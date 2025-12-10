Kerala Local Body Elections2025

ട്രെയിനിലെ ഭക്ഷണം ഇഷ്‌ടമില്ലാത്തവരാണോ? ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഇക്കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക

ചില ട്രെയിനുകളിൽ ഓൺലൈനായി ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഭക്ഷണവും കൂടെ ബുക്ക് ആകുമായിരുന്നു. ഇതില്‍ ഇപ്പോള്‍ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് റെയില്‍വേ...

IRCTC no food option guide train ticket no food option how to avoid train food train food option tick issue
Representational Image (PTI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 10, 2025 at 1:30 PM IST

Choose ETV Bharat

രാജ്യത്ത് ദീർഘദൂര യാത്രകൾക്ക് പ്രധാന ആശ്രയമാണ് തീവണ്ടികള്‍. ചെലവ് കുറവായത് കൊണ്ടും സൗകര്യപ്രദമായ സംവിധാനങ്ങള്‍ ഉള്ളതുകൊണ്ടും തീവണ്ടി യാത്രയാണ് ഭൂരിഭാഗം പേരും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. യാത്ര സുഖകരമാണെങ്കിലും ട്രെയിനിലെ ശുചിത്വമില്ലായ്‌മ ഏവരെയും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നു.

ടോയ്‌ലറ്റ് മുതല്‍ ട്രെയിനില്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് വരെ വൃത്തിയില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരില്‍ വ്യാപകമായി പരാതികള്‍ ഉയരുന്നത് പതിവാണ്. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ദീര്‍ഘദൂര യാത്രയ്‌ക്ക് ഭൂരിഭാഗം പേരും ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങള്‍ കൈയ്യില്‍ കരുതുകയും ട്രെയിനിലെ ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യും.

പക്ഷേ ഈ അടുത്ത് റെയില്‍വേ കൊണ്ടുവന്ന മാറ്റം ഏവരെയും അമ്പരപ്പിച്ചിരുന്നു. ചില ട്രെയിനുകളിൽ ഓൺലൈനായി ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഭക്ഷണവും കൂടെ ബുക്ക് ആകുമായിരുന്നു. അതായത് യാത്രക്കാരന് ഭക്ഷണം ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും, ഭക്ഷണവും വേണമെന്ന ഓപ്‌ഷൻ താനെ ടിക്ക് ചെയ്‌തുവച്ച തരത്തിലായിരുന്നു.

രാജധാനി എക്‌സ്‌പ്രസ് ശതാബ്‌ദി എക്‌സ്‌പ്രസ്, വന്ദേ ഭാരത് എക്‌സ്‌പ്രസ് തുടങ്ങിയ ട്രെയിനുകളിൽ ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഭക്ഷണം തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഐആർസിടിസി ആപ്പും വെബ്‌സൈറ്റും യാത്രക്കാരെ നിർബന്ധിക്കുന്നതായി ഉപയോക്താക്കൾ ആരോപിച്ചത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്‌തതിനു ശേഷമാകും യാത്രയിൽ ഭക്ഷണവും കൂടെ ഉൾപ്പെട്ട കാര്യം പലരും അറിയുന്നത്. ഓൺലൈനായി ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്‌ത് സ്റ്റാറ്റസ് പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് ടിക്കറ്റ് ചാർജും ഇതിന് ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസിലാകുന്നത്. പിന്നീട് ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനോ ഭക്ഷണം മാത്രമായി ഒഴിവാക്കാനോ സാധിക്കുകയില്ല.

ഇത് യാത്രക്കാർക്ക് ഇഷ്‌ടാനുസരണം തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നും നിർബന്ധമായും ഭക്ഷണം കൂടെ ബുക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് യാത്രക്കാർ റെയിൽവേയിക്ക് പരാതി സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ, യാത്രക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് 'നോ ഫുഡ്' ഓപ്ഷൻ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. ബുക്കിംഗ് പേജിൽ ഇപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ലഭ്യമാണ്.

ഐആർസിടിസിയിൽ 'നോ ഫുഡ്' എങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാം

IRCTC no food option guide train ticket no food option how to avoid train food train food option tick issue
Train booking status (IRCTC)

രാജധാനി, ശതാബ്‌ദി, വന്ദേ ഭാരത് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൺബോർഡ് ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഐആർസിടിസി വെബ്‌സൈറ്റിലോ ആപ്പിലോ 'നോ ഫുഡ്' ഓപ്ഷൻ എങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം.

  • ഐആർസിടിസി വെബ്‌സൈറ്റിലോ ആപ്പിലോ നിങ്ങളുടെ ട്രെയിനിനായി തിരഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സർവീസ് തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
  • യാത്രക്കാരുടെ വിശദാംശങ്ങളുടെ (പാസഞ്ചർ ഡീറ്റെയിൽസ്) പേജിലേക്ക് പോകുക.
  • മറ്റ് മുൻഗണനകൾ അല്ലെങ്കിൽ കാറ്ററിംഗ് സർവീസ് വിഭാഗം കണ്ടെത്താൻ താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക
  • നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ കാണാൻ കഴിയും. ഭക്ഷണം വേണം, ഭക്ഷണം വേണ്ട എന്നിങ്ങനെ.
  • നിങ്ങളുടെ അന്തിമ ടിക്കറ്റ് നിരക്കിൽ നിന്ന് കാറ്ററിംഗ് ചാർജ് നീക്കം ചെയ്യാൻ 'ഭക്ഷണമില്ല' എന്ന ഓപ്ഷൻ
  • തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
  • കാറ്ററിംഗ് ഫീസ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ പണമടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആകെ നിരക്ക് പരിശോധിക്കുക.
  • ബുക്കിംഗ് പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കുക.

