നിങ്ങളറിയാതെ ഫോട്ടോകൾ എഐ ചിത്രങ്ങളാകും! മെറ്റയുടെ പുതിയ ഫീച്ചർ വലിയ വിവാദത്തിലേക്ക്, അപകടത്തെ മറികടക്കാം
അക്കൗണ്ട് ഉടമകളെ അറിയിക്കാതെ പോസ്റ്റുകളും റീലുകളും ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് എഐ ഫോട്ടോകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ അനുവദിച്ചതിന് മെറ്റയുടെ മ്യൂസ് ഇമേജിനെതിരെ സ്വകാര്യതാ വിമർശനം ഉയർന്നുവരുന്നു.
Published : July 10, 2026 at 6:38 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: മെറ്റയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫീച്ചറായ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റ്ലിജൻസ് (എഐ) ഇമേജ് ജനറേഷൻ മോഡലായ മ്യൂസ് ഇമേജ് അവതരിപ്പിച്ചിക്കുകയാണ്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും വാട്ട്സ്ആപ്പിലും നേരിട്ട് സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഫീച്ചർ ഉപഭോക്തക്കൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് പ്രോംപ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് ഒറിജിനൽ ഇമേജുകൾ നിർമ്മിക്കാനും ഫോട്ടോകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും അവസരം ഒരുക്കുന്നു.
മെറ്റ സൂപ്പർ ഇൻ്റലിജൻസ് ലാബ്സ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഈ എഐ ടൂളിന് ടെക്സ്റ്റ് പ്രോംപ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് ഒറിജിനൽ ഇമേജുകൾ സൃഷ്ടിക്കാനും നിലവിലുള്ള ഫോട്ടോകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയും. നിമിഷ നേരങ്ങൾക്കൊണ്ട് ജനപ്രീതി നേടിയെടുക്കാൻ ഈ ഫീച്ചറിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. എന്നാലും വ്യക്തികളുടെ സുരക്ഷയും സ്വകാര്യതയും സംബന്ധിച്ച ഈ ഫീച്ചറും ആശങ്കകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്.
പൊതു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടുകളിൽ (Public accounts) ലഭ്യമായ ഫോട്ടോകൾ, റീലുകൾ, പ്രൊഫൈൽ ഫോട്ടോകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് എഐ ഇമേജുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയുമെന്നതാണ് പ്രധാന ആശങ്ക. ഈ ഫോട്ടോകളുടെയും വീഡിയോകളുടെയും ഉപയോഗം ബന്ധപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ അറിയിക്കുന്നില്ല.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മെറ്റ സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ടുകളെയും (Private accounts) 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഉപയോക്താക്കളെയും സ്ഥിരസ്ഥിതിയായി ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മാർക്ക് സക്കർബർഗിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്പനികൾ എഐ സൃഷ്ടികൾക്കായി പൊതുവായി സജ്ജീകരിച്ച ഉപയോക്താക്കളുടെ ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും ഗൗരവമായി നോക്കികാണണം. ഇത്തരത്തിൽ ചിത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനും ഉപയോഗിക്കാനും മുതിർന്നവരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലും ഡിഫോൾട്ടായി സംജ്ജമാക്കിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും എടുത്തുപറയണ്ട കാര്യമാണ്.
അക്കൗണ്ടിലെ നിരവധി ക്രമീകരണങ്ങൾ (settings) മാറ്റുന്നതിലൂടെ ഇവയെല്ലാം തടയാനാകും.
ഘട്ടം 1: നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആപ്പ് തുറക്കുക.
ഘട്ടം 2: നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിലേക്ക് പോകുക.
ഘട്ടം 3: മുകളിൽ വലത് കോണിലുള്ള മൂന്ന് ഡോട്ടുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മെനു തുറക്കുക.
ഘട്ടം 4: സെറ്റിങ്സ് ആൻഡ് ആക്റ്റിവിറ്റി തുറക്കുക.
ഘട്ടം 5: താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് ഷയറിങ് ആൻഡ് റീ-യൂസ് ടാപ്പ് ചെയ്യുക.
ഘട്ടം 6: മെറ്റയിലെ എഐ സവിശേഷതകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം ഉപയോഗിക്കാൻ ആളുകളെ അനുവദിക്കുക എന്ന ഒപ്ഷൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
ഘട്ടം 7: പോസ്റ്റുകൾക്കായുള്ള ടോഗിൾ ഓഫാക്കുക.
ഘട്ടം 8: റീലുകൾക്കായുള്ള ടോഗിൾ ഓഫാക്കുക.
ഘട്ടം 9: സെറ്റിങ്സ് അടയ്ക്കുക. നിങ്ങളുടെ മാറ്റങ്ങൾ ആപ്പ് സംരക്ഷിക്കും.
ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള പരിരക്ഷ ലഭിക്കുന്നതിന്, അക്കൗണ്ട് പബ്ലിക്കിൽ നിന്ന് പ്രൈവറ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് മ്യൂസ് എഐയെ പൊതു ഉള്ളടക്കം ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയും. കാരണം ഈ സവിശേഷത 18 വയസും അതിൽ കൂടുതലുമുള്ള ഉപയോക്താക്കളുടെ പൊതു അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് മാത്രമേ ബാധകമാകൂ.
Also Read:പെട്രോൾ വേണ്ട, എഥനോളിൽ ഓടും: യമഹ FZ ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യുവൽ പതിപ്പെത്തി, വില അറിയാം