകുന്ന ടെക്സ്റ്റ് പ്രോംപ്റ്റിനനുസരിച്ച് കാരിക്കേച്ചറിന്റെ ശൈലിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. ഇതിനുപുറമെ, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ചാറ്റ്ജിപിടി വഇ കൈ കൊണ്ട് വരച്ച പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന കാർട്ടൂണുകൾ, വർണ്ണാഭമായ ചിത്രങ്ങൾ, 3D-സ്റ്റൈൽ ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വ്യത്യസ്ത ശൈലികളിൽ ചിത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനാവും.
കാരിക്കേച്ചർ ട്രെൻഡിന് പിറകെ മന്ത്രിമാരും
മന്ത്രിമാരടക്കം നിരവധി പേരാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളിൽ കാരിക്കേച്ചറുകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ, വി ശിവൻകുട്ടി, വി എൻ വാസവൻ, റോഷി അഗസ്റ്റിൻ എന്നിവർ തങ്ങളുടെ കാരിക്കേച്ചർ ചിത്രം പങ്കുവെച്ച് ട്രെൻഡിനൊപ്പം ചേർന്നിട്ടുണ്ട്.
സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുമോ?
ചാറ്റ്ജിപിടി കാരിക്കേച്ചർ ഉപയോക്താക്കളുടെ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വ്യക്തിപരമായ കലാസൃഷ്ട്ടികൾ നിർമിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും ഇത് ഉയർത്തുന്ന സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികൾ വലുതായിരിക്കാം. ഇത്തരം എഐ ഇമേജുകൾ നിർമിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ നൽകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത ഡാറ്റകൾ ചോരാൻ സാധ്യതയേറെയാണ്. മാത്രമല്ല, വ്യക്തിഗത ഡാറ്റകൾ സംഭരിക്കാനും വിശകലനം ചെയ്യാനും ചാറ്റ്ജിപിടിക്ക് സാധിക്കും. ഭാവിയിലെ AI മോഡലുകളെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ ഈ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം.
ചാറ്റ്ജിപിടിയിൽ നേരത്തെ ട്രെൻഡിങ് ആയിരുന്ന ഇമേജ് എഡിറ്റിങ് ടൂളായ ഗിബ്ലി വഴി ഉപയോക്താക്കളുടെ വ്യക്തിഗത ചിത്രങ്ങള് ദുരുപയോഗപ്പെട്ടേക്കാമെന്നാണ് ഐടി മേഖലയിലെയും സൈബര് ലോകത്തെയും വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിരുന്നു. ഇത്തരം ഫീച്ചര് ജനങ്ങള്ക്ക് സൗജന്യമാക്കുന്നതിലൂടെ അവരുടെ ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുകയെന്നതാണ് ഗിബ്ലിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും എഐ ആർട്ടിസ്റ്റുമായ ലിബിൻ ബാഹുലേയൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് മുൻപ് പറഞ്ഞിരുന്നു.
