സമുദ്രാന്തര കേബിൾ ശൃംഖലകള് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു?
സമുദ്രാന്തര കേബിൾ ശൃംഖലകളിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കി ടെലികോം ഓപ്പറേറ്റർമാരും ആഗോള ടെക് ഭീമന്മാരും
Published : August 14, 2026 at 6:48 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഭൗമോപരിതല ഭ്രമണപഥങ്ങളിലെ ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി സമുദ്രാന്തര കേബിളുകൾ ഗോചരമല്ല, പക്ഷേ അവ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു.
വ്യാപാരം നടത്തുന്നതിനും ബാങ്ക് ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നതിനും പുറമെ, നമുക്ക് ഇമെയിലുകൾ ലഭിക്കുന്നതും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റുകൾ ഇടുന്നതും വാട്ട്സ്ആപ്പ് സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്ക്കുന്നതും അവയിലൂടെയാണ്.
സമുദ്രാന്തര കേബിളുകൾ ഗോചരമല്ല, പക്ഷേ ഇന്റര്നെറ്റ് യുഗത്തിൽ അവ സർവ്വവ്യാപിയാണ്
ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരി അവസാനം മുതൽ അമേരിക്ക, ഇസ്രയേൽ, ഇറാൻ എന്നിവ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേബിളുകളുടെ തന്ത്രപരമായ പ്രാധാന്യം ഉയർന്നുവന്നു.
ആഗോള എണ്ണ വിതരണ ശൃംഖലയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഹോർമുസിലെയും ചെങ്കടലിലെയും പടികൾ കടന്നുപോകുന്ന സമുദ്രാന്തര് കേബിളുകളും ദുർബലമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്.
Also Read: മികച്ച കോഡിങ് ശേഷി, മുൻ മോഡലിനേക്കാൾ കരുത്തിൽ പുതിയ എഐ മോഡൽ: 'ജെമിനൈ 3.7 ഫ്ലാഷി'നെ കുറിച്ചറിയാം
ഇറാനിയൻ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് (IRGC) തങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക ജലാശയങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന കടൽത്തീര കേബിളുകൾക്ക് ഫീസ് ചുമത്തുമെന്നും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുമെന്നും അവയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു.
പിന്നെ യുദ്ധമേഖലയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന കടൽത്തീര കേബിളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു.
യെമനിലെ ഷിയാ തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പായ ഹൂത്തികൾ ഇടിച്ച ഒരു കപ്പൽ നങ്കൂരമിട്ട് വീഴ്ത്തിയതിനാൽ കേബിളുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു, ഇത് ആശയവിനിമയത്തിന്റെ 25 ശതമാനം തടസ്സപ്പെടുത്തി.
നിര്മ്മിതബുദ്ധിയുടെ ഉയർച്ച
ആഗോള സംഘർഷങ്ങളുടെ ആവശ്യകതകൾ അവയുടെ ഉയർന്ന വോൾട്ടേജ് രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്കൊപ്പം, മെറ്റാ, ഗൂഗിൾ പോലുള്ള ആഗോള ഭീമന്മാർ സ്ഥാപിക്കുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) യുടെയും ഡാറ്റാ സെന്ററുകളുടെയും ഉയർച്ചയോടെ സമുദ്രാന്തര് കേബിളുകളുടെ ലോകം വിപ്ലവകരമായ പരിവർത്തനത്തിന് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
വലിയ ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കൂടുതൽ വെള്ളവും വൈദ്യുതിയും ആവശ്യമാണെന്ന് മാത്രമല്ല, ഡാറ്റാ സെന്ററുകള് തമ്മില് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് നവീകരിച്ച സമുദ്രാന്തര് കേബിൾ നെറ്റ്വർക്കുകൾ വഴിയും ഇന്റർ-ക്ലൗഡ് ക്ലസ്റ്റർ എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ വഴിയും അവയെ ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
സമുദ്രാന്തര് കേബിളുകളുടെ ആധുനികവൽക്കരണം നെറ്റ്വർക്കിലൂടെയുള്ള ഡാറ്റാ ട്രാൻസ്മിഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കും.
സബ് സീ കേബിൾ നെറ്റ്വർക്കുകളുടെ ഉപയോഗക്ഷമത ലാൻഡിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളെ, അതായത്, ഉൾനാടുകളിലേക്ക് ഡാറ്റ റിലേ ചെയ്യുന്ന തീരത്തെ നോഡൽ പോയിന്റുകളെ വളരെയധികം ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.
അവയുടെ അന്തർലീനമായ ശേഷി കാരണം ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾ എത്ര ശക്തമാണെങ്കിലും, ലാൻഡിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ, ലാൻഡിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾ ഇപ്പോൾ കൂടുതലും മുംബൈയിലും ചെന്നൈയിലും മാത്രമായി ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ലാൻഡിംഗ് സ്റ്റേഷൻ നെറ്റ്വർക്കുകൾ വികസിപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.
ലോകത്തിന് അടിവരയിടുന്ന സബ് സീ കേബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഇപ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപ്തിയുള്ള ഡിജിറ്റൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന വശമാണ്.
2024 നവംബറിൽ ഇന്റർനാഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ യൂണിയനും (ITU) ഇന്റർനാഷണൽ കേബിൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയും (ICPC) ചേർന്ന് രൂപീകരിച്ച 40 അംഗ ഇന്റർനാഷണൽ അഡ്വൈസറി ബോഡി ഫോർ സബ്മറൈൻ കേബിൾ റെസിലിയൻസിൽ ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ ഭാഗമാണ്.
2025-ൽ നൈജീരിയയിലെ അബുജയിലും ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ പോർച്ചുഗലിലെ പോർട്ടോയിലും ഈ സംഘടന രണ്ട് ഉച്ചകോടികൾ നടത്തി. AI യുടെ ആവിർഭാവത്തോടെ ആശയവിനിമയ സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ (എന്തിനുവേണ്ടിയാണ്) വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യയുടെ നെറ്റ്വർക്ക്
സബ്സീ കേബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വിപുലീകരണത്തിനും നവീകരണത്തിനും അതിന്റെ പരിപാലനത്തിനും രണ്ട് നിർണായക വശങ്ങളുണ്ട്.
ഒരു രാജ്യത്തിനോ കോർപ്പറേഷനോ ഇത് പ്രത്യേകമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല.
2024 ഡിസംബർ 5-ന് സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പിൽ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം, ഇന്ത്യ 17 കേബിൾ നെറ്റ്വർക്കുകൾക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുകയും 2022 അവസാനത്തോടെ 15 ലാൻഡിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവയുടെ സജീവ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് ശേഷി, ലൈറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നു, സെക്കൻഡിൽ 138.606 Tbps അല്ലെങ്കിൽ ടെറാബൈറ്റുകൾ ആണ്, ഇത് സെക്കൻഡിൽ ഒരു ലക്ഷം കോടി ബിറ്റുകൾക്ക് തുല്യമാണ്.
ഇതിന് 200 Tbps-ന് സാധ്യതയുണ്ട്.
പുതിയ കണക്ഷനുകൾ ഉയർന്നുവരുന്നതോടെ ഇന്ത്യയുടെ സബ്സീ കേബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
ഇന്ത്യയെയും യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റ് വാട്ടർവർത്ത് എന്ന പേരിൽ ഒരു പുതിയ അണ്ടർസീ കേബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് സ്ഥാപിക്കുകയാണെന്ന് 2026 AI ഉച്ചകോടിയിൽ മെറ്റാ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു, ഇത് ഇന്ത്യയിലേക്കും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ഡാറ്റാ ട്രാൻസ്മിഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കും.
വിശാഖപട്ടണത്ത് 1500 കോടി ഡോളറിന്റെ ഡാറ്റാ സെന്റർ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ, ചെന്നൈയുമായി ഒരു അണ്ടർസീ ഡയറക്ട് കേബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു, ഇത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക വഴി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ കിഴക്കൻ തീരത്ത് എത്തുന്ന ഒരു ആഗോള അണ്ടർസീ കേബിൾ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഭാഗമാണ്.
ഭാരതി എയർടെൽ, ടാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർമാർ ആഗോള കൺസോർഷ്യയിലെ അംഗങ്ങളെന്ന നിലയിൽ അവരുടെ അണ്ടർസീ കേബിൾ നെറ്റ്വർക്കുകൾ വികസിപ്പിക്കുകയാണ്.
വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന്റെ അടിസ്ഥാനം സബ്സീ കേബിൾ നെറ്റ്വർക്കാണ്, അതിൽ മെഗാ എഐ ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾ മുകളിലാണ്.
ഇന്ത്യയിലേയും അന്താരാഷ്ട്ര ടെലികോം ഓപ്പറേറ്റർമാരും ഇന്റർനെറ്റ് ഭീമന്മാരും, തങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് വികസിപ്പിക്കാനും ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അവരുടെ ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സബ്സീ കേബിൾ നെറ്റ്വർക്കുകൾ വികസിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അവിടെ ഇന്ത്യയിലേതിനേക്കാൾ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പിന്തുണ കൂടുതൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
ഇന്ത്യയിലെ 900 ദശലക്ഷത്തിലധികം സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അത് അറിയില്ല
ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അദൃശ്യമായ അണ്ടർസീ കേബിൾ ശൃംഖലയിലൂടെയാണ് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതും പങ്കിടുന്നതുമായ ഡാറ്റ സാധ്യമാകുന്നത്, അവസാന മൈൽ കണക്റ്റിവിറ്റിക്ക് ലാൻഡിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളും പ്രധാനമാണ്.
ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനുകളുടെയും ഡാറ്റാ ട്രാൻസ്മിഷന്റെയും മാന്ത്രികത കടലിനടിയിലെ കേബിൾ കണക്ഷനുകളുടെ ഭൗതിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.
ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്സ് എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനമാണ്, കൂടാതെ പ്രകാശ പൾസുകളുടെ രൂപത്തിൽ ഗ്ലാസ്, പ്ലാസ്റ്റിക് സ്ട്രോണ്ടുകൾ വഴി ഡാറ്റ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.
AI യുടെ ഗുണങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ക്ലാസ് റൂം ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
നൂറുകണക്കിന്, ആയിരക്കണക്കിന് അടി താഴെയുള്ള കടൽത്തീരത്ത് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിളുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലും അവ കേടുവരുമ്പോൾ അവ നന്നാക്കുന്നതിലും തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വീണ്ടും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് നവീകരണങ്ങളുടെ ആവശ്യകതയുമുണ്ട്. ഡിജിറ്റൽ അത്ഭുതങ്ങൾ കഠിന ശാസ്ത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.
എന്നിരുന്നാലും, വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആവശ്യകത കാരണം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിക്കുമ്പോൾ പോലും, കടലിനടിയിലെ കേബിളുകൾ ഭൂരാഷ്ട്രീയം മുതൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമായവ വരെ ഒന്നിലധികം വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നു.
ഓസ്ട്രേലിയയുടെ പ്രതിരോധ മന്ത്രി റിച്ചാർഡ് മാർലെസ് ഒരു പ്രധാന സുരക്ഷാ സമ്മേളനത്തിൽ പരാമർശിച്ചതുപോലെ, ഈ ആസ്തികൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി, കടലിനടിയിലെ കേബിളുകൾ "ആധുനിക നാഗരികതയുടെ ധമനികൾ" ആണ്.